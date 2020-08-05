Всего в Москве около 4 тысяч улиц, при этом средняя длина каждой считается равной километру. Но не все улицы в столице такие протяжённые, есть и те, которые можно пройти пешком меньше чем за минуту. Все они располагаются в центре, в черте «старой» Москвы.

Улица Венецианова — 48 метров

Александра Просвирникова ИА REGNUM Улица Венецианова

Александра Просвирникова ИА REGNUM Улица Венецианова

Александра Просвирникова ИА REGNUM Улица Венецианова

Первое место в топе заняла улица, расположенная в посёлке «Сокол», более известном как посёлок художников. Длина улицы Венецианова всего 48 метров. Названа она в честь русского художника Алексея Венецианова, и на ней находятся всего два дома под номерами 3 и 4. Улица появилась в 1920-х годах при строительстве посёлка, однако раньше она соединяла улицы Левитана и Сурикова и была намного длиннее — 110 метров. Но позже на улице был построен дом художника Герасимова, в результате чего улица стала тупиковой. Интересно, что это не только одна из самых коротких улиц Москвы, но и самая узкая, её ширина составляет всего 4 метра. Если захотите прогуляться туда, будьте осторожны — улицу охраняет большая собака.

Лубочный переулок — 58 метров

Александра Просвирникова ИА REGNUM Лубочный переулок

Александра Просвирникова ИА REGNUM Лубочный переулок

Александра Просвирникова ИА REGNUM Лубочный переулок

По определению улицей является и аллея, и шоссе, и переулок, и даже тупик. Так что второе место безоговорочно занимает Лубочный переулок. Он же заслужил звания «самый короткий переулок» и «самая короткая улица Москвы с городской застройкой». Короткий участок набережной длиной 58 метров находится прямо в центре Москвы, с него хорошо виден даже Храм Василия Блаженного. Переулок соединяет Болотную улицу и Садовническую набережную. Начинается он от Чугунного моста и заканчивается Малым Москворецким. На этой улице числится всего лишь одно здание, перед которым расположен фонтан и широкая пешеходная зона. В здании же находится отделение Центрального Банка РФ. А своё название переулок получил в 1922 году, так как раньше именовался «Лубковский». Полагают, что название, существующее с 18 века, связано с изготовлением здесь лубяных канатов. Ими скрепляли части плавучего моста через Москву-реку.

Малый Ордынский переулок — 67 метров

Александра Просвирникова ИА REGNUM Малый Ордынский переулок

Александра Просвирникова ИА REGNUM Малый Ордынский переулок

Александра Просвирникова ИА REGNUM Малый Ордынский переулок

Переулок хоть и не так мал по сравнению с предыдущим, но на нём не числится ни одного здания. Современное название он получил в 1994 году по прилежащей улице Большая Ордынка, до этого он назывался Малым Курбатовским по фамилии домовладельца начала 19 века бригадира А. Курбатова и Малым Маратовским переулком по кондитерской фабрике имени Марата, которая была объединена с «Рот Фронтом» в 1971 году. Малый Ордынский переулок проходит с востока на запад в районе Замоскворечье и соединяет Малую и Большую Ордынку — это его основная функция. Недалеко от него находится Театр Луны.

Малый Николоворобинский переулок — 68 метров

Александра Просвирникова ИА REGNUM Малый Николоворобинский переулок

Александра Просвирникова ИА REGNUM Малый Николоворобинский переулок

Предпоследним в нашем топе расположился Малый Николоворобинский переулок. Его название возникло в 19 веке по церкви Николы «в Воробине», которая стояла на этом месте с 17 века. Переулок проходит от Яузского бульвара до Большого Николоворобинского, который так же назван по церкви. Длина переулка — 68 метров, однако домов по нему не числится. По сторонам находятся зелёные зоны, так что прогуляться по нему очень приятно.

Банковский переулок — 70 метров

Александра Просвирникова ИА REGNUM Банковский переулок

Александра Просвирникова ИА REGNUM Банковский переулок

Александра Просвирникова ИА REGNUM Банковский переулок

Закрывает наш топ очень уютный переулок в центре Москвы. Название ему было дано в 19 веке по открывшемуся здесь Ассигнационному банку. Прежде он назывался «Шуваловский», по фамилии домовладельца, первого директора банка. Банк же здесь есть до сих пор, так что улица оправдывает своё название. Так же на этой улице располагаются кафе с открытыми летними верандами. Переулок соединяет Мясницкую улицу и Кривоколенный переулок, а движение для машин по нему одностороннее.