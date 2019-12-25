Кабул, 26 декабря, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Сорок лет назад войска СССР вошли в Афганистан, началась война, которая продлилась больше 9 лет. О её причинах и целях можно спорить бесконечно, а вот тем мастерством, с каким был организован ввод войск, можно восторгаться до сих пор: насколько всё было тщательно спланировано и организовано. Одним из факторов успеха вторжения оказалась безупречно проведённая «Кабульская» воздушно-десантная операция, в ходе которой в течение менее чем двух суток в Афганистан из Белоруссии была переброшена воздушно-десантная дивизия в полном составе.

Иван Шилов ИА REGNUM Советские солдаты в Афганистане

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Изучая начальный период войны в Афганистане, поражает та неотвратимая последовательность в действиях вооружённых сил СССР, особенно это касается подготовки к выполнению «Кабульской» воздушно-десантной операции. Тезисно и кратко наращивание усилий шло в таком порядке:

2 мая 1979 года вышел приказ о формировании на территории СССР «мусульманского батальона» в структуре 15-й бригады спецназа — этому отряду суждено будет стать основным инструментом государственного переворота в Афганистане. К лету отряд был сформирован, и в нём началась интенсивная боевая подготовка. Нужно отметить, что отряд (так в спецназе называют батальоны) был сформирован в основном из уроженцев среднеазиатских советских республик, отчего и получил своё название;

С 28 июня 1979 года в Баграм направляется 2-й батальон 111-го парашютно-десантного полка «для охраны советского авиаотряда». Отметим: батальон десантников появился в Афганистане уже летом 1979 года. Батальон имел стрелковое вооружение;

С 1 декабря 1979 года в Баграм направляется 1-й батальон 345-го парашютно-десантного полка. По легенде он прибыл для ротации предыдущего батальона, но фактически «заменяемый» батальон в СССР возвращаться не спешил, таким образом в Афганистане оказалось уже два десантных батальона — и это, судя по всему, не вызывало ни у кого никакого беспокойства;

С 5 и по 8 декабря 1979 года в Баграм прибывает «мусульманский» батальон со всей своей тяжёлой техникой — более 540 человек прекрасно обученного личного состава;

11 декабря 1979 года в СССР, в Белоруссии, по тревоге поднимается 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Соединение перебрасывается на аэродромы военно-транспортной авиации, где производится швартовка грузов и техники, укладка парашютов, получение всех видов довольствия и боезапаса;

14 декабря 1979 года в Баграм прибывает 2-й батальон и разведывательная рота 345-го парашютно-десантного полка с боевой техникой (30 БМД-1 и БТРД). С этого момента в Афганистане уже находится три советских десантных батальона и батальон спецназа;

23 декабря 1979 года «мусульманский» батальон переезжает в Кабул и располагается возле резиденции главы Афганистана, которую ему предстоит штурмовать через четыре дня;

23 декабря 1979 года в Кабул прибывает оперативная группа ВДВ во главе с заместителем командующего ВДВ генерал-лейтенантом Н. Гуськовым, группа проводит рекогносцировку местности и объектов, уточняет боевую задачу. В этот же день в Кабул прибыли спецподразделения КГБ «Гром», «Зенит» и «Факел», которым предстояло ликвидировать главу государства;

24 декабря 1979 года десантники внезапным ударом уничтожают три зенитные батареи афганцев на аэродроме Баграм и полностью берут аэродром в свои руки. В силу того, что аэродром Баграм был захвачен, отпала необходимость десантировать дивизию парашютным способом, и в Белоруссии в это время с погруженной на самолёты техники сняли парашюты, была произведена расшвартовка парашютных платформ, переукладка грузов;

24 декабря 1979 года министр обороны СССР Дмитрий Устинов на совещании с генералитетом страны объявил о решении ввести войска в Афганистан, все разработанные ранее планы начали реализовываться;

25 декабря 1979 года началась воздушно-десантная операция по доставке частей 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Витебска и 345-го гвардейского парашютно-десантного полка из Ферганы на афганские аэродромы Баграм и Кабул.

25 декабря 1979 года десантники захватили аэродром Кабул и обеспечили приём военно-транспортных самолётов с десантом на борту;

25 декабря 1979 года началась сухопутная операция ВС СССР — в ДРА вошли две группы войск, которые по двум основным направлениям в течение нескольких дней выполнили охват всей страны;

27 декабря 1979 года «мусульманский» батальон, подразделения КГБ «Гром» и «Зенит» штурмом овладели резиденцией главы Афганистана, ликвидировали главу государства и его семью;

27 декабря 1979 года в Кабуле по единому плану силами 103-й дивизии, 345-го полка и спецподразделений КГБ был проведён захват всех ключевых объектов органов государственного управления Афганистана;

1 января 1980 года, взлетев на вертолётах 280-го вертолётного полка из Сандыкачи, 2-й батальон 56-й десантно-штурмовой бригады пересёк государственную границу и приземлился на аэродроме Шинданд, захватив его, на следующий день 2-й батальон 56-й дшбр захватил аэродром Кандагар.

Удивляет масштаб планирования, согласования, увязывания всех действий, обеспечение всеми видами довольствия, уяснения всеми исполнителями своей задачи… какой это был колоссальный труд. Настоящее оперативное искусство!

Сама «Кабульская» воздушно-десантная операция выглядела так: в 15:00 по мск 25 декабря 1979 года колонна передовой корабельной группы пересекла воздушную границу с Афганистаном. Десантирование частей 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 345-го гвардейского парашютно-десантного полка осуществлялось посадочным способом на аэродромы Кабул и Баграм группами по 6 — 12 самолётов, которым на посадку, выгрузку и взлёт отводилось по одному часу. Незадолго до посадки первых самолётов, аэродромы были взяты под контроль ранее размещёнными там подразделениями ВДВ и СпН: 24 декабря 2-й пдб 345-го гв пдп уничтожил три зенитные батареи в Баграме, а 25 декабря точно такую же операцию десантники выполнили на аэродроме Кабул. Всего военно-транспортная авиация выполнила 343 рейса, из которых самолёты типа Ан-22 — выполнили 66 рейсов, Ан-12 — 200 рейсов и Ил-76 — 77 рейсов. Было перевезено 7 700 человек, 894 единицы боевой и специальной техники, а также 1 062 тонны различных грузов. Десантирование продолжалось 47 часов. 317-й и 350-й полки 103-й дивизии были высажены в Кабуле, 345-й отдельный полк и 357-й полк 103-й дивизии — в Баграме. Во время выполнения посадки 25 декабря разбился один самолёт Ил-76 с комендантской ротой на борту, погибло 44 человека.

Так началась Афганская война, которая продлилась более 9 лет и унесла жизни 14 тысяч советских воинов.

Как сообщало ИА REGNUM, издание «Вашингтон-Пост» полагает, что власти США скрывают от своего народа правду о войне в Афганистане.