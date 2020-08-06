По численности населения Москва занимает первое место в Европе. Официально в ней проживает 12,5 миллиона человек. В среднем на одну улицу приходится около 3500 москвичей, тогда как, например, в Ростове-на-Дону — всего 450 человек на улицу. Это говорит о большей густонаселённости Москвы, и это несмотря на ежегодное увеличение границ города за счёт присоединения территорий «новой Москвы», начиная с 2012 года. И всё же, невзирая на эти увеличения, столица с древних времён сохраняет радиальное расположение улиц. Они расходятся лучами от исторического центра — Кремля. Средняя длина улиц в Москве — 934 метра. По этому показателю столица уступает только Санкт-Петербургу. Однако в Москве длинных улиц всё равно больше, так как столица — лидер в России по их количеству. Если сложить длину всех улиц Москвы, то выйдет тоже большая протяжённость — более 6 тысяч километров, однако эта цифра продолжает расти с каждым годом.

Конечно, самой длинной дорогой Москвы является МКАД, с длиной 109 километров, но у него нет официального статуса круговой улицы, так что он не может войти в наш топ. Сложность определения мест в топ-5 заключается в том, что точкой отсчёта выбирают разные места, поэтому часто в разных источниках можно увидеть отличные друг от друга цифры. Мы придерживались общепризнанной длины, а также включили в список проспекты и шоссе. Так как они тоже являются разновидностями улиц.

Варшавское шоссе — 22,5 км

Александра Просвирникова ИА REGNUM Варшавское шоссе

Александра Просвирникова ИА REGNUM Варшавское шоссе

Александра Просвирникова ИА REGNUM Варшавское шоссе

Открывает наш топ самая длинная улица Москвы — Варшавское шоссе. Его протяжённость 22,5 километра, а проходит оно через 8 районов города, несколько административных округов и 10 станций метро. Начинается шоссе сразу же за Павелецким железнодорожным мостом в конце Большой Тульской улицы, он может служить своего рода визуальным ориентиром и доходит до южной границы города. Название улицы относит в давнее прошлое: когда-то именно здесь проходила дорога в Варшаву — Старая Польская дорога. Да и сама улица, которую мы видим сейчас, берёт свои истоки ещё в 19 веке. Тогда Николай I издал указ о шоссировании важнейших дорог, идущих от Москвы, в этот список вошло и Московско-Варшавское шоссе. Сегодня улица занимает 2-е место среди самых длинных улиц России, уступая всего сто метров улице в Перми.

Шоссе Энтузиастов — 20,4 км

Александра Просвирникова ИА REGNUM Шоссе Энтузиастов

Александра Просвирникова ИА REGNUM Шоссе Энтузиастов

На втором месте расположилось шоссе Энтузиастов, именно от него начинает свой отсчёт километров МКАД в южном направлении и заканчивает при пересечении с севера (по часовой стрелке). Всего улица захватывает два округа и 6 районов, а начинается сразу после делового центра «GoldenGate», здания необычной формы в стиле конструктивизма. Как ни странно, шоссе было названо в честь политических заключённых и революционеров, которые были отправлены царским правительством в ссылку и шли туда именно по этой дороге. Предложил так переименовать улицу из «Владимирского шоссе» А. Луначарский в 1919 году, однако вскоре смысл переименования забылся, так как вдоль шоссе в советское время были созданы крупные промышленные предприятия. И название шоссе воспринимался как советский гимн оптимизму и призыву к работе. В 2010 году шоссе было реконструировано из-за частых пробок как в будни, так и в выходные. Теперь у шоссе есть по два дублёра в каждую сторону, а основная проезжая часть расширена до четырёх полос в каждом направлении.

Ленинский проспект — 16 км

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинский проспект

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинский проспект

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинский проспект

Единственная в Москве радиальная магистраль, которая не меняет своего названия на всём протяжении: от Садового кольца до МКАДа. Именно поэтому Ленинский проспект был долгое время самой длинной улицей столицы, но после включения в состав Москвы района Бутово утратил этот статус в пользу Варшавского шоссе, которое и возглавило наш топ. По ширине же улица занимает почётное второе место в России после Ленинградского проспекта в Москве. Её ширина колеблется от 108 до 120 метров. Название проспекта было дано по случаю 40-летия Великой Октябрьской революции, в честь вождя. Интересно, что примыкающие улицы названы в честь родных и близких Ленина. Всего проспект проходит 8 районов и 4 округа. Узнать улицу можно по памятнику Гагарину, который возвышается над Ленинским на 42 метра. Так как именно по этой улице Юрий Гагарин въехал в город из аэропорта «Внуково», чтобы сделать доклад об итогах первого полёта в космос.

Ленинградское шоссе — 15,2 км по Москве (всего 19,7 км)

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинградское шоссе

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинградское шоссе

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинградское шоссе

Общая протяжённость Ленинградского шоссе составляет 19,7 километра, но только 15 из них находятся в Москве, остальные 4 км проходят по территории Московской области. Поэтому шоссе хоть и длиннее Ленинского проспекта, но место занимает следующее за ним. Шоссе проходит через 7 районов и является частью федеральной дороги М10, ведущей в Санкт-Петербург, а затем к границе с Финляндией. В начале 18 века дорога называлась Петербургской, но с переименованием Северной столицы поменялось и название шоссе, с 1924 года оно называется Ленинградским. Начинается шоссе в районе Сокол, а после пересекает МКАД и уходит за рамки Москвы, в Химки, и ведёт прямо к аэропорту Шереметьево. На Ленинградке находятся такие объекты, как технопарк, торговый центр «Метрополис», дворец спорта ЦСКА.

Профсоюзная улица — 10 км

Александра Просвирникова ИА REGNUM Профсоюзная улица

Александра Просвирникова ИА REGNUM Профсоюзная улица

Александра Просвирникова ИА REGNUM Профсоюзная улица

Последнее место занимает улица в «спальном квартале» на Юго-Западе Москвы протяжённостью почти 10 километров от площади Хо Ши Мина до МКАДа. Профсоюзная была построена для жилых потребностей при застройке квартала Новые Черёмушки в 1950-х годах. Всего улица охватывает 6 районов, а после МКАДа переходит в федеральную трассу А130, которая идёт до границы с Белоруссией. Интересно, что Профсоюзная улица, пересекая другие, образовала в своё время новые спальные районы. Вот одни из них: Тёплый Стан, Богородско-Беляево и Деревлево-Коньково. А ещё именно в зоне этой улицы находится самая высокая точка Москвы — 253 метра над уровнем моря.