Пекин, 25 мая, 2020, 14:53 — ИА Регнум. 22 мая в Китае начался показ российского мультсериала «Ник-изобретатель» — сообщает пресс-служба студии-производителя проекта «100 КИЛОВАТТ». Премьера на китайском языке всего первого сезона, состоящего из 26 серий, состоялась на платформе Манго ТВ. Оператором сделки является компания SPB TV.

Пресс-служба студии «100 КИЛОВАТТ» Плакат мультсериала «Ник-изобретатель»

По статистике канала Манго ТВ анимационный сериал про маленького изобретателя Ника и его друзей-роботов за первые выходные посмотрело более 4 миллионов зрителей. Это лучший результат на данной платформе среди зарубежных мультфильмов.

Главный продюсер анимационной студии «100 КИЛОВАТТ» Елена Маленкина убеждена, что премьера в Китае станет началом большого международного пути сериала. Уже сейчас виден возрастающий интерес к проекту со стороны как российских, так и зарубежных партнеров.

Генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов отмечает, что экспертиза и контактная база SPB TV, уже почти десять лет работающей с китайскими медийными структурами, поспособствовала выходу российского мультфильма к новой аудитории с большим потенциалом роста и с радужными коммерческими перспективами.

Премьера сериала «Ник-изобретатель» в России состоялась 21 октября 2019 года на канале «Карусель». Согласно рейтингу Mediascope мультфильм уже дважды входил в двадцатку самых популярных мультсериалов на канале «Карусель».