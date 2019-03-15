С началом реализации проекта «Дальневосточный гектар», стартовавшего 1 июня 2016 года, многие экспертные сообщества заговорили об отыскании, наконец-то, гарантированного способа закрепления людей на востоке России — на фоне существующего катастрофического оттока населения, растущего из года в год. Казалось, всё просто: получил человек свой гектар, придумал, как извлекать из него выгоду, да и остался жить на Дальнем Востоке — на радость себе и правительству, которое от показателей внутренней миграции уже «хваталось за голову». Некоторые даже сравнивали этот проект с реформами Петра Столыпина и другими мерами, предпринимаемыми царским правительством для заселения Дальнего Востока.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Огнестрельный гектар

Читайте также: Получи бесплатный гектар в ДФО и останься без штанов, с уголовным делом

Однако «гладко было на бумаге», и по истечении нескольких лет реализации проекта «Дальневосточный гектар» стало понятно, что об эффективном использовании дальневосточных гектаров можно говорить лишь в очень частных случаях.

Вскоре уже никого нельзя было удивить скандалами и судебными тяжбами, которыми стал сопровождаться проект. В основном речь шла о том, что после оформления документов вдруг оказывалось, что заявленный участок непригоден к использованию — то он на крутом склоне горы, то в болоте, то в охраняемой зоне, то на территории дачного посёлка или же сквер в центре населенного пункта с памятной стелой героям войны — и заключить договор на аренду земли не представляется возможным.

Жуткое болото

Читайте также: «Бесплатный сыр»: за дальневосточные гектары требуют миллионы рублей

В то же время наиболее лакомые кусочки земли в рамках проекта вдруг обрели собственника ещё до запуска электронной площадки — интерактивной карты «На Дальний Восток», где предполагалось резервирование участков. Бывало всякое.

На данный момент, согласно информации, опубликованной на сайте Минвостокразвития, подано 129 160 заявок, 49 236 участков отдано в пользование. В основном участки используются в сельскохозяйственных целях, однако закон не запрещает и много других видов использования.

На фоне череды скандалов «история успеха» освоения «дальневосточного гектара» в Приморском крае выглядит просто блестяще: благодаря этому проекту здесь открыт первый на Дальнем Востоке гражданский стрелковый объект. Через какие трудности пришлось пройти организаторам?

Читайте также: Граждане России о «Дальневосточном гектаре»: знаем, но ни за что не поедем

К стрелковому спорту интерес у многих людей заложен на подсознательном уровне — ровно так же, как любой другой интерес у любого другого человека. Только реализация такого интереса, по понятным причинам, весьма ограничена, и многие о таком спортивном увлечении могут только мечтать. В советское время существовала система допризывной подготовки, и практически в каждом городе был стрелковый тир, где мальчишки и девчонки могли «войти» в этот вид спорта. В начальное «российское время» спорт практически умер, и его возрождение началось с десяток лет назад, когда государство разрешило частным организациям иметь 25-метровые тиры, где, в основном, происходила подготовка охранников для частных охранных предприятий. Тогда же расцвели и стрелковые клубы. Но не было главного — легальных открытых стрельбищ, где можно было бы стрелять из нарезного длинноствольного оружия на максимальные дальности — в формате спортивного снайпинга или бэнчреста. Даже в таких ограниченных условиях гражданские стрелки-спортсмены стали демонстрировать высочайшее мастерство: на традиционном чемпионате Тихоокеанского флота по практической стрельбе, проводимом восьмой год подряд, уже стало традицией, что профессионалы из самых разных спецслужб уступают призовые места «гражданским любителям». Теперь у «любителей» появился свой «длинный тир». «Профессионалы» негодуют.

Стрельба в тире

Читайте также: Возьми гектар в ДФО и получи четыре года колонии и штраф в 1,5 млн рублей?

Создатели стрелкового клуба «Ворошиловский стрелок» на «дальневосточном гектаре» увидели единственную возможность построить законный гражданский стрелковый объект, на котором можно было бы проводить стрелковые тренировки, обучение, либо соревнования любого уровня — вплоть до международных — практически по всем стрелковым дисциплинам. Десять единомышленников подали заявки на получение «дальневосточных гектаров» по соседству и… началась невыносимая бумажная волокита.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев никогда этого и не скрывал:

«То количество бумажек, которое человеку надо собрать, чтобы использовать землю — изменение категории, разрешения, перевод под индивидуальное жилищное строительство, — это такой лабиринт, который создан чиновниками, чтобы мешать людям».

С его слов, попытки выйти из этого лабиринта встречают на Дальнем Востоке существенное сопротивление и сложности.

«Думаю, — говорил Юрий Петрович, — что сопротивление связано с тем, что закон резко уменьшает доходы тех людей, которые занимаются земельными спекуляциями».

Читайте также: Дальневосточники предупреждают: по пути к бесплатному гектару можно умереть

Тем не менее трудности с оформлением были преодолены, и на гектарах развернулось строительство задуманного объекта. И вот тут начались препятствия другого рода. Их придумали представители Росгвардии, с некоторых пор отвечающих в России за оборот гражданского оружия.

«Противодействие со стороны государства мы встречаем на каждом шагу. Когда раньше мы говорили о массовости стрелковых видов спорта, то всегда понимали, что наши желания разобьются о камни реальности, так как государство делало всё, чтобы граждане, имеющие право на оружие, не могли его реализовать. Скажем проще — на Дальнем Востоке до недавнего времени не было ни одного гражданского стрелкового объекта, где можно было бы гражданину, имеющему длинноствольное нарезное оружие, спокойно пострелять на расстояния, скажем, более ста метров. Мы решили закрыть этот вопрос, тем более, что монетизировать подобный объект достаточно просто — при небольших вложениях проект достаточно быстро может начать приносить определенную прибыль», — рассказал ООО «Ворошиловский стрелок» Валерий Николаев.

David William Снайпер

Но не тут-то было. Росгвардия однозначно заявила о том, что ввести объект в эксплуатацию она не позволит, намекая на то, что действующий объект будет невозможно контролировать. Спортсмены-стрелки между собой даже шутили, что для Росгвардии этот тир — не что иное, как «центр подготовки боевиков». Шутки-шутками, а дело встало. И всё упёрлось в разночтение законов «Об оружии», «О войсках национальной гвардии», «О техническом регулировании». Там много чего написано, но есть и главное — подтверждение соответствия стрелковых объектов не входит в полномочия Росгвардии, а раз так, то и должностные лица Управления Росгвардии по Приморскому краю не вправе принимать решения о подтверждении соответствия стрелкового объекта заявленным требованиям. С чем они были не согласны вплоть до получения письма-ответа из Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, за подписью заместителя начальника Управления Азамата Дышекова.

Читайте также: Дальневосточные гектары: дальше выделения участков дело зачастую не идёт

«Получив этот ответ, мы собрали комиссию из представителей официальных спортивных и экспертных структур и на основании экспертного исследования, подтвердившего готовность объекта к эксплуатации, актировали ввод стрельбища в эксплуатацию. Теперь мы можем здесь стрелять, не прошло и трёх лет», — рассказал Валерий Николаев.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Открытие огнестрельного гектара

Открытие прошло тихо и незаметно: приехали те, кто строил это стрельбище, и несколько приглашённых человек — любителей и профессионалов от стрелкового спорта. Расписались в журналах по технике безопасности, прослушав инструктаж, и, зарядив свою оружие, открыли новую страницу в спортивной жизни Дальнего Востока.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Стрельбище

Само стрельбище расположено в естественном овраге, имеет пулеприёмный вал в основном направлении стрельбы, боковые валы и зону безопасности с внешним ограждением. Территория огорожена колючей проволокой с предупреждающими знаками «Стой! Стреляют!». Грунт на открытом стрельбище представляет собой песчано-гравийную смесь мелкой фракции, что исключает рикошеты и обеспечивает безопасное использование оружия. Длина стрелковой галереи составляет 220 метров, ширина — 30 метров, что позволяет одновременно стрелять не менее десяти спортсменам. Использовать здесь можно любое огнестрельное нарезное оружие калибром до 11,43 мм, и любое гладкоствольное оружие до 12-го калибра включительно. Фактически здесь можно использовать все виды гражданского оружия, какое есть на руках у граждан России.

Читайте также: Законопроект о возрастном цензе для покупки оружия внесен в Госдуму

Алексей Суконкин ИА REGNUM Огнестрельный гектар

Спортивная общественность Приморья глубоко заинтересована в использовании стрельбища, и многие уже поговаривают о возможности проведения соревнований и чемпионатов с приглашением иностранных спортсменов, что придаст мероприятиям международный характер и существенно повысит туристическую привлекательность региона, выделяя данное направление в самостоятельный спортивно-туристический кластер.

Как сообщало ИА REGNUM, за свою недолгую жизнь закон о ДВ-гектаре успел обрасти огромным количеством скандалов и изрядно попортить жизнь наивным дальневосточникам, а именно они и стали в итоге основными получателями гектаров.

Читайте также: Миллион за ДФО: на Колыму бы таких «инициативщиков», и гектар в подарок

В ЕАО получатель угодил в фигуранты уголовного дела за то, что вырубил лес под застройку на участке, — а как построить, не вырубив? То интерактивная система «На Дальний Восток» начинала раздавать бесплатные гектары на сопредельном Хоккайдо, то в Китае, то в Турции. То в свободном порту Ванино люди вышли на митинг, протестуя против выделения под гектар посаженного первостроителями сквера. То в Вяземском Хабаровского края граждане протестуют против того, что предприниматель взял гектар в самом центре города и построил там похоронную контору. То на Сахалине получатель гектара, вырубив лес, получил от мэрии счёт на 4 млн рублей. То селяне, годами пасшие скот на лугах, выходят на митинги против гектарщиков. На Сахалине же защитники природы объединились, чтобы взять гектары и спасти уникальный природный парк от… заезжих гектарщиков. И таких примеров — великое множество.

Читайте также: На Камчатке дачники перекрыли дорогу владельцам дальневосточных гектаров

Согласно данным опроса, проведенного ИА REGNUM, в котором приняли участие без малого 35 тыс. жителей разных регионов России, россияне хорошо осведомлены о программе «Дальневосточный гектар», но ехать на край света за куском земли не планируют.