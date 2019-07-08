Избранный полтора года назад главой Большого Камня Александр Андрюхин своими управленческими действиями фактически хоронит инфраструктуру города, передавая её в руки покровителей, чем срывает реализацию проекта федерального значения, входящего в тройку важнейших стратегических проектов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Здание администрации Большого Камня

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Внимание к своей персоне Андрюхин активно привлекает последние полтора года, с того момента, как он стал главой Большого Камня. Апофеозом внимания стал конец мая 2019 года, когда с разницей в два дня Александр Андрюхин получил два выговора за полное отсутствие результатов работы — вначале от губернатора Приморья Олега Кожемяко, а следом и от министра по развитию ДФО и Арктики Александра Козлова. Любой здравомыслящий чиновник, хорошо ориентирующийся во взаимоотношениях между начальником и подчинённым, сгорая от стыда, сразу бы сообразил, что пора писать заявление на увольнение. Но нет. Глава Большого Камня не из таких.

Для понимания ситуации нужно уйти немного в прошлое, буквально на пару лет назад, когда строительство суперверфи ССК «Звезда» только-только обрело те ощутимые грандиозные контуры, которые сегодня уже перестали удивлять — все уже привыкли, что живут рядом с историческим объектом. Значимость реализуемого проекта трудно переоценить, его масштаб, его грандиозность подчёркивает и внимание президента России Владимира Путина, который был на «Звезде» пять раз. В каком ещё провинциальном городе с численностью населения всего сорок тысяч человек глава государства был пять раз?

Primorsky.ru Строительные работы на судостроительном комплексе «Звезда»

Корпорация «Роснефть» вкладывает в строительство судостроительного гиганта десятки миллиардов, и ведомство Игоря Сечина не только озабочено производственной площадкой, но и намерено построить шесть жилых микрорайонов для будущих работников суперверфи. Всего запланировано строительство семи тысяч квартир. Под жилые кварталы прошлый глава администрации Большого Камня выделил огромные земельные участки, оформляя документы для строительства в кратчайшие сроки. А ведь это не только жилые дома. Это энергетика, водоснабжение, водоотведение. Планируется возведение специализированных котельных, электрических подстанций, системы канализации и водоснабжения. Кроме того, планируется вся сопутствующая городская инфраструктура: детские сады, школы, медицинские учреждения. Администрация города и «Роснефть» работали над реализацией проекта с завидным уровнем взаимодействия, пока главой города не стал Андрюхин. На этом результативное взаимодействие закончилось.

Два года назад в городе прошли выборы депутатов, которые заставили вздрогнуть департамент внутренней политики администрации Приморья, когда самовыдвиженцы набрали абсолютное большинство в думе, «выехав» на тех негативных противоречиях, которые всегда присутствуют во время глобальных перемен. В Большом Камне незадолго до выборов некий предприниматель, являющийся лидером этнической диаспоры, профинансировал создание общественной группы «Диалог», в которую вошли известные в городе люди. Эта группа удачно вписалась в повестку негативных последствий «большой стройки», кипящей в городе и естественным образом раздражающей население, и на волне народного негодования ловко получила думское большинство, «прокатив» парламентские партии. Два года назад «диаложцы» ликовали: «Мы победили!». Но вот прошли два года, и мало того, что ничего из обещанного не сделано, беда в том, что и сохранить существующее им не удаётся: избранный депутатами мэр Александр Андрюхин игнорирует работу с «Роснефтью», предпочитая выполнять волю создателя «Диалога», а не способствовать реализации федерального проекта, к которому приковано внимание президента страны. Отсюда и выговоры со стороны губернатора края и министра по развитию ДФО и Арктики.

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Когда новый глава вступил в полномочия, в первые же дни он начал решительно ломать «кадровый стержень» города, уволив всех директоров муниципальных и подведомственных предприятий, не обращая внимания на их уровень компетенции. К примеру, вместо руководителя «Многофункционального центра», который вывел своё предприятие в категорию «лучшего на Дальнем Востоке», был назначен приятель главы, бывший мастер с завода «Звезда». Как результат: городской МФЦ серьёзно сократил перечень услуг, и краевые власти были вынуждены вмешаться, взяв местное МФЦ в состав краевой структуры и назначив туда нового управленца, который сейчас чистит «авгиевы конюшни». Вместо руководителя муниципальной спасательной службы также был назначен приятель главы, весьма далёкий от чрезвычайных ситуаций человек, принявшийся распродавать спасательное имущество, в итоге в настоящее время в Большом Камне спасательный центр развален и выполнять свои задачи не способен. И это в городе, в котором всё время его существования сохраняется угроза, пусть гипотетическая, ядерной аварии. Вместо директора МУП «Горхоз», в котором были объединены все силы и средства муниципального хозяйства, ставят человека с уголовным прошлым, ранее привлекавшегося по статье «мошенничество». Такие кадровые перестановки испугали многих сотрудников и администрации города и муниципальных предприятий — люди стали увольняться. Из администрации ушли квалифицированные специалисты, и теперь на самом деле там некому работать с документами — что и пытался сказать в своё оправдание мэр Большого Камня, когда губернатор предъявлял ему упущения в работе.

Уволив компетентных специалистов, Александр Андрюхин теперь жалуется губернатору на «кадровый голод», якобы поразивший его команду. Теперь о самой команде. Первым, по решению суда, пошёл отбывать срок депутат Никита Недвига, которого правоохранители поймали на махинациях с муниципальной землёй спустя год после избрания. Спустя ещё полгода вслед за ним пошёл второй депутат — Дмитрий Шпарийчук, возглавлявший в городе «Единую Россию». У него тоже — махинации с землёй. Третьим должен был пойти председатель городской думы Алексей Кузнецов, оформивший себе участок земли так, что у правоохранителей к нему тоже возникли вопросы. В настоящее время по нему нет окончательного решения. Это уголовное развитие внесло раскол в общественное движение «Диалог», где многие участники наконец-то прозрели, увидев, кого на самом деле они продвигали во власть и что из этого получилось.

Bk.pk.ru Александр Андрюхин

А тем временем «Горхоз», который возглавил человек, ранее привлекавшийся за мошенничество, стал осваивать бюджетные деньги, подписывая, к примеру, миллионные акты за уборку снега, которого не было. Случайно это стало достоянием гласности, и прокуратура даже проявила к этому интерес, но выводов глава не сделал. И вот глава своим решением расторгает договор на тепловодоснабжение с единственным поставщиком тепла в Большом Камне — компанией «Теплоком». И заключает договор с подконтрольным ему МУП «Горхоз», который, к слову сказать, на этот вид деятельности не имеет никаких разрешительных документов. Краевые власти были, мягко сказать, удивлены такому решению Андрюхина и посоветовали ему не пускаться в рисковые эксперименты, которые гарантируют срыв отопительного сезона. На что Андрюхин не просто проигнорировал предложение, но и заявил, что, по его мнению, он всё делает законно.

МУП «Горхоз» для начисления и сбора с населения платежей за горячее водоснабжение и отопление тут же привлекает ООО «Расчетный центр», совладельцем и до недавнего времени руководителем которого являлся председатель городской думы Алексей Кузнецов.

«Всё для своих?» — спрашивают жители города в социальных сетях.

Компании, понятно, потонули в судах, решая, кто прав в этой ситуации. Пока суть да дело, МУП «Горхоз» натурально крадёт у «Теплокома» две тысячи тонн угля, о чём «Теплоком» и пишет заявление правоохранителям, обозначив ущерб в сумме 6,5 млн рублей. Специалисты говорят, что «Горхоз» в силу сложившихся обстоятельств и отсутствия соответствующих разрешительных документов не сможет подготовиться к нормальному прохождению очередного отопительного сезона, и в зиму 2019−2020 годов город попросту замёрзнет. К тому же опыт у главы уже есть: в прошлом году Большой Камень, единственный из всех муниципалитетов Приморья, не смог получить паспорт готовности к зиме.

Осталось только добавить, что строительство котельных, предусмотренных планом возведения новых микрорайонов, тормозится сейчас только бездействием администрации города Большой Камень и лично Александром Андрюхиным, не исполняющим свою часть плановых мероприятий. Отсутствие работы именно в этом направлении и имел в виду губернатор, уличая главу Большого Камня в неспособности отработать документы и провести соответствующие аукционы.

Год назад Александр Андрюхин и Алексей Кузнецов жаловались, что «Роснефть» их не слышит, на встречи не приглашает, и работать с ними не хочет, отсюда якобы все проблемы во взаимодействии. Но прошёл год, и время показало, что причина в них самих — в их неспособности наладить работу муниципальных структур, в их неспособности понять смысл документооборота, сопутствующего исполнению федеральных программ, в их неспособности реализовать кадровую политику не такого уж и большого города. Города, на который смотрит президент страны, и ждёт прорыва.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил вопрос о несоответствии главы Большого Камня Александра Андрюхина занимаемой должности, так как за всё время своей работы тот не продемонстрировал никакой эффективности ни по городу, ни по объектам, строящимся в рамках федерального проекта по строительству микрорайонов для будущих работников суперверфи «Звезда».

"В настоящее время можно констатировать, что ничего не сделано. Когда мы поддерживали вас, вы заверяли, что проект будет реализован», — заявил министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов, обращаясь к мэру Большого Камня.