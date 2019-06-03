В Приморском городе Арсеньеве, где расположено крупнейшее в крае промышленное предприятие — авиационный завод «Прогресс» — произошло событие, выходящее за рамки естественного хода политических процессов. Впрочем, по мнению наблюдателей, нечто подобное рано или поздно должно было там произойти.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

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Некоторое время назад глава города, назначенный на свой пост решением конкурсной комиссии при практически единодушной поддержке городских депутатов, не проработав и двух лет, отказался от своей должности и добровольно сложил с себя полномочия. В соответствии с законом была сформирована конкурсная комиссия и начата процедура отбора кандидатов на пост главы, которая завершилась допуском на окончательное голосование двух человек: секретаря местного отделения «Единой России», депутата городской думы Александра Толстунова и заместителя председателя городской думы, руководителя фракции «Единой России» Владимира Авагимяна. Местные наблюдатели отмечали, что первый кандидат скорее рассматривался как «технический» участник конкурса, тогда как вся процедура крутилась вокруг второго, более весомого политического игрока — которого все считали «кандидатурой, согласованной краевой администрацией». В решающий день в Арсеньев прибыли члены конкурсной комиссии — вице-губернатор Приморья Антон Волошко, отвечающий за «внутренний блок» и директор департамента внутренней политики Даниил Гончарук, которые должны были удостоверить избрание Авагимяна.

Здание администрации Арсеньевского городского округа

Однако, когда пришло время голосовать, 11 из 21 депутата проголосовали против Авагимяна. Все они — представители «Единой России», а так как выдвинуть Авагимяна на конкурс решила партия, и это решение депутатами же было поддержано незадолго до итогового голосования, то тут же разразился скандал. Лидер «Единой России» в Приморье Людмила Талабаева назвала нарушением партийной дисциплины отказ депутатов-единороссов поддержать Авагимяна на выборах мэра Арсеньева и пообещала принять меры.

Меры были приняты мгновенно: на следующий день состоялось заседание местного политсовета. Как рассказал один из участников партсобрания, в повестке стоял только один вопрос «о результатах выборов главы Арсеньевского городского округа». Вопрос об исключении членов партии в повестке не стоял, но председательствующий его все же обозначил и тут же политсовет исключил из партии восемь депутатов, проголосовавших против Авагимяна. Ещё трое оказались не членами партии, и им было высказано недовольство их поведением.

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А теперь внимательно посмотрим, кого исключили. Среди исключенных оказались: директор одного из двух градообразующих предприятий Арсеньева — завода «Аскольд» Андрей Семёнов; бывший руководитель общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Арсеньеве, председатель комитета Думы АГО по благоустройству, начальник учебного центра второго градообразующего завода — авиакомпании «Прогресс» Елена Абиева; директор по строительству завода «Прогресс» Константин Юрьев; заместитель главного металлурга завода «Прогресс» Анатолий Лунев; директор городского теплоснабжающего предприятия «ТВС Арсеньев» Денис Степанов; директор крупнейшей управляющей компании ООО «Лидер» Николай Миронов; предприниматель Вячеслав Миронов; заместитель директора предприятия по благоустройству «Лидер» Дмитрий Федик. Итого — весьма значимый набор управленцев и предпринимателей, ранее избранных жителями города в представительный орган и соответственно, представляющие интересы значительного числа избирателей.

На политсовете, на котором их исключили из партии, слова им не дали, высказать своё мнение у них не получилось.

«К доводам о том, что в партии происходит нарушение норм и партийная коррупция, что не прислушиваются к мнениям людей, а действуют своим авантюрным узким кругом, никто не стал прислушиваться. Я депутат с честной репутацией и участвовать в таких сговорах не собираюсь. Со своей совестью я не намерена спорить», — рассказала депутат Елена Абиева.

Duma.ars.town Заседание Думы города Арсеньева, посвященное выборам Главы Арсеньевского городского округа

Исключенные из партии депутаты обжаловали решение политсовета в Генеральный совет «Единой России».

«По уставу у нас есть такое право, и мы им воспользовались. Мало верим в успех на уровне регионального политсовета, но есть и вышестоящие органы», — отметила Елена Абиева.

В обращении, направленном в «Единую Россию», в частности, говорится:

«Мы, депутаты Арсеньевского городского округа, нас одиннадцать человек, все члены партии «Единая Россия». На протяжении двух месяцев ежедневно мы пытались достучаться до администрации Приморского края, регионального отделения «Единой России», старались озвучить свою концепцию развития города Арсеньева и предложить кандидатуру, способную её реализовать, но слышали один и тот же ответ: «Есть согласованная кандидатура, она и будет главой Арсеньева».

Когда, кем, почему, за какие заслуги она согласована — на эти вопросы никто не хотел отвечать. 13 мая нас поставили перед фактом, выбора нет. Кандидатуру Алексея Анатольевича Бирюкова, которая устраивала практически всех в городе, конкурсная комиссия не допустила до голосования в думе по причине «чересчур приземлённого взгляда на развитие Арсеньева». Может, оттого взгляд и приземлённый, что человек в экономике и управлении понимает. Зато наши дети видя «радужные перспективы» прожектеров, не желая жить во лжи, покидают Арсеньев навсегда.

Мы не могли допустить, чтобы у руля города оказался очередной прожектер с отсутствующим пониманием добра и зла. Мы действовали строго в рамках своих полномочий, которыми нас наделили жители Арсеньева в соответствии с уставом города, мы обещали блюсти интересы тех, кто нас избрал — мы выполнили своё обещание. Мы не обещали идти на компромисс со своей совестью по зову партии, мы не клялись быть преданными и лояльными отдельным личностям с неоднозначной репутацией. Мы поступили так, как велит нам наша совесть, и нам за это не стыдно.

Произошедшее 21 мая в Арсеньеве, стало следствием узурпации власти малой группой лиц, которой вскружило голову иллюзия псевдо-успехов в социально-экономической сфере нашего города. Меньшинство решило, что Арсеньевская городская Дума — не место для дискуссий и методом кулуарных договоренностей с «нужными людьми» решила добиваться своих целей. Мы должны были показать, что в городе настоящий хозяин — народ, и за ним последнее слово, мы были проводниками его воли.

Мы своими действиями подали пример того самого политического обновления партии, о котором просил премьер-министр РФ и председатель ВПП «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев на съезде партии: «Нам действительно необходимо обновление, потому что мы действуем в иных условиях: обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы. И главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации».

Так давайте следовать словам Дмитрия Анатольевича Медведева и не будем прятаться за партийную дисциплину, поступать в соответствии с уставом нашей партии: «Единая Россия» должна, открыто, честно и профессионально представлять интересы граждан в органах власти и местного самоуправления, должна защищать достоинство человека и справедливость в обществе».

Только так мы вернём веру и уважение к нашей партии, потому что партия «Единая Россия» — прежде всего люди».

Под фразой «неоднозначная репутация» скрывается судимость Владимира Авагимяна по тяжкой ст. 111 УК РФ «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью». На самом деле интересно, откуда у Людмилы Талабаевой и Антона Волошко столько стремления поставить главой города человека, имеющего за плечами уголовное прошлое и высочайший антирейтинг среди населения города?

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР Уголовник

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Политологи считают, что такое поведение городской думы стало результатом многолетнего конфликта, который инициировал Владимир Авагимян во время избирательной кампании по выборам депутатов в Законодательное Собрание Приморья, проходившей в 2016 году. Тогда вопреки здравому смыслу, Авагимян был утвержден «Единой Россией» в качестве кандидата по одномандатному округу вместо директора завода «Прогресс» Юрия Денисенко, к тому времени второй срок представлявшего в краевом парламенте арсеньевских избирателей и пользующегося широкой поддержкой населения. Тогда Авагимяна также поддерживала Людмила Талабаева, но результат избирательной кампании стал для «Единой России» настоящей катастрофой: депутатами и по одномандатному округу и по спискам при сложившемся раскладе закономерно стали представители КПРФ. Соответственно, не пропустив в Заксобрание ни Авагимяна, ни Денисенко, которого, как говорят политологи, вопреки его мнению, выставили «списочником». Арсеньевский округ «Единая Россия» потеряла. В период той избирательной кампании Владимир Авагимян вошёл в конфликт с руководством градообразующих предприятий с перспективой его длительной пролонгации ввиду нежелания сторон идти на сближение.

Итак, с подачи Талабаевой, местный политсовет исключил 8 депутатов из партии и поставил вопрос об их нахождении в партийной фракции городской думы. Такое решение вызвало шок у политологов.

«В условиях кризиса, в котором оказалась «Единая Россия», такая бескомпромиссная позиция по вопросу голосования на конкурсе в Арсеньеве достаточно неконструктивна. Исключив из партии поддерживаемых на месте политиков, связанных с градообразующими предприятиями, «Единая Россия» лишь ослабила себя и лишила почвы для дальнейшего диалога с местными элитами. Вряд ли в обозримой перспективе партии удастся найти адекватную замену тем, кто проявил свою принципиальную позицию наперекор краевым властям и партийному руководству. Да и вопрос про следующий конкурс вновь останется подвешенным. Из рук власти выпал один из рычагов влияния на депутатский корпус», — рассказал политолог Сергей Гребенюк ИА «ПримаМедиа».

Завод «Аскольд». Арсеньев

О том же говорили и сами «наказанные» депутаты, не понимая близорукости решения политсовета.

«Задача регионального отделения состояла в том, чтобы осуществить показательную казнь, что будет дальше — никто не подумал», — отметила Елена Абиева.

Тем не менее, руководители «Единой России» продолжают стоять на своём, не пытаясь разобраться в истинных причинах, толкнувших депутатов на такое решение, озвучивая только формальные обстоятельства. К примеру, заместитель секретаря Приморского регионального отделения «Единой России» Юрий Попов, уверен, что депутаты нарушили несколько положений устава и нанесли урон политическим интересам партии.

«Вступая в ряды партии, человек тем самым обязуется соблюдать её устав. В данном случае речь идет о нарушении сразу нескольких положений устава — о порядке выдвижения кандидатур, о депутатском объединении, о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым представительным органом власти. Своими действиями депутаты нанесли ущерб политическим интересам партии, дискредитировали ее в глазах избирателей», — заявил Юрий Попов.

ИА «ПортоФранко» интересуется, чем так ценен для Людмилы Талабаевой непопулярный даже в своей партии кандидат, который называет себя родственником краевого депутата-миллиардера Галуста Ахояна.

«В итоге администрация Приморья была поставлена, а точнее — «подставлена» — перед фактом: ставленника краевой партверхушки в Арсеньеве категорически не поддерживают. Скандальную ситуацию решили «обнулить», — пишет издание.

После осознания результатов голосования Владимир Авагимян отказывался общаться с журналистами, отметив, что «все решения нужно принимать на свежую голову, тщательно разобравшись в ситуации». Однако ко дню окончательного голосования он отозвал свою кандидатуру.

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Теперь процедура избрания главы запущена снова. Однако в будущем голосовании уже не будет кандидатуры непопулярного в Арсеньеве политика, за что жители города должны сказать спасибо депутатам, которые не побоялись пойти против решения партийной организации и указания «сверху».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

В целом, по мнению наблюдателей, вся эта ситуация продемонстрировала отсутствие у внутриполитического блока краевой администрации сколько-нибудь внятного понимания кадрового потенциала, которым они располагают «на местах», обозначилось очевидное уклонение губернатора от публичного «ручного регулирования» острых политических кризисов, связанных с токсичными проявлениями «партии власти» и преобладание в партийной структуре формальных подходов к разрешению критических ситуаций, вместо реального изучения проблематики территорий, за чем может стоять интерес иного рода, озвученный местными депутатами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году «Единой России» пришлось пережить сильнейшие потрясения: на сентябрьских выборах губернатора Приморья представитель этой партии, врио губернатора края Андрей Тарасенко, пользующийся демонстративной поддержкой свыше, в результате протестного голосования провалил губернаторскую кампанию, уступив выбор избирателей своему оппоненту, представителю КПРФ Андрею Ищенко. Если бы не поспешное признание выборов несостоявшимися, и объявление повторных выборов, для участия в которых с Сахалина в Приморье прибыл политический тяжеловес Олег Кожемяко, для партии край был бы потерян. Причем, как полагают эксперты, избрание Олега Кожемяко во многом состоялось только лишь потому, что в избирательную кампанию он вошёл как самовыдвиженец, дистанцировавшись от партийной принадлежности.

Ещё одна беда для «Единой России» произошла в Хабаровском крае, где действующего главу региона Вячеслава Шпорта в выборной гонке обошёл представитель ЛДПР Сергей Фургал. До настоящего времени краевое отделение партии сотрясают грандиозные скандалы, в которых местные элиты не могут найти элементарного взаимопонимания, а проведённый праймериз показал существенное различие между результатами ожидаемыми и результатами реальными.