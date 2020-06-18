Канны, Франция, 18 июня, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Компания «Роскино» примет участие в Каннском кинорынке Marché du Film, который в этом году состоится онлайн с 22 по 26 июня. На виртуальном стенде «Роскино» зарубежные участники смогут познакомиться с новыми российскими проектами. В программе: презентации, показы, видео-встречи и онлайн-дискуссии.

Пресс-служба «Роскино» Marché du Film

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что стенд на Каннском рынке — это презентация всей российской индустрии, а не отдельных студий и проектов. Важно показать зарубежным партнерам разнообразие и высокий уровень нашего кино.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний. Она поделилась уверенностью, что российские кинематографисты продолжат начатые на Key Buyers Event переговоры, а «Роскино» останется главным источником информации о российской делегации и национальной индустрии в целом для зарубежных партнеров.

Art Pictures Studio представит научно-фантастический триллер «Спутник» и документальный фильм «Бондарчук». Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» — семейный фильм «Пальма». Кинопрокатная компания Russian World Vision презентует «Красный призрак», «Блокадный дневник», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Порт», «Гудбай, Америка» и др.

Компания MIRSAND Ltd представит специальные материалы по двум будущим проектам Тимура Бекмамбетова: «Девятаев» и screenlife триллеру «Хочу в игру». Компания ВГТРК расскажет об исторических драмах «Екатерина. Самозванцы», «Годунов», «Анна Каренина». Также состоится показ сериала «Зулейха открывает глаза».

«Союзмультфильм» представит три полнометражных мультфильма: «Суворов», «В поисках сокровищ» и «Гофманиада». ГК «Рики» презентует полнометражные анимационные фильмы «Финник» и «Тима Тома. Сказочный переполох».

Rock Films расскажет о новом фильме Алексея Учителя под рабочим названием «Цой», и проектах дебютантов: «Китобой» и «Сентенция». Работа над этими лентами завершится в скором времени.

Компания Mint Films Intl на кинорынке покажет фильм «Зима». Vega Film представят проекты «Вальтер», «Конференция» и «У неё другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. В пакете компании Revolution Film два проекта: триллер «Бег» и комедия «Нефутбол». Sputnik Vostok Production покажет на рынке экранизацию пьесы Ярославы Пулинович «Земля Эльзы» (режиссер Юлия Колесник, в главных ролях — Ирина Печерникова и Вениамин Смехов).