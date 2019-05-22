Владивосток, 22 мая, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Численность боевого состава военно-морских сил Китая превзошла численность крупнейшего в мире флота — ВМС США.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

Экономический рост и всемирная экспансия Китая потребовали от Поднебесной силового прикрытия своих интересов, и поэтому ещё в 1995 году в КНР была принята смелая военно-морская стратегия, которую на тот момент времени всерьёз никто не воспринял. А зря. Сегодня численность военно-морских сил Китайской Народной Республики превысила численность ВМС США, причем в качественном отношении китайцы вплотную приблизились, а по многим показателям даже опередили США.

Что собой представляет китайская военно-морская стратегия? Главная её составляющая — это кораблестроительная программа и базовое строительство, которое предполагает строительство массы современных кораблей, вооруженных новейшими видами вооружения, и строительство новых и реконструкция старых военно-морских баз, способных обеспечить базирование, обслуживание, пополнение запасов и ремонт всей корабельной группировки ВМС.

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В рамках обеспечения присутствия в морских районах, Китай идёт по трёхэтапному пути. На первом этапе предполагалось построить флот, способный поддерживать заданный оперативный режим в пределах акватории Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей с возможностью в пределах этой зоны быть способным отразить любые угрозы от любого флота мира. В эту зону входят острова Рюкю и Филиппинский архипелаг. Этот этап выполнения военно-морской стратегии Китаем выполнен в полном объёме: в этот период наблюдателями отмечались предконфликтные встречи китайских корабельных группировок с кораблями ВМС США и Японии, в результате которых корабли последних покидали районы, опасаясь вступать с китайским флотом в противоборство. В это же время Китай стал развивать свои амфибийные силы, сформировав 1-ю и 164-ю бригады морской пехоты и начав строительство крупных десантных кораблей.

Второй этап предусматривает освоение китайскими ВМС новых оперативных районов, очерченных Курилами, Японией, Марианским и Каролинским архипелагами и Новой Гвинеей. В настоящее время корабли Поднебесной активно присутствуют в этих районах, где на постоянное сопровождение принимают японские, корейские и американские силы, демонстрируя готовность в любой момент времени остановить международное судоходство в заданном районе или обеспечить силовое прикрытие своего торгового или добывающего флота. Этап рассчитан до 2020 года, но в целом его задачи на данный момент выполнены. В это же время было построено 14 крупных военно-морских баз в Тихом и Индийском океанах и большое число пунктов снабжения.

Третий этап, который рассчитан до 2050 года, подразумевает создание океанского флота, способного самостоятельно решать любые боевые задачи в любой точке мирового океана, для чего предполагается создание мощного авианосного и подводного ракетно-ядерного флота. Для реализации этого этапа в Китае всё готово: кораблестроительная промышленность освоила строительство крупнотоннажных судов, авиационная промышленность создала самолёты корабельного базирования, опытная эксплуатация авианосца «Ляонин» (бывший советский «Варяг») позволила наработать практику корабельного базирования для сотни китайских морских лётчиков. В настоящее время ходовые испытания проходит второй авианосец «Шаньдун», зачисление которого в состав флота ожидается в 2020 году.

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В современном боевом составе ВМС Китая имеют 40 эсминцев, из них 16 кораблей новых типов, вооруженных мощным ракетным вооружением, способным доставить много проблем любому флоту вероятного противника. Ещё 18 эсминцев находятся в постройке. Для сравнения: в составе Тихоокеанского флота России имеется один ходовой эсминец постройки 80-х годов, вооруженный устаревшим ракетным комплексом «Москит».

46 фрегатов, в том числе 32 новых типов по составу ракетного вооружения не уступают эсминцам, ещё 20 кораблей находятся в постройке. Опять же для сравнения: в составе российского ТОФ на днях появился один фрегат, еще один будет передан до конца года. Также в ВМС Китая есть 41 корвет, и в постройке находится еще 20. Кораблестроительная программа ВМФ России предусматривает оснащение ТОФ шестью корветами, сейчас их есть два. Ещё Китай имеет 83 ракетных катера новой постройки, тогда как российский ТОФ представлен катерами постройки до 1993 года количеством не более десятка.

Мощнейшей ударной силой китайского флота являются атомные подводные лодки со стратегическими ядерными ракетами на борту. Таких лодок у них пять, поддерживая оперативное напряжение 1−2 подводные лодки в море на боевой службе, Китай имеет возможность ответного или превентивного ядерного удара по любому противнику с тяжелейшим для врага ущербом. Для сравнения: оперативное напряжение российского подводно-ядерного флота примерно соответствует китайскому, при несколько большем количестве атомных ракетоносцев. Ещё есть 8 атомных подводных лодок многоцелевого назначения и 53 дизельные подводные лодки, 23 из которых имеют на вооружение ракетный комплекс Klub (аналог российского «Калибра»).

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Что касается амфибийных сил, то здесь натурально меркнут глаза: Китай имеет 5 универсальных десантных кораблей с вместимостью до 1000 десантников и еще 25 больших десантных кораблей. Имеется огромное число средних десантных кораблей. При наличии всего двух бригад морской пехоты можно предположить, что некоторые сухопутные соединения армии Китая обучены высадке на побережье. Автору этих строк пришлось наблюдать высадку китайского десантно-штурмового батальона на необорудованное побережье (незнакомое для них) во время международных морских учений. Китайская морская пехота осуществила высадку на берег в темпе, сопоставимом с темпом высадки российских батальонов, тренирующихся на этом полигоне по нескольку раз за год. Впечатление было восторженное и печальное.

Что касается появления оружия на новых физических принципах, то Китай уже не скрывает наличие у себя опытных экземпляров рельсотронов и боевых лазеров, устанавливаемых на кораблях для проведения опытной эксплуатации в морских условиях.

Теперь можно констатировать, что Китай стал великой морской державой. Да, военно-морского опыта, как у Японии, США или России, у китайских моряков нет. Но в данных обстоятельствах это уже не так критично. При таком наличии новых боевых кораблей, нового ракетного вооружения, при наличии собственной разведывательной спутниковой группировки ВМС Китая представляют силу, с которой теперь нельзя не считаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Китае готовится к введению в боевой строй новый ракетный эсминец проекта 055, который после завершения соответствующих испытаний войдет в состав ВМС НОАК. Боевой корабль, получивший название «Наньчан», уже принял участие в военно-морском параде, который прошел 23 апреля в Циндао в честь 70-летия ВМС НОАК.