Владивосток, 22 ноября, 2019, 05:55 — ИА Регнум. 103 года назад, 21 ноября 1916 года, родился будущий дважды Герой Советского Союза капитан 2-го ранга Виктор Леонов. Это единственный войсковой разведчик в истории вооруженных сил СССР, ставший дважды Героем, и при этом — живым. Свою боевую службу Виктор Леонов проходил в подразделениях флотской войсковой разведки на Северном и Тихоокеанском флотах.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Фото Виктора Леонова в кабинете командира части морского спецназа

Сказать, что в современном спецназе его помнят и чтут — это значит, ничего не сказать. В современном морском спецназе ВМФ России он стал образцом, эталоном, вершиной военного мастерства, на которого равняются современные флотские разведчики.

Во время войны он прошёл путь от матроса-боевика до командира в начале 181-го разведывательного отряда на Северном флоте, а затем и командира 140-го разведывательного отряда на Тихоокеанском флоте. Одну звезду Героя он получил за подвиги в Заполярье, вторую звезду Героя своим ратным трудом он заслужил уже на Тихом океане.

Читая его мемуары, воспоминания о нём у других авторов, видишь перед собой человека, который в короткий срок глубоко осознал своё место на линии фронта, который проявил незаурядные лидерские качества, воспитал, прежде всего в себе самом, исключительную выносливость и готовность до последнего вздоха бить врага, который пришёл на нашу землю. Под стать ему были и его бойцы: в его отрядах не было «звёздных мальчиков», а были простые и скромные труженики войны — именно такие, какими и сейчас формируются подразделения морского спецназа.

Леонов говорил, что в отряде ему не нужны герои. К себе в подразделение он брал только тех, кто был готов работать в коллективе, забыв про своё «я». Именно такой подход позволил ему создать сплочённый воинский коллектив, для которого фактически не было невыполнимых задач.

Кульминацией боевых действий 181-го разведывательного отряда стал захват немецкой 88-мм береговой батареи на мысе Крестовый, которая запирала вход в Печенгский залив и овладение которой означало успех всей последующей Петсамо-Киркинесской операции, ставшей основой для последующего полного разгрома немецких войск в Заполярье. Отряд Леонова в исключительно сложных условиях выполнил поставленную задачу, за что Виктор Леонов и двое его подчинённых стали Героями Советского Союза.

После окончания войны с Германией Леонова направляют во Владивосток, где он формирует 140-й разведывательный отряд Тихоокеанского флота, а затем и выполняет ряд боевых задач по овладению корейскими портами во время короткой Советско-Японской войны в августе 1945 года. За операцию по захвату Сейсина Виктору Леонову была вручена вторая Золотая Звезда.

Да, я много слышал от «именитых историков», что Леонову просто повезло стать дважды Героем. Соглашусь с тем, что, учитывая, какие ему пришлось за время войны выполнить боевые задачи, ему просто повезло остаться в живых. Соглашусь, но дополню: повезло, потому что он, в отличие от многих других, реально был готов умереть за Родину, и часто действовал за пределами возможностей человеческой психики, впрочем, как и многие его бойцы.

«Я не считаю вас раненым», — сказал он раненому главстаршине Макару Бабикову во время кульминации тяжелейшего боя за корейский порт Сейсин. Раненый главстаршина вернулся в бой и своим мужеством смог сломить сопротивление врага на своём участке — за это ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сам Виктор Леонов о боях в Корее вспоминал:

«Внезапно для противника мы высадились на японском аэродроме и вступили в переговоры. После этого нас, десять человек, японцы повезли в штаб к полковнику, командиру авиационной части, который хотел сделать из нас заложников. Я подключился к разговору тогда, когда почувствовал, что находившегося с нами представителя советского командования капитана 3-го ранга Кулебякина, что называется, «приперли к стенке». Глядя в глаза японцу, я сказал, что мы провоевали всю войну на западе и имеем достаточно опыта, чтобы оценить обстановку, что заложниками мы не будем, а лучше умрем, но умрем вместе со всеми, кто находится в штабе. Разница в том, добавил я, что вы умрете, как крысы, а мы постараемся вырваться отсюда. Герой Советского Союза Митя Соколов сразу встал за спиной японского полковника. Герой Советского Союза Андрей Пшеничных запер дверь на ключ, положил ключ в карман и сел на стул, а Володя Оляшев (после войны — заслуженный мастер спорта) поднял Андрея вместе со стулом и поставил прямо перед японским командиром. Иван Гузенков подошел к окну и доложил, что находимся мы невысоко, а Герой Советского Союза Семен Агафонов, стоя у двери, начал подбрасывать в руке противотанковую гранату. Японцы, правда, не знали, что запала в ней нет. Полковник, забыв о платке, стал вытирать пот со лба рукой и спустя некоторое время подписал акт о капитуляции всего гарнизона».

Это было его боевое кредо: пока ты жив, ты действуешь. Пока ты действуешь — ты жив!

Именем Виктора Леонова в ВМФ СССР был назван разведывательный корабль.

В его память на Тихоокеанском флоте, на Северном флоте и теперь в парке «Патриот» проводятся ежегодные турниры по практической стрельбе.

На территории части морского спецназа Тихоокеанского флота «Холуай» (считающей себя наследницей легендарного 140-го разведывательного отряда) на острове Русский Виктору Николаевичу Леонову установлен памятник.