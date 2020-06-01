Москва, 1 июня, 2020, 10:31 — ИА Регнум. 31 мая состоялась церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Прошла она в единственно возможном сейчас формате — онлайн.

Онлайн церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Сериал «Шторм» удостоился пяти наград: как лучший сериал (от 5 до 24 серий), за лучшие режиссуру (Борис Хлебников), сценарий (Наталия Мещанинова при участии Степана Девонина и Ильи Тилькина), актера сериала (Александр Робак) и мужскую роль второго плана (Максим Лагашкин). Генеральные продюсеры проекта: Рубен Дишдишян, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.

Сериал «Эпидемия» тоже получил пять премий: за лучшую актрису сериала (Виктория Исакова), женскую роль второго плана (Марьяна Спивак), монтаж (Степан Гордеев, Александра Королева, Екатерина Пивнева), работу художника по гриму (Элина Караханова, Алексей Ивченко), операторскую работу (Давид Хайзников). Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Александр Бондарев, Иван Голомовзюк.

Онлайн церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Специальный приз «За расширение границ» была присуждена организаторам Key Buyers Event Евгении Марковой (гендиректору «Роскино») и Александре Модестовой (гендиректору компании «Экспоконтент»). Во время вручения было отмечено, что второй рынок российского контента Key Buyers Event: digital edition начнется уже через неделю — 8 июня.

Спецпризом «За создание наиболее благоприятных условий для съемок» была отмечена помощь со стороны регионов, награду приняли: губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и министр культуры и туризма Калининградская области Андрей Ермак.

Специальный приз «За многолетнюю верность сериалам» присудили ветеранам отечественного сериального производства, режиссерам знаменитых многосерийных телефильмов «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и др. Владимиру Краснополькому и Валерию Ускову.

Онлайн церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Сериал «Екатерина. Самозванцы» получил награды за лучшую работу художника по костюмам (Светлана Москвина) и художника-постановщика (Сергей Воробьев). Сериал «Батальон» был отмечен как лучший минисериал (1−4 серии) и получил награду за лучшую работу звукорежиссеров (Виталий Белашев, Леонид Шушаков). За лучшие визуальные эффекты отмечен «Гоголь» (компания AMGVFX), за оригинальную музыку к сериалу — «Отчим» (Артем Васильев). Приз в номинации «Лучшая работа кастинг-директора» получила Татьяна Арюткина, подбиравшая актеров для сериала «А.Л.Ж.И.Р.».

Лучшим комедийным сериалом признаны «Жуки» (продюсеры Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков, Артур Джанибекян), лучшим сериалом (более 24 серий) — «Великолепная пятерка» (продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов, Марина Белова).

Лучшим полнометражным художественным фильмом назван «Текст» (продюсеры: Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Рафаел Минасбекян, Вадим Верещагин). Лучшей докудрамой — «Рюриковичи» (продюсеры: Влад Ряшин, Валерий Бабич), а лучшим анимационным сериалом — «Три кота» (генеральные продюсеры: Артем Васильев, Вячеслав Муругов).

Онлайн церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Премия АПКиТ — профессиональный приз, присуждаемый за достижения в производстве фильмов и сериалов, вышедших в минувшем году на федеральных телеканалах, в кинопрокат и эксклюзивно на видеосервисах.