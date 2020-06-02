Выборг, Ленинградская область, 2 июня, 2020, 14:00 — ИА Регнум. XXVIII фестиваль российского кино «Окно в Европу» состоится в Выборге с 16 по 22 декабря 2020 года. Как объявила 2 июня дирекция смотра, провести фестиваль в объявленные ранее сроки (7 — 13 августа) невозможно в связи с известными обстоятельствами. Кроме того, из-за карантинных мер многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над кинопроектами, но, как надеются организаторы фестиваля, к декабрю все невзгоды будут позади, вирус утихнет, а фильмы будут завершены.

Пресс-служба фестиваля российского кино «Окно в Европу»

Дирекция фестиваля российского кино «Окно в Европу» напомнила, что самый первый Выборгский фестиваль состоялся в 1993 году именно в декабре. Тогда, в кризисный для всей страны и отечественной киноиндустрии период, режиссёры Саввы Кулиш, Марлен Хуциев, Владимир Коновалов, композитор Микаэл Таривердиев и продюсер Геворг Нерсисян организовали в приграничном Выборге Ленинградской области кинематографический форум для всех, кто, несмотря на все невзгоды и трудности, продолжал снимать кино. Зимний выборгский фестиваль обещает быть особенным, ведь ему будет сопутствовать особенно радостное новогодне-рождественское настроение.

Оргкомитет фестиваля продолжает формировать программу: отборочный тур продлевается до 1 октября 2020 года. Об условиях и сроках проведения конкурса короткометражных фильмов «Окно в Интернет» будет объявлено дополнительно.