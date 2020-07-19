В эпоху пандемии коронавируса мы все сидели дома, и хотя по домам не судят, но обзор из их окон явно отличается. Так что на карантине вид у каждого был разным, особенно повезло жителям высоток и небоскрёбов. Таких в Москве более ста, их высота превышает 100 метров. Теперь же, когда проход на улицы вновь открыт, наша редакция решила сделать гид по 10 самым высоким зданиям столицы и напомнить, что не обязательно выезжать за пределы России, чтобы увидеть наиболее масштабные постройки. Например, именно в Москве находится самый многоэтажный небоскрёб в Европе — 94 этажа. И столице есть ещё, чем удивить. Об этом подробнее в нашем фоторепортаже.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Башня «Федерация»

История столичных небоскрёбов началась ещё в прошлом веке, а именно — со строительства Главного здания МГУ. Здание сохраняло своё лидерство до начала XXI века. Открывает же современный список деловой центр «Москва-Сити». Он уже давно воспринимается как единое целое, как город в городе, некоторые даже сравнивают его с Манхэттеном — самой высотной частью Нью-Йорка. Поэтому мы не стали его разделять, и он заслуженно занял первое место по высоте. На сегодняшний день на территории международного делового центра площадью 4 млн квадратных метров построено 14 зданий и ещё 8 ждут своей очереди. Так же говорится и о проекте «Большой Сити», который бы включил в себя бывшие промышленные зоны и занял бы 21 млн квадратных метров.

№1 «Москва-Сити» и «Башня Федерация» (Башня «Восток» — 374 метра, 101 этаж, 2017 год)

Самое высокое здание «Москва-Сити» и в целом Москвы — комплекс «Башня Федерация», а точнее одна из её башен — «Восток». Она же занимает второе место в Европе по высоте (после башни «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге — 462 метра, 87 этажей). Однако первое место по этажности. Московский комплекс состоит из двух башен, обращённых друг к другу. Они стоят на едином основании (стилобате). Изначально планировалось строительство третьей башни, прямо между ними: гигантский шпиль высотой 554 метра. Его даже начали возводить, но отказались от этой идеи, и уже построенную наполовину часть демонтировали в течение трёх последующих лет.

Если говорить о «Москва-Сити» в целом, то до окончания строительства «Башни Федерации» самым высоким зданием в столице был «Меркурий Сити Тауэр» (339 м). Проект башни был разработан совместно с американским архитектором Фрэнком Уильямсом. Его руке принадлежат проекты 20 зданий Манхэттена. Башня отличается от остальных строений необычным золотым цветом остекления. Но «Меркурий» продержался не долго, и уже в 2015 году первое место в топе заняла Южная башня «ОКО». Также известны и менее высокие башни: «Евразия» (309 м), Башня «Москва» комплекса «Город Столиц» (302 м) и Башня «С» на Набережной (268 м).

№2 ЖК «Триумф-Палас» —264,1 метра, 57 этажей, 2005 год

Вторым в рейтинге стал жилой комплекс «Триумф-Палас», его высота составляет 264 метра. До царствования в небе по высоте комплекса «Москва-Сити» жилая высотка занимала первое место и даже попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2003 году как «самый высокий жилой небоскрёб в Европе». Изначально он задумывался как стилизация под сталинскую высотку, даже в первых рекламных кампаниях «Дон-строй» именовал новый дом «восьмой сестрой» и «восьмой высоткой Москвы», но подобные слоганы были раскритикованы москвичами: далеко не всем жилой дом напоминал овеянные историей сталинские высотки. Всего в здании 9 секций разной этажности, в самой высокой — 57 этажей. Дом более известен своими жителями, среди них музыканты Дима Билан, Алсу, семья Табаковых и продюсер Максим Фадеев.

№3 Главное здание МГУ — 240 метров, 36 этажей, 1953 год

Самая высокая из семи построенных сталинских высоток: со шпилем её высота составляет 240 метров, а построена она была в 1953 году. Интересно, что до середины 2000-х гг. здание считалось самым высоким в Москве, а потом передало своё звание уже упомянутому жилому дому «Триумф-Палас». Над архитектурой здания трудились не только выдающиеся архитекторы тех времён, но и сам Сталин лично утвердил количество этажей и высоту шпиля. К слову, высотка насчитывает 34 этажа, в главном секторе учатся студенты геологического, механико-математического и географического факультета. Также там есть библиотека, актовый зал, смотровая площадка. А в боковых секторах находятся квартиры для преподавателей и общежитие для студентов на 6 тысяч человек.

№4 ЖК «Дом на Мосфильмовской»— 213,3 метра, 54 этажа, 2010 год

Жилой комплекс состоит из двух частей разной формы, высоты и этажности, однако наиболее известен москвичам по скандалу с «лишними» этажами корпуса «Башня», их оказалось целых 22. Интересно, что застройщик тот же, что и у по-своему скандального «Триумф-Паласа» — «Дон-строй». Тогда власти постановили демонтировать всё лишнее, но это оказалось невозможно без нанесения существенных повреждений дому. В итоге «Дом на Мосфильмовской» был достроен согласно изначальному проекту. Высота «Башни» — 213 метров, а второго корпуса «Пластины» — 132 метра. Всего в доме расположились 565 квартир, 17 лифтов и подземный паркинг на 1160 машиномест. Сам архитектор Сергей Скуратов сравнивал дом с «гипермасштабной улиткой».

№5 Гостиница «Украина» — 206 метров, 34 этажа, 1955 год

Александра Просвирникова ИА REGNUM Гостиница «Украина»

Последняя из сталинских высоток и вторая из них по высоте располагается на Кутузовском проспекте. Получила своё название в честь родины стоящего на тот момент у власти Никиты Хрущёва. Здание построено в 1957 году и состоит из 3-х корпусов, центральный — увенчан шпилем и составляет 206 метров. Стиль — сталинский ампир, как и у других высоток того времени. На момент постройки «Украина» была крупнейшей гостиницей в Европе: 1026 номеров. Однако после реконструкции в 2010 году количество номеров сократилось до 505 традиционных и 38 апартаментов, а сама гостиница поменяла название на «Рэдиссон Коллекшн».

№6 ЖК «Воробьёвы Горы» — 192,1 метр, 48 этажей, 2004 год

Квартал «Воробьевы горы» занял удачную и высокую точку Москвы — более 300 метров над уровнем моря. Что позволяет видеть его строения из разных уголков столицы. Все 7 корпусов разной этажности (от 17 до 48 этажей) стоят на едином основании (стилобате) высотой в 5 этажей, а венчает их ступенчатая кровля, в которой располагаются пентхаусы. Самый высокий из корпусов составляет 192 метра, а всего в жилом комплексе 1039 квартир, все они считаются элитным жильём, так как расположены в зелёной зоне, ещё и в 10 минутах от Кремля. Правда, пройти на территорию квартала можно не каждому, так как она открыта только для жителей комплекса, чужим вход воспрещён. Только если у вас нет знакомых в доме, которые вам закажут временный пропуск.

№7 ЖК «Триколор» — 192 метра, 58 этажей, 2012 год

Название комплекса произошло из-за его окраски в цвета российского флага, правда, расположены они в произвольном порядке. Состоит он из 3-х высоток (2 по 58 этажей и один 38-этажный), они объединены стилобатом, в нём находятся магазины, а так же он выполняет и функцию парковки. Жилой комплекс считается уровня «бизнес-класс», так как в нём используется высокотехнологичная инженерия, а дома соответствуют европейским характеристикам жилья. Но главное его достоинство — это близость от главных парков города: рядом и ВДНХ, и Ботанический сад, и Лосиный остров.

№8 ЖК «Континенталь» — 191 метр, 50 этажей, 2010 год

Жилой комплекс расположен около Живописного моста, недалеко от набережной Новикова-Прибоя и Серебряного бора. Здание начали строить сразу после открытия в 2007 году вантового моста через Москву-реку в рамках программы «Новое кольцо Москвы», в которую бы вошли 60 высотных зданий. Но она так и не была полностью реализована, однако здание построили. «Континенталь» состоит из монолитно-кирпичных зданий разной этажности (от 4 до 50 этажей), всего насчитывается 508 квартир, среди них есть и двухуровневые пентхаусы. Максимальная высота комплекса — 191 метр.

№9 ЖК «Алые паруса» — 180,7 метров, 49 этажей, 2003 год

Очередная скандально известная высотка от «Дон-строя», на этот раз шум возник из-за близости постройки к Москве-реке. Выдвигались мнения, что дом может сползти в воду, а самих владельцев обвиняли в захвате набережной. Однако первый дом был сдан в 2003 году и в воду так и не сполз, последний из шести — в 2015. Этажность корпусов колеблется от 27 до 48 этажей, первые три из них расположены прямо на берегу Москвы-реки. Но, помимо подхода к воде, на территории 7 гектаров комплекса есть: свой аквапарк, спа-, фитнес-центры, боулинг, футбольное поле и яхт-клуб.

№10 ЖК «Эдельвейс» — 176 метров, 43 этажа, 2003 год и Здание на Котельнической набережной — 176 метров, 32 этажа, 1951 год

Последнее место поделили между собой здания двух разных эпох и веков: жилой комплекс «Эдельвейс», похожий на замок графа Дракулы, и жилой дом на Котельнической набережной. Высота каждого из них ровно 176 метров. Только если «Эдельвейс» был построен в рамках программы «Новое кольцо Москвы», как и ЖК «Континенталь», а количество его этажей — 43, квартир всего 337, то высотка на Котельнической входит в знаменитую семёрку сталинских высоток, её отличает характерный архитектурный стиль, а высота её составляет 32 этажа, вместимость — 540 квартир.