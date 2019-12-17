В 2015 году после выхода третьей части компьютерной серии игр о «Ведьмаке» польские фанаты решили снять свой фильм-продолжение о том, что случилось с героями книжной истории после окончания романов. Съемки оказались «долгостроем»: премьеру несколько раз переносили, а личных средств авторов проекта не хватало для работы. В результате премьера состоялась 7 декабря 2019 года; фильм был выпущен благодаря поддержке фанатов на краудфандинговой платформе — за 2,5 года было собрано полмиллиона рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Полуторачасовая лента была опубликована на YouTube-канале проекта и за неделю набрала миллион просмотров и больше 7,5 тысячи преимущественно положительных отзывов. Зрители еще со времен выпуска трейлера сравнивали грядущую киноновеллу с будущим сериалом от Neflix по вселенной «Ведьмака» (восьмисерийный сериал выйдет 20 декабря 2019 года), причем сравнения были и продолжаются в пользу фанатского творчества.

«Полвека поэзии спустя» — фильм-послание, фильм-подарок. В эпиграфе к ленте указывается: фанатам от фанатов. Это некоммерческое произведение, несмотря на то, что в работе над проектом принимали участие профессиональные кинематографисты и актеры (не все, конечно; большая часть участников — любители и члены ролевого сообщества, реконструкторы). Фильм не выглядит как «фанфик», скорее как сиквел, и, не знай я, что пан Анджей Сапковский не имеет отношения к сценарию, решила бы, что над сюжетом работал именно он: настолько все пронизано отсылками к творчеству. Признание в любви к миру «Ведьмака» — незамутненное жаждой наживы.

Цитата из к/ф «Полвека поэзии спустя». Реж. Якуб Нуржинский. 2019. Польша Схватка

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Присутствие в фильме Збигнева Замаховского (актёра, исполнившего роль менестреля Лютика в польском фильме «Ведьмак» 2001 года) делает произведение… настоящим? Живым. В историю веришь, потому что она не противоречит событиям книг; наоборот, продолжает их максимально правдоподобно. Второстепенные герои становятся главными, но тройка «ведьмак, чародейка и менестрель» не должна меняться. Книги Сапковского любили за многое — за глубину продуманного мира, едкость наречий, острое чувство юмора (которое нельзя назвать ни пошлым, ни высоким — шутки проходят по тонкой грани), за метафоричность и эстетику, но ненавидели за излишний реализм. Ещё до того как Джордж Мартин в своей «Игре престолов» начал рубить героев направо и налево, это делал польский фантаст: сколько бы вы ни симпатизировали персонажам, они не застрахованы от смерти; причем не столько героической, сколько, порой, до обидного глупой. Сапковский никого не жалел: если в мире можно увязнуть в болоте и умереть, значит, герой увязнет и умрет, даже если не дошел до своей цели буквально сотню метров.

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Создатели фанфильма берут пример с писателя: умереть от инфаркта? Да бога ради! Это приковывает нас к экрану и отрывает от привычного шаблона «добро в итоге всегда побеждает». Но перебора с «негативом» не наступает; баланс выдержан, и, хотя хочется сентиментально всплакнуть, заканчивается вся история максимально счастливым концом. В ходе нападения на крепость Каэр Морхен погибают все ведьмаки, кроме Ламберта, который вовремя ушел на охоту. Многие годы Ламберт живёт скрытно, оставаясь последним убийцей чудовищ, но параллельно сбежавшая из ковена ведьм чародейка Орнелла находит древнюю книгу, в которой рассказывается, как создавать ведьмаков. Она похищает детей и проводит эксперименты над маленькими мальчиками; а на поиски преступницы отправляется известная поклонникам истории Трисс Меригольд. Интересно, что в книгах именно Трисс помогает Весемиру (наставнику ведьмаков) обучать юную Цири, и Трисс видит, как страдает человеческий организм от действия мутагенов. Фильм напичкан подобными параллелями и отсылками — что к книгам, что к играм (хотя создаётся впечатление, что компьютерный экшен «Ведьмак 3: Дикая охота» от CD projekt red практически целиком проигнорировали, несмотря на то, что Ламберт уж очень похож на Геральта из игры).

Цитата из к/ф «Полвека поэзии спустя». Реж. Якуб Нуржинский. 2019. Польша Ламберт

Здесь нет Белого волка и чародейки Йеннифер, которые так полюбились поклонникам романов, но они упоминаются; и более того, саркастично отыгрываются, поскольку Ламберта вечно сравнивают с его легендарным коллегой по цеху. Правда, без «отсебятины» не обошлось; с каких пор ведьмак теряет способность к колдовству, если снимает амулет — непонятно. Вольное обращение с персонажами книг (точнее, их судьбой) вызывает вопросы, но, по сути, «Полвека поэзии спустя» — это фанфик, а фанфикам всегда многое прощается.

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Если вы не смотрели старого «Ведьмака» — не страшно; вы получите простенькую картину о дискриминации рас и борьбе за магическую власть. Да, вы не поймёте, почему цитата о любви и груше из уст сына Лютика звучит так щемяще и почему отношения между Трисс и Ламбертом искрят электричеством; но стройное повествование соответствует канонам малобюджетного, но приличного фэнтези. Здесь, как и в книгах, нет ничего однозначного: не бывает добра и зла, учит нас «Ведьмак», а «Полвека поэзии спустя» продолжает этот постулат. Орнелла преподносится злодейкой не из-за жажды славы или стремления захватить мир с помощью армии мутантов, она пытается спасти человечество от атаки монстров. Исчезновение всех ведьмаков делает человечество уязвимым; люди, конечно, матерят этих героев меча и магии на чем свет стоит, но стоит только в ближайшем лесу раздаться загадочному вою, староста тут же готов собрать со всей деревни последние деньги, нашелся бы смельчак с нужными умениями. Самый универсальный пример вреда дискриминации: народ принижают и не ценят, не задумываясь о функции, которую он выполняет. Монстры возвращаются в мир, но защищать людей некому: те с остервенелым рвением истребляют непохожих на себя существ, и выставляется это стремление в свете глупом и непристойном для приличного человека.

Цитата из к/ф «Полвека поэзии спустя». Реж. Якуб Нуржинский. 2019. Польша Спиной к спине

Поляки «увлеклись» съемками: они продумали реквизит и подобрали места для сцен максимально аутентично для славянского фэнтези. Несмотря на нехватку денег, съемочная группа выжала из своих способностей всё возможное. Может быть, если бы они создали масштабную рекламную кампанию, то проект получился бы еще лучше (в конце концов, русскоязычная аудитория на краудфандинговой платформе, принадлежащей издательству «Мир Хобби», собрала практически те же полмиллиона рублей за одну неделю для выпуска локализации настольной ролевой игры по «Ведьмаку»). Впрочем, после удачного старта возможно и появление другого фильма, тем более у «Полвека поэзии спустя» есть многообещающая сцена после титров.

Если вы любите мир, созданный Сапковским, уделите сотню минут погружению в темерские поля. Возможно, вы будете смеяться, возможно — плакать, потому что во вселенной убийц чудовищ есть только одно правило (помимо Предназначения, конечно) — одновременно и горькое, и сладкое. Что-то кончается, что-то начинается.