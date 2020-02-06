Каждый месяц радует поклонников комиксов новой экранизацией: в феврале 2020 года нам показали историю трех героинь DC Comics: Харли Квинн, Черной Канарейки и Охотницы. «Хищные птицы» по анонсам должны были впечатлять, а оказались — банальным криминальным боевиком.

Иван Шилов ИА REGNUM

В последние годы модно делать толерантное кино. Новости перед выпуском фильмов и сериалов пестрят заголовками о появлении персонажей с нетрадиционной ориентацией или, например, о поддержке фем-повестки. «Хищные птицы» — новый совместный проект студий WB и DC Comics, — не отставал от трендов: нам обещали историю о смелых женщинах, борющихся со злом, да еще и первого гея в киновселенной. «Хищные птицы» вышли в России 6 февраля 2020 года, и многие фанаты комиксов посетили премьеру ради харизматичной Харли Квинн (Марго Робби), успевшей полюбиться после комедийного «Отряда самоубийц» в 2017-м.

Интересно, что в планах киностудий стоял ремейк «Отряда», и выйти он должен был всего спустя два года после оригинальной ленты. Но вместо новых злодеев, спасающих мир, нам решили рассказать историю Харли — неоднозначного трагикомичного персонажа. «Хищные птицы» ведут повествование от ее лица. В «Отряде» линия Квинн кончилась ее заключением в тюремной камере; но в «Птицах» девушка уже свободна — нам не расскажут, как именно она сбежала от правоохранительных органов. Вообще хронология в фильме выдержана четко и представлена на первый взгляд оригинально: рвано, но не допуская логических дыр. Зрителям подсовывают информацию строго в нужные для этого моменты, и, если честно, первые два раза это смотрится смешно, а к концу уже кажется навязчивым.

Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

Сценаристы хотят выставить бывшую королеву преступного мира Готэма независимой без ее отношений с суперзлодеем Джокером, однако получилось это слишком стереотипно и даже издевательски. В том же «Отряде» Харли выделяется своим неуемным оптимизмом на грани мудрости — да, она психически нездорова, но ее подход к делам выручает порой всю команду, а здесь «нездоровость» возведена в степень, а расставание с возлюбленным переживается скорее как детская истерика, чем как нечто глубинное, переворачивающее характер. Захотела — и взорвала химическую фабрику, не подумав о последствиях. Харли из хитрой оптимистки превращается в инфантильную глупышку: но от фильма, обещающего показать сильных женщин, ожидаешь чего угодно, только не поддакивания образу «он меня бросил — пойду во все тяжкие». Мы ждем превращения девушки из чужого арлекина во что-то стоящее — но дождемся ли?

В кинематографе много примеров сильных и независимых девушек. Принцесса Лея из «Звездных войн», Лара Крофт, Элис из «Обители зла», Дейенерис из «Игры престолов», Гермиона из «Гарри Поттера»… утрируя тему женской команды по спасению мира, DC и WB умудряются скатиться в комедию в духе «Секса в большом городе». Героини, которые должны казаться вдохновляющими, кажутся смешными — и это в целом неплохо для кинокомикса, только плохо коррелирует с феминизмом.

Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

ЛГБТ-герой тоже есть: изначально предполагалось, что им станет злодей Роман Сайонис вместе с Виктором Засом, однако обещанного «сексуального напряжения» между героями мы не видим — Зас нянчится с «Черной маской» как с капризным психопатом, а не как с любовником; в то время как детектив Рене Монтойя как раз выступает в фильме в качестве открытой лесбиянки. И здесь, кстати, всё показано максимально корректно: нам просто между делом рассказывают, что с бывшей коллегой женщину-полицейского связывают не только деловые отношения. Так, будто в этом нет ничего особенного — и это, на мой взгляд, правильная позиция. Не удивляться и не делать сенсации из подобных тем — значит, нормализовать их, чего и хотели добиться внедрением такого типа отношений в сюжет.

Стоит отдать должное сценаристам и за раскрытие всех положительных персонажей: за спиной у каждой героини своя драматическая история, приведшая их к существующему положению. Вот только с антагонистом повествование подвело: почему Сайонис превратился в маньяка, обожающего калечить людей, непонятно.

Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

Фильмы, созданные по комикс-вселенной DC, обычно отличались мрачностью на грани заунывности — особенно в сравнении с конкурентами Marvel Studio, где киноделы давно раскусили секрет успешного фильма: ярко, смешно, музыкально и желательно с одной-двумя напряженными сценами. «Хищные птицы» получаются цветастыми, с мультяшными вставками и шутками через реплику, со звучными саундтреками и зрелищными драками. Казалось бы, научились? Решили после черного юмора «Отряда самоубийц» и спокойной семейной сказки «Аквамена» снять комиксовское криминальное чтиво?

А по ощущениям все равно становится скучно. Вроде бы всё логично, но до банального предсказуемо. Вроде бы всё смешно, но шутки начинают повторяться к середине фильма. Это как «Дедпул», только более легкомысленный: показанный ранее характер Харли Квинн стирается. Она по-прежнему главная заводила фильма, «звездочка» на экране и ключевой герой, но всё больше хочется остановить ее и сказать: «Подумай, пожалуйста, хотя бы чуть дальше, чем на минуту вперед».

Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

Особенных социальных подсмыслов и морали фильм тоже не несет. Да, это комиксы (требовать от них глубоких философских идей — странно, потому что жанр изначально развлекательный), но и выдавать современному зрителю фильм-попкорн, фильм-фантик — тоже как-то грубо. Наверное, единственная раскрытая тема в фильме — сестринство и взаимопомощь у женщин. Героини сплачиваются против общего врага — любопытно, что ни один мужской персонаж в фильме не показан с положительной стороны. Впрочем, и идеального женского общества тоже не вышло: без мизогинных предательств не обошлось. Было ли это специально, чтобы не допустить гротескного контраста, или создатели просто не подумали о внутреннем противоречии — непонятно, но мир женщин в «Хищных птицах» не идеализирован. В то время как, например, в последних «Мстителях» была очень удачная сцена, когда все героини одновременно сплачиваются вокруг Человека-паука. Вот уж у кого можно поучиться солидарности.

Если вы любите комиксы, мир Готэма, эффектные драки, черный юмор и истории о мафиози, то «Птицы» окажутся удачным выбором для вечера с друзьями. Не ждите от фильма амбициозности или экстраординарности — он создавался, чтобы повеселить поклонников франшизы DC, а не чтобы их шокировать. Харли, правда, жалко — была сложным персонажем, а превратилась в пустого героя-шутку.