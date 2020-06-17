Москва, 17 июня, 2020, 23:26 — ИА Регнум. Российские и зарубежные эксперты оценили работу рынка Key Buyers Event: Digital Edition. Об этом 17 июня сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба компании «Роскино»

Компания «Роскино» поделилась первыми итогами виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, прошедшего с 8 по 15 июня 2020 года. В мероприятии приняли участие около 600 представителей международных компаний из 70 стран мира, в том числе: сотрудники MARVEL, APPLE TV, France Televisions, Wild Bunch, RTL, AMC Networks, Mediaset, Beta Film, Koch Media, крупнейшего китайского онлайн-кинотеатра Iqiyi и др. Всего было аккредитовано более 1400 участников, проведено около 600 встреч.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова отметила, что цифровой формат позволил организовать действительно масштабный рынок. Судя по отзывам, зарубежные закупщики с удивлением узнали о внушительном количестве российских проектов в самых разных жанрах, а многие страны намерены организовать собственные онлайн-рынки национального контента по аналогии с Key Buyers Event.

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что в этом году было важно поддержать отрасль, так что для министерства одной самых главных задач стало создание с «Роскино» удобной и функциональной деловой площадки. Она отметила, что рынок прошел действительно удачно: международные партнеры увидели, что российская индустрия открыта к дальнейшему сотрудничеству и продолжает работать даже в столь неопределенное время.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы Алексей Фурсин признался, что поддержка креативных индустрий — одно из приоритетных направлений деятельности департамента. В условиях отмены традиционных форумов более 100 московских компаний получили возможность найти потенциальных покупателей и партнеров. Инициатива «Роскино» позволила всей отрасли пережить важнейший опыт и опробовать новый формат работы.

Результаты работы любого рынка проявляются не сразу, но уже сейчас как российские, так и зарубежные участники мероприятия оценили эффективность и важность проведения Key Buyers Event.

Директор по закупкам BF Distribution из Латинской Америки Джулиана да Кунья Якобсен призналась, что восхищена удобством и эффективностью платформы, на которой проходил форум. Организаторы рынка, как и представители российской индустрии, превзошли все ожидания. Для нее лично покупка прав на российские проекты после каждого международного рынка стало уже традицией. Вот и сейчас они ведут переговоры по нескольким проектам. Зрителям Латинской Америки нравится российское кино, особенно — фильмы ужасов, фантастика и фильмы-катастрофы.

Директор южно-азиатской компании Purple Plan Pte Ltd Вайолет Куан отметила, что площадка оказалась очень простой в использовании. Она особенно оценила дискуссии, на которых смогла почерпнуть для себя много интересного. Кроме того, она увидела немало проектов, интересных для Юго-Восточной Азии, и продолжила переговоры с российскими правообладателями. «Такое активное мероприятие вселяет оптимизм в нынешних обстоятельствах, что очень нужно во время пандемии» — подытожила Вайолет.

Сооснователь и продюсер французской Go-N Productions Эрик Гарне поделилась позитивным впечатлением от разнообразия жанров российских фильмов, их высокого качества, телевизионных сериалов и анимации. Кроме того, она отметила уникальный стиль российской графики в анимационном кино, творческий подход и способность создавать что-то принципиально новое. Как считает эксперт, именно в этом и заключается секрет успеха российской анимации за рубежом.