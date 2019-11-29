Открытие моста через Амур, соединившего российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, могло состояться значительно раньше, если бы не дрязги политического противостояния.

Amurobl.ru Возведение российской части трансграничного моста через Амур

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Впервые вопрос о возможности строительства моста через Амур из СССР в Китай поднимался ещё в 60-е годы ХХ столетия: даже был проработан проект строительства, но в последний момент генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев решил переговорить с руководителем Амурской области Степаном Авраменко, которому, собственно, и пришлось бы принимать это хозяйство. Авраменко, как никто другой, уже понимал, куда катятся отношения с соседним государством, и высказался исключительно негативно. А вскоре начались трагические события на советско-китайской границе в Приморском крае, на весь мир прогремел остров Даманский. Своё мнение относительно моста в Китай Степан Авраменко сохранил до последних дней своей жизни, прямо заявляя журналистам «Хотя времена изменились, но моё мнение не меняется: я и сейчас против строительства моста через Амур на китайский берег. Считаю, что это опасность для России».

Леонид Брежнев. 1966

В конце 70-х годов отношения с Китаем потеплели, и в СССР снова заговорили о строительстве моста как инструмента для укрепления взаимоотношений. В середине 80-х годов появилось и экономическое обоснование проекта, которое было заложено в основу предложения, которое прозвучало в 1988 году в адрес правительства провинции Хэйлунцзян о совместном строительстве мостового перехода через пограничную реку. Но развал СССР снова всё застопорил.

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В 1992 году, с развитием новых рыночных отношений, стабильно действующая переправа была для всех уже очевидна. Стали изыскивать место для строительства моста, причём у китайцев в ту пору даже специалистов соответствующего уровня не было — их предоставила российская сторона.

Перебирались различные варианты: понтонный мост, канатная дорога, надводный мост и даже туннель. Из всего этого наибольшее предпочтение власти отдавали туннелю, так как он, по расчётам того времени, был бы дешевле моста на порядок, и самое главное — не был бы подвержен ледоходам, паводкам или каким ещё природным катаклизмам. Построить туннель предполагалось за год-полтора, при том, что рядом без работы оставались профессиональные проходчики с БАМа. Но — опять не судьба.

В 1996 и 2005 годах министерства транспорта обеих стран опять приступали к технико-экономическому расчёту строительства мостового перехода — на его строительство предполагалось потратить 140 млн долларов и три года времени. Китайцы даже начали строить подходы к будущему мосту и в сентябре 2005 года хотели заложить первый камень в строительство, на котором должен был присутствовать прилетевший в Приамурье Герман Греф, в ту пору возглавлявший Минэкономразвития России. Но Греф не оценил необходимость строительства моста и не пожелал присутствовать на закладке первого камня. И мост снова ушёл в небытие.

LxAndrew Вид на Хэйхэ из Благовещенска

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В 2012 году новый губернатор Приамурья Олег Кожемяко вдруг заговорил о строительстве моста. Была создана рабочая группа, которая до 2013 года решала организационные вопросы: нужно было понять, как без государственного финансирования, без денег госкорпораций построить трансграничный мост.

И вот ключевой момент: в 2013 году председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл с китайским руководством решающие переговоры, на которых на межправительственном уровне была достигнута договорённость о строительстве автомобильного моста. А в 2015 году Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение, которое включало в себя все основные принципы концессионной модели будущего моста.

Начало строительства моста было положено в декабре 2016 года, и уже весной на обоих берегах Амура начали забивать первые сваи. Китайские специалисты возводили половину моста — 540 метров, параллельно на второй части работали строители из России. Все работы на международном объекте были синхронизированы.

Amurobl.ru Возведение российской части трансграничного моста через Амур

Бюджетные средства с российской стороны в стройке не использовались. Все работы велись за счёт кредита, взятого на 16 лет. Гасить его будут постепенно за счёт платы за проезд по мосту. Деньги ссудил китайский банк — ни один российский банк не решился вложиться в это строительство. Расчётная окупаемость проекта составляет от 12 до 16 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября состоялась торжественная церемония официального завершения строительства мостового перехода через Амур. В эксплуатацию он будет запущен весной 2020 года.