Москва и Санкт-Петербург — два самых главных города России, две столицы, поэтому их так часто любят сравнивать, находить схожие и различные черты. Москвичи гордятся своей гостеприимностью и многовековой историей, петербуржцы — своей культурой. Не утихают споры о том, где всё-таки лучше? Какой город достоин звания — столица России? Корреспондент ИА REGNUM пытается понять, в чём же разница между этими городами.

Ленинградский — Московский вокзал

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинградский вокзал в Москве

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московский вокзал в Санкт-Петербурге

Путешествие всегда начинается с вокзала или аэропорта, мы начнём с Ленинградского вокзала в Москве. Он был построен в 1851 году по приказу Николая I. 645 км дороги на поезде и вот она — Северная столица России и Московский вокзал. С него в год открытия отправился в Москву «Царский поезд», тогда дорога заняла 19 часов, сейчас же из Питера в столицу можно добраться за 3,5 часа на скоростном поезде «Сапсан». Здания вокзалов на разных концах дороги совершенно одинаковые, так как оба были построены по проекту архитектора К. А. Тона. Единственное их отличие состоит в том, что Ленинградский вокзал чуть меньших размеров и в здании Московского вокзала, посреди зала ожидания, стоит памятник Петру I, а в здании Ленинградского — Ленину. Построены вокзалы в стиле классицизма, но также сочетают в себе формы итальянского ренессанса и древнерусские мотивы. Ежегодный пассажирооборот данного направления составляет около 900 миллионов человек, и это неудивительно, потому что каждый день из Москвы в Санкт-Петербург отправляется около 15 «Сапсанов».

Храм Василия Блаженного — Храм Спаса на Крови

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного в Москве

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

Второе схожее строение в этих двух городах — это соборы: Храм Василия Блаженного и Спаса на Крови. Часто их называют братьями-близнецами: тот же витиеватый узор на куполах, тот же красный кирпич стен, но если присмотреться, их различия колоссальны. Начнём с Собора Василия Блаженного — главного символа России, который знают все иностранцы. Его строительство началось в 1555 году на Красной площади, а вот первое упоминание о храме Спаса на Крови появилось только три века спустя, в 1881 году. Главная отличительная особенность обоих храмов — их купола, которые, по одной из версий, являются воплощением сна блаженного Андрея Юродивого о Небесном Иерусалиме. При постройке храма в Питере идею с яркими куполами повторили, но рисунок несколько видоизменили. Сейчас оба собора являются музеями, в которых периодически проводятся церковные службы.

Москва сити — Лахта Центр

Александра Просвирникова ИА REGNUM Москва-Сити

Александра Просвирникова ИА REGNUM Лахта Центр в Санкт-Петербурге

Москву-Сити вряд ли найдёшь в Петербурге, но самое высокое здание в Европе и самый северный небоскрёб в мире — можно. Это — Лахта Центр, его высота со шпилем составляет 462 метра, 87 этажей, по которым работников развозят 40 лифтов. В здании располагается штаб-квартира «Газпрома» и другие офисы. Неудивительно, что здание видно даже из другой части города. Однако лучший обзор на Лахта Центр открывается из Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Интересно, что располагается небоскрёб близ Финского залива, ввиду чего все фундаменты комплекса опираются на сваи для лучшей устойчивости и безопасности. К слову, Москва-Сити тоже располагается около воды — на набережной Москвы-реки, что роднит высотные комплексы ещё больше. Так как они схожи и по цвету, и по цели использования. Возможно, в будущем около комплекса Лахта Центр появятся и другие строения, которые дадут начало «Санкт-Петербург-Сити».

Большой театр — Александринский театр

Александра Просвирникова ИА REGNUM Большой театр в Москве

Александра Просвирникова ИА REGNUM Александринский театр в Санкт-Петербурге

Если пройтись по Невскому проспекту, можно увидеть Александринский театр. Он очень похож на Большой театр в Москве, ведь он такого же жёлтого цвета, а на фронтоне располагается такая же квадрига Аполлона. Однако питерский драматический театр был основан раньше своего московского брата, в 1756 году, так же как и современное здание — оно старше Большого театра почти на 20 лет. Сегодня оба театра функционируют, только репертуар у них резко отличается. Если в Большой идут на балет и оперу, то в Александринский — на спектакли и драму.

Москва река — Нева

Александра Просвирникова ИА REGNUM Москва-река

Александра Просвирникова ИА REGNUM Нева

Александра Просвирникова ИА REGNUM Москва-река

Александра Просвирникова ИА REGNUM Нева

Питер часто называют городом на Неве, эксперты утверждают, что такое положение города — очень удачное с экологической точки зрения, так как, несмотря на общее загрязнение воздуха, все токсины выводятся за счёт «проветривания» улиц Питера. Не зря Санкт-Петербург занимает второе место в экологическом рейтинге городов России, тогда как Москва — только на шестом. Улицы города похожи на улицы Венеции тем, что очень много воды и водного пространства, однако в Северной столице проспекты и переулки значительно шире и между домами больше пространства и чем в Венеции, и чем в Москве. То же можно сказать и о самой Неве — она шире Москвы-реки в 10 раз (1000−1250 метров vs 120−200 метров). Однако на Москве-реке есть отсылка к городу Петра — прямо посредине водоёма, на искусственном острове, стоит памятник Петру I. Он считается одним из самых высоких памятников в России — 98 метров. А в целом две эти реки являются главными водными артериями столиц, что, безусловно, их роднит между собой.

Метро: «Тройка» vs «Подорожник»

Александра Просвирникова ИА REGNUM Карта «Тройка» в московском метро

Александра Просвирникова ИА REGNUM Жетон в метро Петербурга

Александра Просвирникова ИА REGNUM Карта «Подорожник»

Метро в Питере кардинально отличается от московского, хотя бы тем, что в нем ещё очень мало станций, всего 72, тогда как в столице построена уже 331 станция. И если в Москве ежегодно открывается около 10 новых станций, то в Санкт-Петербурге открываются они очень редко. Например, в 2019 году появилось только три новые станции. Метро в Питере не так перегружено, хотя занимает 4-е место в Европе по уровню пассажиропотока. Ещё одно отличие от московского метрополитена заключается в рекламе: в Питере каждый баннер — искусство, так как он или отправляет своего зрителя в сказку, например к «Алисе в Стране чудес», или на нём написаны стихи.

Александра Просвирникова ИА REGNUM В Московском метро больше нет рекламы

Александра Просвирникова ИА REGNUM Реклама в метро Санкт-Петербурга

Но всё же главная особенность петербургского метрополитена состоит в его глубине — он является самым глубоким в мире по средней величине залегания, это объясняется его месторасположением, поэтому в нём есть станции закрытого типа, то есть между платформой и путями установлены двери, как в лифте. Такая система помогает обезопасить метро и пассажиров от затоплений. Однако есть и схожие черты, например, некоторые станции очень напоминают московские (на фото «Беговая» в Питере и «Алтуфьево» в Москве).

Александра Просвирникова ИА REGNUM Метро Москвы

Александра Просвирникова ИА REGNUM Метро Петербурга

Аналогом московской «тройки» в Питере является «подорожник», однако цена одной поездки отличается: в Москве цена по «тройке» — 40 рублей, без «тройки» — 57 руб; в Петербурге по «подорожнику» — 55 рублей, но без него цена такая же. Однако в метро Питера есть приятный бонус: можно купить за те же деньги жетон и оплатить им проезд, как в старые времена.

Шаурма — шаверма. Парадные — подъезды

Александра Просвирникова ИА REGNUM Петербургская шаверма

Александра Просвирникова ИА REGNUM В Петербурге даже сувениры посвящены шаверме

Ещё одно отличие двух столиц состоит в различии некоторых норм русского языка. Не только разное ударение в словах и их произношение, но и сами слова жители употребляют разные: поребрик или бордюр, скамейка или лавочка, ну и конечно, шаверма или шаурма. Если говорить о последнем, то еда эта по вкусу совершенно одинаковая, вся суть заключается в различии названий. Однако на этом многие заведения в Питере делают акцент и используют это отличие в качестве маркетингового хода, чтобы привлечь больше посетителей и убедить московских гостей в торжестве вкуса именно «шавермы». Так, на улицах можно увидеть машины с рекламой шавермы и магнитики в сувенирных магазинах с искромётными фразами. Парадные и подъезды, конечно, отличаются, но не во всех домах.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Парадная в Санкт-Петербурге

Александра Просвирникова ИА REGNUM Подъезд в Москве

Александра Просвирникова ИА REGNUM Парадная в Санкт-Петербурге

Александра Просвирникова ИА REGNUM Подъезд в Москве

Так, в Санкт-Петербурге запросто можно жить и в типичном московском «подъезде». А вот дома-колодцы — это местная достопримечательность Питера.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Дом-колодец в Санкт-Петербурге

Улицы

Александра Просвирникова ИА REGNUM Улица Москвы

Александра Просвирникова ИА REGNUM В Санкт-Петербурге центр заставлен машинами

Александра Просвирникова ИА REGNUM Машины около Дворцовой площади

Да и улицы в целом в городах отличаются. В Санкт-Петербурге водители почему-то очень любят ставить свои машины на обочину, даже в самом центре, около прохода на Дворцовую площадь, в Москве же за это сразу бы выписали штраф и эвакуировали машину. Если говорить о транспортной ситуации на улицах, то Санкт-Петербург не так перегружен. Специалисты утверждают, что транспортный коллапс в Питере ещё не наступил, а Москва уже достигла своего пика. Так как петербуржцы стоят в пробках в 1,5 раза меньше, чем москвичи. Более того, улицы в Питере значительно шире и неба видно больше, чем в Москве, за счёт малоэтажности зданий. Но если посмотреть наверх, то можно заметить, что небо перетянуто проводами. Совсем недавно такое зрелище можно было наблюдать и в Москве, но в 2015 году стартовала программа «Чистое небо». Это масштабная кампания по перекладке линий наружного освещения (проводов) под землю. Сейчас под Москвой более 75 тысяч километров линий проводов, так что небо в столице стало «чище».

Александра Просвирникова ИА REGNUM В Москве провода убрали под землю

Александра Просвирникова ИА REGNUM Петербургское небо в проводах

Городские пространства

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье» в Москве

Александра Просвирникова ИА REGNUM Парк «Зарядье» в Москве

Александра Просвирникова ИА REGNUM Летний сад в Петербурге

В последнее время в Москве появилось множество пешеходных и зеленых зон. Так, зелёные насаждения в столице занимают около 30% территории, что, по словам учёных, достаточно высокий уровень для мегаполиса. Например, появилась огромная зелёная зона прямо в центре Москвы — Зарядье. Здесь показано разнообразие природы России, территория парка разделена на четыре характерные для нашей страны зоны — степь, луг, леса и северный ландшафт. Зарядье стало любимым местом многих москвичей, но ещё больше там можно увидеть туристов. В Питере парков и садов всё же больше. Если в Москве их около 150, то в Северной столице более 600. В этот список можно включить и Летний сад, и Марсово поле, и Юсуповский сад. В целом около 40% города занято именно парками и садами, что, конечно, не только радует глаз, но и помогает экологии города.

Люди

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичка

Многие гости Питера замечают отличие петербуржцев от москвичей: они более вежливые и добрые. Однако это зависит не только от менталитета жителей, но и от темпа их жизни. В Москве нет времени остановиться, все куда-то бегут: с работы, на работу, в магазин. В Петербурге же жизнь более размеренная, люди заходят в кофейни (сейчас они работают только на вынос), могут даже поговорить с кем-то в очереди и извиниться за время, потраченное на поиски дисконтной карты в дебрях сумки. Интересно, что в Питере встретишь меньше людей, уставившихся в телефоны. Может, это можно объяснить переменчивой погодой, когда через минуту после яркого солнца может пойти дождь и попасть на экран телефона, или это просто рвение увидеть жизнь вокруг себя и насладиться ею за просторами Интернета, в реальности. Те, кто побывал в обеих столицах, говорят, что петербуржцы более доброжелательны и культурны, но зато у москвичей развита деловая хватка, и они более практичны. Например, в Москве все привыкли расплачиваться картой, тогда как в Питере всё еще в ходу наличные.

Мосты

Дарья Антонова ИА REGNUM Мост в Москве

Александра Просвирникова ИА REGNUM Мост в Петербурге

Александра Просвирникова ИА REGNUM Разводные мосты Санкт-Петербурга

Самое интересное мы оставили напоследок — мосты. Днём они тоже по-своему прекрасны, у них необычные названия, есть даже «Поцелуев мост», но самое интересное начинается ночью. Всего в Питере около 800 мостов, из них разводных — 18 и только девять мостов разводят регулярно. С апреля по ноябрь они разводятся каждую ночь, каждый мост в определённое время. За этим волшебным зрелищем с набережных наблюдают не только туристы, но и сами петербуржцы. Главное, не оказаться случайно по другую сторону от своего жилья или человека, с которым назначено свидание. По такому сюжету было снято уже немало фильмов. Однако сейчас даже разработано специальное приложение, в котором можно отследить, какие мосты уже разведены, а по каким ещё можно пройти. Если сравнивать с Москвой, то в столице мостов значительно меньше — 452, да и те не разводятся по ночам и не создают такую романтичную атмосферу.