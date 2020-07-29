«Архитектура— тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания». Так говорил об архитектуре великий русский писатель Н. В. Гоголь. Действительно, никто не расскажет историю города так, как его архитектура. Редакция ИА REGNUM продолжает серию прогулок по столице. В сегодняшнем фоторепортаже мы познакомим вас с одними из самых красивых зданий Москвы.

Деловой Центр «Москва-Сити»

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Александра Просвирникова ИА REGNUM Москва-Сити

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Мы не ошибёмся, если отдадим первую строчку именно «Москве-Сити». Она стала частью лица города, олицетворением новой эпохи с её технологиями и образами. Высокие здания, стоящие на одном участке, создают фантастическую атмосферу и погружают в неё своих гостей. Особенно выделяется спиралевидная башня «Эволюция», необычной формой напоминающая молекулу ДНК. Её высота составляет 250 метров, а внутри есть почти всё: торговые площадки, рестораны, спортзалы и даже музей. Также обращает на себя внимание и башня «Меркурий» (340 м) своим необычным золотым оттенком. Это первое действительно «экологичное» здание в Москве: офисы на 75% освещаются естественным светом. А башня «Москва» (302 м) из комплекса «Город столиц» вошла в десятку самых «эстетичных» небоскрёбов мира, по версии ежегодной премии Emporis Skyscraper Award. Более того, в «Москве-Сити» за счёт удачного преломления солнечных лучей, создаётся идеальное освещение не только для съёмки зданий, но и людей. Поэтому так популярны фотографии из «Москвы-Сити», так же здесь снимаются многие фильмы, например, всё действие кинокартины «8 первых свиданий» разворачивается именно в Деловом центре.

Адрес:м. Деловой центр

Чайный магазин Перлова

Александра Просвирникова ИА REGNUM Чайный дом на Мясницкой

Александра Просвирникова ИА REGNUM Чайный дом на Мясницкой

Дарья Антонова ИА REGNUM Чайный дом на Мясницкой

Второе место по красоте и эстетичности занимает Чайный дом на Мясницкой. Это трёхэтажное здание в псевдокитайском стиле, который навевает восточные мотивы. Несмотря на то, что магазин был построен ещё в XIXвеке (1893 год), он до сих пор функционирует и пользуется популярностью не только среди любителей чая, но и у фотографов. Изначально здание принадлежало купцу Сергею Перлову, он славился своей любовью к азиатской культуре, поэтому хозяин обратился к молодому архитектору Карлу Гиппиусу, чтобы перестроить дом. Так, фасад здания был отделан скульптурными деталями и керамическими плитками, выполненными на заказ китайскими мастерами. Архитектурные особенности дома стали успешным рекламным ходом, поэтому магазин пользуется популярностью до сих пор. Магазин отреставрировали с 2000 по 2012 год и присвоили статус объекта культурного наследия.

Адрес:ул. Мясницкая, 19

«Белая площадь»

Александра Просвирникова ИА REGNUM Белая площадь на Белорусской

Александра Просвирникова ИА REGNUM Белая площадь на Белорусской

Офисный центр был построен в 2011 году на месте двух снесённых кварталов. Основополагающим элементом стал храм Николая Чудотворца, в котором при содействии инвесторов были проведены масштабные реставрационные работы. Так что храм обрёл «вторую жизнь» в прямом и переносном смысле. Его не только восстановили внутри, но и выделили за счёт нового фона из офисных зданий. Интересно, что «Белая площадь» одна из немногих современных построек, которая нравится всем. Так как, несмотря на то, что офисные здания занимают весь квартал, выглядят они очень деликатно и уместно. Бизнес центр включает в себя 3 офисных здания треугольной формы высотой от 6 до 15 этажей. В центре площади расположен светомузыкальный фонтан.

Адрес:м. Белорусская

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Александра Просвирникова ИА REGNUM Собор Непорочного Зачатия Прествятой Девы Марии

Александра Просвирникова ИА REGNUM Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Самый большой католический собор в России и один из двух действующих в Москве. Автором проекта в неоготическом стиле выступил Ф. О. Богданович-Дворжецкий. Считается, что архитектор вдохновился готическим собором в Вестминстерском аббатстве, который и стал прообразом фасада, а идея купола взята от кафедрального собора в Милане. Храм был построен в 1911 году, однако в 1938 году его закрыли в связи с государственной борьбой против религии. После закрытия началось постепенное разрушение собора. Сегодня мы видим отреставрированный вариант храма 1999 года. Его полностью восстановили, работает библиотека, церковная лавка и редакция религиозного журнала, а территория вокруг здания облагорожена, здесь можно прогуляться или отдохнуть на лавочке. Собор открыт для посетителей с 8 до 20:00.

Адрес:Малая Грузинская ул., 27/13с1

ЦУМ

Александра Просвирникова ИА REGNUM ЦУМ

Александра Просвирникова ИА REGNUM ЦУМ

Ещё одно здание готического стиля, с элементами модерна в самом центре Москвы. ЦУМ известен как магазин, торгующий товарами класса «люкс», но не стоит забывать и о его архитектурных отличиях. История его началась в 1857 году, именно тогда шотландцы Эндрю Мюр и Арчибальд Мерелиз зарегистрировали свой товарный знак и в 1880-х купили это здание. Однако из-за пожара в 1908 году было построено новое здание, которое и предстаёт перед нами сегодня. Архитектором стал автор проекта Пушкинского музея Роман Клейн. При строительстве впервые в России был использован железобетон. Такой способ помог отказаться от традиционных широких колонн, что помогло увеличить оконное пространство. 70 тысяч квадратных метров, магазины более 2000 брендов и ежегодная выручка более 11 млн долларов, — всё это о Центральном Универсальном Магазине. Последний раз здание было реконструировано в 2007 году.

Адрес:ул. Петровка, 2

Большой Театр

Александра Просвирникова ИА REGNUM Большой Театр

Александра Просвирникова ИА REGNUM Большой Театр

Один из самых значительных в мире театров оперы и балета, его знают все жители и гости столицы. Комплекс зданий театра находится недалеко от Кремля — на Театральной площади. То здание, которое мы видим сегодня, было построено в 1856 году, так как театр горел дважды: в 1805 и 1853 году. Однако постройка сохранила свой облик от 1825 года и выдержана в стиле классицизма, вмещает 1800 человек и пользуется невероятной популярностью. Изображение театра можно увидеть даже на 100-рублёвой купюре. Особенно выделяется на фронтоне здания статуя колесницы Аполлона и его четырёх коней. Последняя реконструкция проводилась в 2005—2011 годы.

Адрес:Театральная площадь, 1

Dominion Tower или «Пересвет-Плаза»

Александра Просвирникова ИА REGNUM Dominion Tower

Александра Просвирникова ИА REGNUM Dominion Tower

Александра Просвирникова ИА REGNUM Dominion Tower

Офисный бизнес-центр Dominion Tower на юго-востоке стал дерзким вызовом Москве от мировой звезды архитектуры Захи Хадид. Семиэтажное здание с офисными помещениями и паркингом на 250 мест было открыто в 2015 году. При взгляде на него возникает ощущение пространственного полёта, потому что этажи как бы небрежно наброшены друг на друга, а композитно-алюминиевые панели, которыми облицовано здание, меняют цвет в зависимости от освещения и угла зрения. Кто-то сравнивает здание с игрой дженга, кто-то со стопкой книг или блинчиков. Изначально «вылет» этажей должен был составлять 20 метров, но из-за российских строительных норм его пришлось сократить до 8 метров. Бизнес-центр занимает площадь 21,4 тысячи м², а перед ним расположен сквер, открытый для всех желающих.

Адрес:Шарикоподшипниковская ул., 5

Конторский дом Сытина

Александра Просвирникова ИА REGNUM Конторский дом Сытина

Пятиэтажное здание в стиле раннего модерна было построено в 1904 году. Помимо книжного магазина на первом этаже в доме были и жилые квартиры. Строение более известно, как издательство газеты «Русское слово» И. Д. Сытина, однако сама типография размещалась во дворе. С архитектурной точки зрения, интерес представляют необычные линии торца и фасада, узорные решётки балконов и лепные женские маски. Всё это было выполнено по эскизам художника И. Я. Билибина. В 1979 году здание было передвинуто на 33 метра в сторону и поставлено на новый фундамент, так как портило вид на новое издательство газеты «Известия». В настоящее время в здании располагаются офисы.

Адрес:Тверская ул., 18Б

Ажурный дом

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ажурный дом

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ажурный дом

Дом-аккордеон, дом Бурова (так звали архитектора) или Ажурный дом — это памятник экспериментального жилищного строительства, то есть одно из первых в СССР дешёвых блочных зданий в стиле ар-деко. Проект разрабатывался как вариант типовой застройки, тогда так же «ажурно» выглядели бы многие районы. Однако проект не утвердили, но дом на Беговой оставили. Выразительность дом приобрёл за счёт строгого чередования монолитных деталей, окон и ажурных решёток из бетона. Именно благодаря им здание и получило своё название. Ажурный декор был выполнен по рисункам художника Владимира Фаворского, при этом рельефные элементы выполняют и практическую функцию — скрывают внутреннее пространство лоджий. До 1949 года в доме жил журналист Константин Симонов с женой. По одной из версий, именно здесь поэт написал стихотворение «Жди меня».

Адрес:Ленинградский просп., 27

Храм Василия Блаженного

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

Напоследок мы припасли одно из самых главных зданий Москвы. Каждый по одному только зданию может с точностью определить страну и город, а любой турист считает своим долгом сфотографироваться около Храма Василия Блаженного на Красной Площади. История его создания овеяна легендами и не менее красива, чем архитектура. Считается, что зодчих ослепили, чтобы они не смогли построить что-то подобное и более прекрасное. Интересно, что постройку не позволил снести во времена СССР сам Сталин. Храм же состоит из восьми церквей, окружающих девятую — самую высокую. У каждой из них есть свой вход, но, несмотря на это, собор является единым зданием с единым основанием в виде восьмиконечной звезды. Большое внимание привлекают купола и не случайно: по задумке, Храм должен был символизировать рай — небесный расцветший сад. Собор уникален тем, что у здания высотой 61 метр нет глубокого фундамента.

Адрес:Красная площадь