Москва, 23 июня, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Кинематографисты России и Израиля планируют подписать соглашение, определяющее детали партнерства в сфере кино, процедуры взаимодействия и возможности для съемок в каждой из стран. Об этом 23 июня объявила генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова в итоге видео-конференции «Диалог: Россия-Израиль». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эта встреча состоялась во время Каннского кинорынка Marché du Film, который в этом году проходит в онлайн-режиме. Мероприятия с русской стороны было организовано компанией «Роскино».

Пресс-служба компании «Роскино»

Целью встречи было укрепление кинематографических связей и отношений между странами, знакомство профессионалов с новыми партнерскими возможностями и презентация кинопроектов, открытых к копродукции.

Исполнительный директор Фонда кино Израиля Лиза Шилоа Узрад подчеркнула, что у фонда нет предпочтений по жанрам, главное — это качество проектов. Глава фонда «Кинопрайм» Антон Малышев тоже отметил, что определяющим фактором является качество будущего фильма и еще — талант создателей, ведь цель фонда Абрамовича — помощь талантам. Он рассказал, что среди отобранных для поддержки проектов, разумеется, есть те, которые будут создаваться в копродукции. Так, фильм «Оставь печаль свою» представляет собой пример широкого сотрудничества: над лентой вместе работают кинематографисты России, Израиля, Германии и Франции. Режиссером выступает израильский кинематографист Том Шовал. Вместе с тем, Антон Малышев признался, что для фильмов, претендующих на поддержку «Кинопрайма», хорошо бы иметь русскую составляющую: режиссера, исполнителя главной роли или русскую литературную основу.

Пресс-служба компании «Роскино»

«Оставь печаль свою» получил поддержку и фонда «Кинопрайм», и Министерства культуры РФ. Начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов департамента кинематографии министерства культуры РФ и представитель в совете фонда «Евримаж» от России Леонид Демченко коротко рассказал о возможностях получения государственной поддержки в ведомстве и подчеркнул, что Минкульт отдельно поддерживает сотрудничество кинематографистов разных стран.

Руководитель фонда Рабиновича Йоав Абрамович сказал, что они готовы поддерживать как игровые фильмы, так и документальные. Что касается анимации, поддержка не распространяется на сериалы, но вполне возможна для полнометражных мультфильмов. Израильский кинорынок не слишком большой, но насыщен талантами, особенно — в мультипликации.

Израильские кинематографисты представили несколько проектов на разных стадиях производства, в том числе показали ролик трагикомедии о русских актерах, эмигрировавших Израиль «Золотые голоса». Эту ленту выпустит в российский прокат компания «Вольга».

Александр Кессель из «Спутник-восток продакшн» рассказал о планах снять комедию «Печенье из дедушки», повествующую об израильской семье. Продюсер Евгений Гиндилис презентовал проект драмы «Еврей». Продюсером выступает Игорь Толстунов, режиссером — Дмитрий Фикс, главную роль исполнит Артур Смольянинов. Надежда Зайончковская из «Премьер-Студиос» презентовала сериал «Охотник на нацистов».

Подытоживая встречу генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова выразила надежду на плодотворное сотрудничество двух стран и продолжения диалога, только начатого в ходе этой первой двусторонней презентации.