Коронавирус прошёлся по всем сферам жизни, так что на время пандемии на дистанционную форму перешли не только работники офисов, но и танцоры. Как ни странно, онлайн-формат был достаточно популярен среди танцевальных школ и их преподавателей. Причём многие эфиры проводились совершенно бесплатно. Так, многие смогли «сходить» к тем хореографам, к которым не получалось попасть из-за работы, учёбы или просто потому, что лететь в другую страну ради одного класса слишком затратно. Теперь же, когда ограничения сняты, танцевальные залы восстанавливают свою работу. Чтобы понять эту сферу изнутри, корреспондент ИА REGNUM пообщался с участницей шоу «Танцы» на ТНТ, управляющей школой танцев RAISKY и танцором из команды Freedom Mind Team.

Алина Демидова — управляющая школы танцев RAISKY

Александра Просвирникова ИА REGNUM Алина Демидова

По словам Алины Демидовой, в первое время танцы-онлайн нравились всем, но эта эйфория прошла где-то через месяц, потому что всем поднадоело одно и тоже. Однако на прямых эфирах школа танцев MDC NRG и ее филиал RAISKY регулярно собирали по 150 человек, и ещё больше зрителей смотрели занятия в записи. Все ставили телефоны в удобное место и занимались, учили хореографии, развивались, чтобы полностью не погрузиться в отчаяние от нахождения в четырёх стенах. Однако такой формат всё равно не смог заменить то, что происходит на классах вживую. Поэтому вскоре количество зрителей на эфирах начало сокращаться, а в сети пошли шутки про то, что на карантине можно танцевать и сидя на диване с чаем и бутербродом. Так сказать, пассивная активность.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Однако и после снятия ограничений в залы все возвращались постепенно. Так, в танцевальной школе RAISKY, расположенной в самом центре Москвы, в начале работы в залы запускали только по 10 человек, но обычно больше и не приходило. Так как кто-то был ещё в других городах или боялся массовых скоплений людей. При этом всем измеряли температуру и просили соблюдать дистанцию при оплате занятий на ресепшене. Больше учеников стало приходить после Дня Открытых Дверей, который прошёл 12 июля. Однако школа и сейчас не забывает о безопасности своих учеников.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Александра Просвирникова ИА REGNUM Дезинфекция

«Каждый час у нас обрабатываются все ручки дверей и контактные поверхности. А так же с дезинфицирующими средствами промываются основные пространства: холл, ресепшн, раздевалка. Залы моются по возможности», — рассказала нам управляющая RAISKY.

Саша Гурьянова — танцор, хореограф, участница 5-го сезона «Танцев» на ТНТ, преподаватель школы танцев MDC NRG.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Саша Гурьянова

Танцевальные онлайн-эфиры проводили не только школы танцев, но и отдельные хореографы. Мы поговорили с Александрой Гурьяновой, участницей шоу «Танцы» на ТНТ, преподавателем школы MDC NRG, и выяснили, чем отличается онлайн от офлайна и какие есть плюсы и минусы.

Саша, как и многие танцоры, проводила бесплатный онлайн-класс, чтобы попробовать, как это работает, и показать ученикам, что в такой форме тоже можно эффективно заниматься:

«С моей стороны, это не было бесплатной акцией, а момент, чтобы попробовать провести онлайн. Показать людям, что мы можем заниматься даже вот так. Некоторым понравится, некоторые не оценят. Поэтому последующие были платные».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Конечно, для некоторых онлайн стал толчком идти вперёд, особенно для тех, кто стеснялся взглядов, аудитории. Здесь тебя никто не видит, кроме мебели в комнате, ты дома, обстановка более комфортная. Но даже в этом случае люди разделились на два лагеря: те, кто не мог жить без танцев, и те, кто смог отложить их на второй план и заняться другими вещами. Однако на опыте карантина многие поняли, что онлайн — очень удобная вещь и пользуется спросом. Саша рассказала, что у неё уже есть идея создать свой онлайн-продукт:

«Такой опыт онлайна полезен больше не для меня, а для людей. У меня есть идея сделать свой курс онлайн, чтобы смогли заниматься люди из других городов. Либо новички, которые хотят научиться базе, могли бы научиться этому онлайн, а потом шли в студию. Это удобно — ты всегда можешь открыть, повторить, позаниматься».

В целом Саше понравился период карантина, она как раз стала примером того человека, который позанимался у педагогов из других стран и городов. К которым не могла попасть, потому что не могла поехать, да и это время дало больше уверенности, что надо делать максимально своё и не зацикливаться на одной сфере танцев, а развивать все свои таланты.

«Карантин для меня — толчок вперёд, осмысление. Многие впали сначала в депрессняк, а потом начали понимать, что надо делать то, что тебе действительно нравится».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Однако атмосферу на классах в зале ничем не заменишь, с этим согласятся все танцоры. В онлайне никто не поддержит, не будет кричать или хлопать. Да и вообще, сложно понять, выучил ли тот или иной человек за экраном связку. Есть такая штука, что онлайн забирает больше энергии, чем на обычном классе. Потому что преподаватель один в своей комнате, и он еще больше отдаёт своей энергии, чтобы до людей долетело это прямо через экран. Саша не стала исключением, она поделилась своим впечатлением от первого проведённого онлайн класса:

«После первого класса я лежала в лёжку, потому что всю себя отдала. У меня не было сил. Обычно ты приходишь в студию преподавать, и ты отдаёшь, но взамен и получаешь заряд от учеников. А тут ты отдаёшь и ничего не получаешь. А слова, которые пишут в комментариях, имеют кратковременное действие».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Интересна и тема с обесцениванием танцев в онлайн-формате, так как многие танцоры и школы проводили бесплатные трансляции на основе донэйшн (кто хотел — тот платил, и столько — сколько считал нужным). Но стоит ли обесценивать то, что строилось годами. Танцы — это ценно, за это надо платить. Потому что только представьте, сколько времени педагог тратит на подготовку к классу: выбрать трек, придумать хореографию, собрать людей, провести само занятие. Саша поделилась, что в среднем она проводит 2−3 часа в зале каждый день. Конечно, бывают дни, занятые съёмками или другими делами, но бывает и так, что она проводит целый день, не выходя из зала.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Несмотря на положительный отзыв Саши Гурьяновой о карантине и онлайне как возможности совершенствования, она отдаёт предпочтение живым занятиям. Отмечая, что в целом на занятиях всё по-прежнему, как и было до карантина. Люди постепенно возвращаются и начинают восполнять те эмоции, которые были упущены во время онлайна.

«Когда я преподавала онлайн, я сама себя вдохновляла, находила источники. А сейчас я могу прийти в студию без сил и настроения, отведу занятие, и у меня будет подъем. Всё в людях. Это не заменить онлайном 100%».

Алина Лин — танцор Freedom Mind Team, хореограф

Александра Просвирникова ИА REGNUM Алина Лин

После карантина танцоры не только вышли в залы, но и активно проводят свои мастер-классы, даже те, кто этого не делал раньше. Наш корреспондент побывал на одном из них. Его проводил танцор Freedom Mind Team Алина Лин. Про свой первый мастер-класс Алина сказала, что идея о его создании уже давно зародилась в её голове: хотелось поделиться творчеством с людьми своего возраста и окружения, но там — то карантин, то ЕГЭ. А проводить онлайн мастер-класс для начинающего хореографа — очень спорно, потому что нельзя знать наверняка, какой отклик у людей по ту сторону экрана, да и творческим людям сложно ставить себя в рамки дома, тем более что пространства в квартире может не хватать. Поэтому получилось провести живой класс только спустя время.

Однако даже она с осторожностью и с боязнью отнеслась к открытию залов, как и многие другие. Тем более что перед ней стояла задача ещё и сдать ЕГЭ. Алине танцы помогли справиться со стрессом перед экзаменами, и теперь, когда они позади, можно больше времени уделять танцам.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

«Я в первую очередь должна сдать ЕГЭ, устроить своё будущее. Потому что танцы для меня больше как раскрепощение себя, они помогают мне расслабиться от подготовки к экзаменам. И так я могу выразить себя и свои эмоции. Ведь если у тебя недостаточный словарный запас, то тело может рассказать за тебя намного больше».

Карантин для Алины стал толчком к новому, именно благодаря онлайну она освоила и полюбила новый танцевальный стиль — дэнсхолл. Да и после изоляции, призналась она, стала ценить каждую минуту на тренировке. Как ни странно, нам об этом всегда говорят — «цените то, что у вас есть сейчас». Но мы часто этого не замечаем и живём либо в прошлом, либо в мыслях о будущем и забываем быть здесь и сейчас.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Итак, пообщавшись с разными людьми из сферы танцев, можно сказать, что танцор — многофункциональный человек, который может приспособиться к любой ситуации: танцевать дома, онлайн или в зале. Конечно, атмосфера разнится, но в тяжёлые времена карантина надо было поддерживать свои навыки, а у кого-то даже получилось их усовершенствовать. В целом онлайн дал возможность развиться тем, кто боялся или не имел возможности заниматься в зале при людях.

Теперь же, когда залы открыты, на занятиях можно увидеть всё новые и новые лица. Возможно, это именно те люди, которое долгое время не решались прийти, но карантин сделал своё — дал толчок.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Работа школы танцев после снятия ограничений

Пандемия внесла свои коррективы и в сферу танцев в целом. Так как отменились многие чемпионаты, а командам и танцорам хочется выступать и быть увиденными, поэтому они стали больше снимать видео, некоторые даже перешли на модную платформу Tik Tok.

Однако в любом случае атмосфера танцевальных классов вживую не сравнится ни с чем, это, пожалуй, можно увидеть и на фотографиях. Однако не забывайте, что вирус никуда не ушёл. Берегите себя.