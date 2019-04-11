Владивосток, 11 апреля, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Присвоение Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока пока не отразилось на рынке недвижимости, и цены на квадратные метры по-прежнему остаются значительно выше, чем в бывшей столице — городе Хабаровске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

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Так, согласно данным, приведённым ресурсом FarPost, средняя стоимость «гостинки» в Хабаровске в зависимости от площади и места расположения варьируется от 660 тыс. рублей до 1,8 млн рублей, что в цене за один квадратный метр составляет от 50 до 75 тыс. рублей. В тоже время во Владивостоке «гостинку» площадью 24 кв. м. в районе бухты Тихой можно купить за 2,4 млн рублей, что равно 100 тысячам рублей за квадратный метр жилплощади, а вот гостинку на Днепровской, площадью 13 «квадратов», можно купить за 2,09 млн рублей. Относительные цены на «гостинки» во Владивостоке разбегаются от 100 до 160 тыс рублей за квадратный метр. Таким образом видно, что стоимость жилого помещения типа «гостинка» во Владивостоке в два раза превышает стоимость, установившуюся на Хабаровском рынке недвижимости. Разумеется, речь идёт исключительно о вторичном рынке жилья, так как квартиры подобного типа в настоящее время не строятся.

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Подобная разница наблюдается и при оценке стоимости однокомнатных квартир Владивостока и Хабаровска на вторичном рынке: при средней «общегородской» цене во Владивостоке от 3 млн рублей до 5,3 млн, в Хабаровске цена в основном фиксируется в промежутке от 2,3 до 2,8 млн рублей. Однако, есть в Хабаровске исключение из правил: центральный район здесь по стоимости резко отличается от остальных, и купить здесь однокомнатную квартиру можно по цене от 4 до 7 млн рублей в зависимости от отделки, возраста и месторасположения. В относительных ценах стоимость однокомнатной квартиры во Владивостоке составляет от 93 до 140 тыс. рублей за квадратный метр, в Хабаровске этот показатель находится в пределах 54−105 тыс. рублей за один кв. метр. В новостроях предложение в Хабаровске варьируется в среднем от 49 до 67 тыс. рублей, тогда как во Владивостоке этот показатель нижним пределом может быть равен, а верхним кратно превосходить хабаровские цены.

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Директор строительной компании «Визит-ДВ» Андрей Акимов считает, что изменение статуса Владивостока с краевой столицы на столицу Дальневосточного федерального округа не окажет заметного влияния на ценообразование рынка недвижимости.

«Это не тот фактор, который принято учитывать. Цена квадратного метра зависит от места, от окружающей инфраструктуры, от качества строящегося дома. Серьёзный скачок цен мы ожидаем после 1 июля, когда вступает в силу закон, отменяющий долевое строительство. Мы понимаем, что с новым законодательством в Приморье из десяти компаний, занимающихся возведением новостроек, на рынке удержится две, не более. Они станут диктовать свою цену на фоне отсутствия конкуренции. Вот тогда цена и взлетит», — считает Андрей Акимов.

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Ситуация со стоимостью двух-, трех‑ и четырехкомнатных квартир аналогична однокомнатным: Владивосток здесь лидирует, несмотря на то, что цены были образованы ещё в то время, когда столицей Дальнего Востока оставался Хабаровск.

Так, цена на «двушку» в Хабаровске варьируется в пределах от 2,4 до 4,5 млн рублей, тогда как во Владивостоке они стоят в среднем от 4,2 до 6,3 млн рублей. Здесь видна та же тенденция, как и в случае с однокомнатными квартирами: средняя цена «окраин» Владивостока отличается от средней цены центра не так заметно, как в Хабаровске — там центр в среднем в два раза дороже, тогда как по Владивостоку средняя разница составляет порядка 50 процентов. Относительная цена «квадрата» в Хабаровске от 50 до 90 тыс. рублей, тогда как во Владивостоке от 80 до 130 тыс. рублей.

Трехкомнатные квартиры продаются в Хабаровске от 2,6 до 5 млн рублей, во Владивостоке — от 5,8 млн рублей на Тихой до 7,6 на Третьей Рабочей. Соответственно, относительная цена квадратного метра составляет от 38 до 72 тыс. рублей в Хабаровске и от 90 до 130 тыс. рублей во Владивостоке. Относительные цены четырехкомнатных квартир находятся в пределах от 84 до 120 тыс. рублей во Владивостоке и от 40 до 70 тыс. рублей в Хабаровске.

Руководитель департамента развития Управления недвижимости и экспертизы ООО «Траст Недвижимости» Надежда Перетягина считает, что делать выводы о влиянии переноса столицы во Владивосток на ценообразование на рынке недвижимости пока рано.

На данный момент мы фиксируем лишь изменение цены, соответствующее сезонным колебаниям и взаимосвязи с изменением статуса Владивостока мы не видим. Что-то определенное мы сможем сказать после анализа итогов работы за год, после прохождения всех сезонных изменений, — заявила риэлтор.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 13 декабря 2018 года подписал Указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» — Центром Дальневосточного федерального округа стал город Владивосток. С получением «столичного» статуса общественность ожидает определённых изменений в политической и экономической жизни города.