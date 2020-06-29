Алена Сычева

Автор

Окончила киноведческий факультет ВГИК. Регулярно публикуется в профильных изданиях, выступает на телевидении, организует и проводит киноклубные, фестивальные показы и дискуссии, ведет преподавательскую деятельность. Автор более 400 статей в СМИ, научно-популярных изданиях, энциклопедиях. Куратор и ведущая кинолектория и киноклуба во МХАТ им. М. Горького. Специализируется на современной отечественной мультипликации, детском и семейном кино. Программный директор Международного кинофестиваля «Герой и время», Всероссийского кинофестиваля, посвященного укреплению межнационального единства народов Российской Федерации «Человек, познающий мир», фестиваля «Дни кино» в Латвии, и др. Куратор и тренер питчинга анимационных проектов, PR-директор Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале: ведущая пресс-конференций фестиваля российского кино «Окно в Европу». Тренер питчинга Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» (2013); тренер питчинга документальных кинопроектов фестиваля «Делай фильм» (2018). Неоднократно выступала членом жюри российских и международных фестивалей в том числе – жюри Международного фестиваля детского кино GUKIFF (Корея, Сеул, 2018); Международного фестиваля детского и юношеского кино IFFCY (Иран, Исфахан, 2018); Международного фестиваля детского кино KINEKO (Япония, Токио, 2017). Член жюри ФИПРЕССИ 32 Международного фестиваля «Panorama of European Cinema» (Греция, Афины, 2019); 43 Международного фестиваля анимационного кино (Франция, Анси, 2019); 36 Международного фестиваля дебютного кино «Torino Film Festival» (Италия, Турин, 2018); XV и XVII Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» (г. Владивосток, 2017 и 2019). В июне 2019 как независимый продюсер основала анимационную студию Paranoid, на которой ведется разработка оригинальных анимационных сериалов для детей и взрослых в числе которых – приключенческое фэнтези «Дорога миров» и сатирическая комедия «Параноик». В декабре 2019 с проектом «Дорога миров» победила в конкурсе «Питч Лаб», организованном Национальной Медиа Группой и «СТС Медиа». Генеральный директор ООО «Параноид Анимейшн Студио». Член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, член Союза кинематографистов РФ, член правления гильдии киноведов и кинокритиков СК РФ. Член Союза журналистов РФ, Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), Европейской ассоциации детского кино ECFA.