Александра Просвирникова
Последние публикации
Танцы с дистанцией: как школы танцев вернулись в реальную жизнь
Коронавирус прошёлся по всем сферам жизни, так что на время пандемии на дистанционную форму перешли не только работники офисов, но и танцоры. Как ни странно, онлайн-формат был достаточно популярен среди танцевальных школ и их преподавателей. Причём многие эфиры проводились совершенно бесплатно. Так...
14 августа 2020
По самым длинным улицам Москвы: фоторепортаж
По численности населения Москва занимает первое место в Европе. Официально в ней проживает 12,5 миллиона человек. В среднем на одну улицу приходится около 3500 москвичей, тогда как, например, в Ростове-на-Дону — всего 450 человек на улицу. Это говорит о большей густонаселённости Москвы, и это...
6 августа 2020
По столичным меркам: самые короткие улицы Москвы
Всего в Москве около 4 тысяч улиц, при этом средняя длина каждой считается равной километру. Но не все улицы в столице такие протяжённые, есть и те, которые можно пройти пешком меньше чем за минуту. Все они располагаются в центре, в черте «старой» Москвы. Улица Венецианова — 48 метров Первое место...
5 августа 2020
Кому нужны эти фильмы? Московские кинотеатры остались без зрителей
1 августа после долгого закрытия московские кинотеатры снова открыли свои двери. Новинок в прокате нет, как нет и зрителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Первый день работы кинотеатров обернулся провалом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в кинотеатрах было малолюдно, на одном из сеансов...
1 августа 2020
Абсурдная архитектура Москвы — фоторепортаж
Москва в силу своего статуса очень разнообразный город, даже в архитектурном плане. Каждый «правитель» столицы пытается оставить здесь свой след. Так, есть здания сталинской эпохи, например, в стиле послевоенного «советского-ар-деко» построены 7 высоток или, как их называют в народе, «семь сестёр»...
30 июля 2020
Летопись столичной архитектуры: самые красивые здания Москвы
«Архитектура— тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания». Так говорил об архитектуре великий русский писатель Н. В. Гоголь. Действительно, никто не расскажет историю города так, как его архитектура. Редакция ИА REGNUM продолжает серию прогулок по столице. В...
29 июля 2020
Противостояние двух столиц: в чём разница между Москвой и Петербургом?
Москва и Санкт-Петербург — два самых главных города России, две столицы, поэтому их так часто любят сравнивать, находить схожие и различные черты. Москвичи гордятся своей гостеприимностью и многовековой историей, петербуржцы — своей культурой. Не утихают споры о том, где всё-таки лучше? Какой город...
28 июля 2020
Прогулки с ИА REGNUM: 10 самых высоких зданий Москвы
В эпоху пандемии коронавируса мы все сидели дома, и хотя по домам не судят, но обзор из их окон явно отличается. Так что на карантине вид у каждого был разным, особенно повезло жителям высоток и небоскрёбов. Таких в Москве более ста, их высота превышает 100 метров. Теперь же, когда проход на улицы...
20 июля 2020