1 августа после долгого закрытия московские кинотеатры снова открыли свои двери. Новинок в прокате нет, как нет и зрителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Зрителям кинотеатров рекомендуют избегать очередей

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Работники кинотеатров также должны использовать средства индивидуальной защиты

Первый день работы кинотеатров обернулся провалом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в кинотеатрах было малолюдно, на одном из сеансов сидел лишь один зритель. Возможно, москвичи привыкли к онлайн кинотеатрам, либо ждут премьер. В московском прокате сегодня можно увидеть комедийный боевик «Мой шпион», семейную драму «Лесси. Возвращение домой», политический триллер «Побег из Претории» и комедию «Хэппи-энд».

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Билеты рекомендуют покупать через терминалы

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

По новым правилам, при посещении кинотеатра необходимо соблюдать санитарные меры: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, во избежании очередей следует приходить не менее, чем за 15 минут до начала сеанса. Кроме того, рекомендуется покупать билеты онлайн, либо через терминал. Теперь на входе у всех зрителей измеряют температуру, после каждого сеанса проводится дезинфекция.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM После каждого посетителя терминалы обрабатываются

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

Александра Просвирникова ИА REGNUM В кинотеатрах установлены санитайзеры

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

Напомним, в связи эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, с середины марта кинотеатры были вынуждены временно приостановить свою деятельность. В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы кинозалов с 15 июля, на что представители крупных российских сетей кинотеатров заявили, что им необходимо не менее 30 дней, чтобы подготовиться к открытию.