Москва в силу своего статуса очень разнообразный город, даже в архитектурном плане. Каждый «правитель» столицы пытается оставить здесь свой след. Так, есть здания сталинской эпохи, например, в стиле послевоенного «советского-ар-деко» построены 7 высоток или, как их называют в народе, «семь сестёр». Так же есть понятие «лужковский стиль», так называют строения, возведённые в период нахождения у власти мэра города Юрия Лужкова (с 1992 по 2010 гг.). Однако многим этот стиль пришёлся не по вкусу, его часто называют «пошлым», с налётом «дурновкусия».

Торговый центр «Атриум»

Александра Просвирникова ИА REGNUM ТЦ «Атриум»

Александра Просвирникова ИА REGNUM ТЦ «Атриум»

Александра Просвирникова ИА REGNUM ТЦ «Атриум»

Начнём наш список со зданий того самого «лужковского стиля». Каждый раз бывший столичный мэр Юрий Лужков пытался найти площадям более выгодное применение. Так и первое в очереди — здание торгового центра «Атриум», оно расположилось на площади, прямо перед Курским вокзалом, в 2002 году и полностью перекрыло транспортный узел в стиле советского модернизма, так вокзал лишился традиционной площади. Торговый центр занимает 40 тыс. квадратных метров, его подземная парковка рассчитана на 700 мест. Сейчас ТЦ решили превратить в арт-инсталляцию и раскрасить его рисунками и граффити современных художников. Выглядит это довольно неплохо, но отвлекает от главного — от вокзала. И затрудняет проезд к нему.

Адрес:ул. Земляной Вал, 33

Торговый центр «Европейский»

Александра Просвирникова ИА REGNUM ТЦ «Европейский»

Александра Просвирникова ИА REGNUM ТЦ «Европейский»

Александра Просвирникова ИА REGNUM ТЦ «Европейский»

«Европейский» продолжает список зданий, построенных при Лужкове на вокзальных площадях. Огромный магазин занимает территорию в 180 тыс. квадратных метров, а общее число магазинов превышает полтысячи. Торговый центр считается самым посещаемым в России и занимает второе место по посещаемости в мире после Dubai Mall в Объединённых Арабских Эмиратах. Теперь представьте, какие это толпы каждый день, около вокзала. Расположение магазина стало неудачным и для проезжей части оно усугубило транспортную ситуацию в районе и стало причиной огромных пробок. Раньше на месте «Европейского» располагался сквер, но позже это место занял крупный рынок «Китеж», а потом и сам магазин. Он стал объектом критики, так как нарушил архитектуру площади Киевского вокзала и переуплотнил застройку. Девятиуровневое здание дизайн-проекта Зураба Церетели сравнивают с конструктором, собранном в случайном порядке.

Адрес:площадь Киевского Вокзала, 2

Торговый центр «Охотный ряд»

Дарья Антонова ИА REGNUM Купола ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM ТЦ «Охотный ряд»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фаст-фуд у ТЦ «Охотный ряд»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фаст-фуд у ТЦ «Охотный ряд»

«Охотный ряд» — подземный торговый центр, расположенный под Манежной площадью. Идея строительства на этом месте подземного комплекса принадлежит Юрию Лужкову. В 1989 году был одобрен проект бывшего главного архитектора Бухары Бориса Улькина. Архитектор предлагал построить семиуровневый комплекс, глубиной до 38 метров. По первоначальному проекту в здании должны были разместиться магазины, музей, театр, игровой центр, художественный салон и многое другое. В процессе ведения работ для ускорения окупаемости было принято решение отказаться от функции общественно-культурного центра. Улькин отказался вносить изменения в свой проект, поэтому работу над торговом центром возглавил архитектор Михаил Посохин, который в дальнейшем привлёк своего тестя Зураба Церетели.

Главная проблема «Охотного ряда» заключается в том, что его наземная часть полностью уничтожила исторический ансамбль Манежной площади. При его возведении была снесена часть ограды Александровского сада. Комплекс окружают летние веранды заведений общественного питания, что выглядит абсолютно неуместно. Да и нужен ли огромный торговый центр в самом сердце Москвы?

Адрес:Манежная площадь, 1, стр. 2

Школа телевизионного мастерства Владимира Познера

Александра Просвирникова ИА REGNUM Школа телевизионного мастерства Познера

Александра Просвирникова ИА REGNUM Школа телевизионного мастерства Познера

Александра Просвирникова ИА REGNUM Школа телевизионного мастерства Познера

Александра Просвирникова ИА REGNUM Школа телевизионного мастерства Познера

Строительство этого объекта вызвало немало споров в обществе. Раньше на этом месте стояло два дома, один из них принадлежал поэту А. Н. Плещееву и был памятником архитектуры. Однако в 1999 году мэр Москвы Юрий Лужков отдал землю Школе телевизионного мастерства под строительство школьного и административного зданий. Такое решение возмутило жителей района, возле строящегося здания прошли акции протеста, но дом в итоге всё равно «реконструировали», оставив лишь стены центрального фасада. Так, сейчас строение совмещает в себе две эпохи: старый фасад здания, поглощённый новой постройкой. Такое совмещение эпох можно считать примером неуважительного отношения к архитектуре разных веков. Да и выглядит как-то странно, будто новое здание «съело» старое.

Адрес:ул. Малая Дмитровка, 20

«Чайка Плаза — 7»

Александра Просвирникова ИА REGNUM Чайка плаза

Александра Просвирникова ИА REGNUM Чайка плаза

Сеть бизнес-центров «Чайка Плаза» буквально заполонила всю Москву. На сегодняшний день в Москве можно увидеть 8 зданий этой компании, причём выглядят они как близнецы. Пожалуй, самое нелюбимое москвичами здание «Чайки» находится в центре города, на Новослободской улице. Оно было построено в стиле модерн в 2001 году. Бизнес-центр представляет из себя странное сочетание широкоформатного остекления, псевдоисторических куполов и колонн. Восьмиэтажное здание занимает площадь более 11 тыс. кв. м., в настоящее время здесь расположены офисы многих организаций.

Адрес: Новослободская, дом.41

Многофункциональный комплекс «Оружейный»

Дарья Антонова ИА REGNUM Многофункциональный комплекс «Оружейный»

Дарья Антонова ИА REGNUM Многофункциональный комплекс «Оружейный»

Дарья Антонова ИА REGNUM Многофункциональный комплекс «Оружейный»

«Оружейный» выполнен по образу семи классических московских высоток в неосталинском стиле. Фасад железобетонного здания полностью остеклён. В главном корпусе 28 этажей, в двух других корпусах по 13. Автором проекта стал архитектор Михаил Посохин. К строительству комплекса «Оружейный» приступили в 2006 году, но из-за кризиса 2008 работы были времена заморожены. Окончательно проект был сдан лишь в 2016 году. В настоящее время здание используется в качестве бизнес-центра. Реализованный проект очень не понравился москвичам. За монументальный и пугающий вид «Оружейный» в народе прозвали «Башней зла», «Мордором» и «нагромождением коробок». Расстраивает москвичей и то, что башня уничтожила облик столицы, ведь железобетонного гиганта видно из любой точки города. В придачу, в 2017 году перед зданием был установлен памятник конструктору Михаилу Калашникову, который также вызвал неоднозначное мнение у горожан.

Адрес:Оружейный переулок, 41

Дом авиаторов на Беговой улице

Александра Просвирникова ИА REGNUM Дом авиаторов

Александра Просвирникова ИА REGNUM Дом авиаторов

От «лужковских зданий» мы плавно переходим в прошлую эпоху. Эпоху СССР с его страстью к брутализму и постмодернизму. Панельный 13-этажный жилой дом построен как раз в стиле брутализм, по проекту архитектора Андрея Меерсона. Изначально здание должно было послужить гостиницей для Олимпиады-80, однако было заселено работниками авиационного завода, из-за чего и получило такое название. Особенность Дома авиаторов заключается в его опоре — 40 железобетонных «ног», они поднимают первый этаж на уровень четвёртого. Именно поэтому в народе его называют «Дом на курьих ножках». О красоте здесь говорить не приходится. К такому архитектурному решению привела странная идея о необходимости проветривания дома снизу. Здание можно увидеть в фильме «Ночной дозор». Всего дом занимает площадь 18 тыс. м² и вмещает 299 квартир. Идея «дома на ножках» восходит к архитектурной моде 1920-х годов и жилой единице известного архитектора Ле Корбюзье.

Адрес:Беговая ул., 34

«Корабль» на Тульской

Александра Просвирникова ИА REGNUM Дом-корабль на Тульской

Александра Просвирникова ИА REGNUM Дом-корабль на Тульской

Александра Просвирникова ИА REGNUM Дом-корабль на Тульской

Еще один пример абсурдной брежневской архитектуры, ежегодно дом-корабль, или как его называют в народе — «титаник», входит в десятку самых несуразных построек Москвы. Дом возводили для сотрудников министерства среднего машиностроения по проекту архитекторов Владимира Бабада и Всеволода Воскресенского. Серая громадина настолько велика, что не влезает полностью в кадр, дом занимает пространство длиной в 400 метров, а внутри вмещает в себя 980 квартир. И всё это прямо напротив метро «Тульская». Однако это здание является символом конца эпохи конструктивизма. И сейчас в «Корабле» расположены десятки магазинов, банки и сервисные центры.

Адрес:ул. Большая Тульская, д. 2

Дом культуры имени Русакова

Александра Просвирникова ИА REGNUM ДК им. Русакова

Александра Просвирникова ИА REGNUM ДК им. Русакова

Александра Просвирникова ИА REGNUM ДК им. Русакова

Здание дома культуры было построено ещё в 1929 году для работников Союза коммунальников. Строение в стиле авангардого конструктивизма расположено на небольшом участке в форме сектора и похоже на шестерёнку. Увидев его, сразу вспоминаешь слова «профсоюз», «коммунизм», потому что они написаны на его фасаде. Однако здание отличают новаторские для того времени решения. Например, передвижные стены могут объединить 6 залов в один. Проект архитектора Константина Мельникова считается первым в мире сооружением, где балконы амфитеатра вынесены наружу и размещаются в характерных выступах на фасаде. Здание критиковали за его необычный вид, но тем не менее в 2012 году его отреставрировали. Сейчас в ДК имени Русакова располагается театр Романа Виктюка.

Адрес:ул.Стромынка, 6

ДК имени Зуева

Александра Просвирникова ИА REGNUM ДК им. Зуева

Александра Просвирникова ИА REGNUM ДК им. Зуева

Александра Просвирникова ИА REGNUM ДК им. Зуева

Завершаем наш топ одним из наиболее ярких и известных в мире памятников конструктивизма. Дом культуры по задумке автора — архитектора Ильи Голосова должен был ассоциироваться с миром техники. Поэтому композиционным центром здания выступает вертикальный остеклённый цилиндр, на который нанизан весь корпус с большими окнами. В нашу эпоху выглядит это как-то несуразно и абсурдно, тем более что строение выкрашено в розовый цвет. Сейчас на территории Дома культуры работают театры, среди них «Квартет И» и «Другой театр».

Адрес: Лесная ул., 18