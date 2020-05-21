Москва, 21 мая, 2020, 15:15 — ИА Регнум. 20 мая в МИА «Россия сегодня» состоялся виртуальный круглый стол на тему «Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?», организованный Сбербанком и мультимедийным сервисом Okko.

Пресс-служба Минкульта

В мероприятии приняли участие: Министр культуры РФ Ольга Любимова, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, генеральный директор Okko Яна Бардинцева, директора Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, худрук Театра Наций Евгений Миронов, худрук БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, пианист Денис Мацуев, продюсер Тимур Бекмамбетов. Модератором стал специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Начиная дискуссию Михаил Швыдкой отметил, что если бы театры, музеи, концертные площадки не вышли в онлайн, то людям, находящимся в изоляции, было бы очень сложно пережить это время. Культура первой понесла огромные экономические потери, но, вместе с тем, выполнила важную социальную миссию. В прямом эфире участники встречи обсудили процесс масштабной цифровизации культурной сферы в России и жизнь искусства в новой реальности. Прозвучали прогнозы на будущее онлайн-контента в сфере культуры и искусства. Руководители учреждений поделились впечатлениями о работе на удаленке и обсудили результаты реализованных в период карантина проектов.

Министр культуры Ольга Любимова рассказала о цифровизации учреждений культуры и системе взаимодействия онлайн с офлайном форматов на государственном уровне. Ольга Борисовна отметила восхитительную скорость, с которой академические организации перешли в онлайн-форматы, и привела цифры: почти 21 миллион человек смотрит трансляции Мариинского театра, постановки Большого театра онлайн показывают в 134 странах мира.