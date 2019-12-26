Алексей Суконкин

Автор

Родился в 1975 году. По образованию - финансист, по призванию - журналист и писатель. Когда-то защищал Родину, потом защищал природу. Автор книг "Переводчик", "Небесный щит", "Спецназ смеётся последним", "Десятый порядок", "Деривация" и ряда других. Автор справочного издания "Десант страны Советов". Творческие интересы: международное военно-технические сотрудничество, военная аналитик а и строительство вооруженных сил, история СССР, история освоения Дальнего Востока, Тихоокеанский флот и Азиатско-Тихоокеанский Регион.