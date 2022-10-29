Александр Савельев
Автор
Востоковед, советник РНСЭБ (ООО СЭБ), член экспертного совета комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Последние публикации
Исторические итоги ХХ съезда Коммунистической партии Китая
Результаты без преувеличения исторического XX съезда компартии Китая (КПК) будут еще длительное время исследоваться аналитиками по всему миру. Особое внимание справедливо будет уделяться ходу реализации тех идеологем и планов, которые озвучил генеральный секретарь ЦК КПК и руководитель китайского...
29 октября 2022
Милорад Додик, Александр Вучич и приватизация симпатий России к Сербии
Недавно Сербия в очередной раз проголосовала за антироссийскую резолюцию, принятую под давлением США и их союзников на Генеральной Ассамблее ООН. Президент Александр Вучич, продолжая заверять Москву и сербское общество в самых теплых чувствах к матушке России, в действительности ведет Сербию в стан...
25 октября 2022
Киссинджер против б. УССР
Ветеран мировой политики Генри Киссинджер в конце сентября выступил в американском Совете по международным отношениям (СМО) — старейшей и одной из наиболее влиятельных организаций по стратегическому анализу, основанной еще в 1921 году. Хотя встреча прошла в рамках программы СМО «Уроки истории»...
24 октября 2022
Этнический национализм и русофобия в Закавказье
Одним из регионов бывшего СССР, на котором пагубно сказался этнический национализм, стало Закавказье. Ослабление центральной власти привело к обострению межнациональных конфликтов, ранее жестко пресекавшихся партийно-государственной вертикалью. В то же время сама марксистско-ленинская идеология...
23 октября 2022
Кто вскормил этнический национализм и русофобию в Туркестане?
Одной из главных причин развала СССР справедливо принято считать всплеск этнического национализма в союзных республиках. Обретение ими формальной государственности — многими впервые — не успокоило эту деструктивную стихию, напротив, национализм до сих пор процветает на постсоветском пространстве...
22 октября 2022
Съезд Коммунистической партии Китая: его предпосылки и его последствия
В Пекине продолжает свою работу юбилейный 20-й съезд Компартии Китая. После его окончания вновь избранный ЦК КПК должен будет определиться с составом Политбюро и его президиума, традиционно включающим первых руководителей государства. Перед съездом было много спекуляций вокруг переизбрания Си...
21 октября 2022
Хо Ши Мин о Законах войны Сунь-цзы и борьба против агрессии США
Издательство Санкт-Петербургского государственного университета выпустило книгу «Хо Ши Мин. Законы войны Сунь-цзы» в переводе и с комментариями профессора СПбГУ, доктора исторических наук В. Н. Колотова. Сам факт обращения национального лидера Вьетнама к переводу и адаптации одного из величайших...
18 октября 2022
Куда идёт Армения Пашиняна? Зачем?
В Баку состоялось очередное плановое заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. Во встрече, прошедшей 12 октября, приняли участие представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Армения показательно проигнорировала встречу в...
14 октября 2022
На разрыв: Россия и ОДКБ между Киргизией и Таджикистаном
Власти Киргизии отказались от проведения на территории республики учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2022». В запоздалом разъяснении официального Бишкека было сказано, что после сентябрьского обострения застарелого пограничного конфликта с Таджикистаном (также членом ОДКБ) появление таджикских...
14 октября 2022
Многовекторный Казахстан против России и Китая
Казахстан сохранит свою сбалансированную, разнонаправленную и конструктивную внешнюю политику, заявил 27 сентября президент республики Касым Токаев в ходе встречи с общественностью Шымкента: «Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного...
28 сентября 2022
Киргизия и Таджикистан: межнациональный конфликт внутри ОДКБ
Очередное военное обострение между Киргизией и Таджикистаном накануне и во время саммита Шанхайской организации сотрудничества не вызвало того ажиотажа, на который явно рассчитывали его закулисные организаторы. Противоречия между двумя бывшими республиками СССР носят уже застарелый и объективный...
22 сентября 2022
Расширение ШОС: нужна ли в ней Турция?
Одним из наиболее ярких моментов прошедшего саммита ШОС в Самарканде стало заявление президента Реджепа Эрдогана о желании Турции в ближайшее время вступить в организацию. Этот шаг турецкого президента вызвал бурную реакцию на Западе, где уже традиционно воспринимают ШОС как конкурентную, даже...
21 сентября 2022
Тревога Запада и будущее ШОС
Завершившийся в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вызвал неподдельную тревогу на Западе. Там всегда негативно относились к альтернативным центрам влияния, считая их угрозой своему доминированию. Безрезультатность попыток сколотить сплоченный глобальный антироссийский...
20 сентября 2022
Россия между национализмами: Армения и Азербайджан на фоне б. УССР
Со стороны Баку было вполне естественно и предсказуемо использовать сложившуюся ситуацию для военного давления на Ереван. Армянские власти продолжают придерживаться тактики затягивания переговоров и фактически саботируют положения трехстороннего заявления, положившего конец вчистую проигранной...
18 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Новый колониализм США обещает неизбежную нестабильность Индии и Китаю
В конце августа известное англоязычное издание The Economist опубликовало примечательный материал американского политолога Яна Бреммера, специалиста по оценке глобальных рисков и основателя влиятельной аналитической компании Eurasia Group, услуги которой востребованы так называемыми...
9 сентября 2022
Пакистан и «политическое косоглазие» Запада
Свергнутый в марте 2022 г. премьер-министр Пакистана Имран Хан вернулся к активной политической деятельности: сняты ограничения на его публичные выступления, также возобновилось вещание оппозиционных телеканалов. Судебные власти рекомендовали снять с Имрана Хана обвинения в терроризме, ранее...
7 сентября 2022
Россия против колониализма и за многополярность мира. Где место Вьетнама?
Новое геополитическое положение, самопозиционирование России в условиях гибридной войны с Западом, включая санкционное давление, заставляют государство и бизнес искать новые возможности для обеспечения стабильного развития экономики страны. В условиях фактического разрыва торгово-экономических...
2 сентября 2022
Есть ли место для России в чуде нового Вьетнама?
Глобальный экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, привел к существенным нарушениям международных цепочек поставок и перераспределению товарно-денежных потоков по всему миру. Обострилась конкурентная борьба за доступ к рынкам и эффективное логистическое обеспечение, особенно для...
1 сентября 2022
Турция в подбрюшье России. Каков будет ответ?
В южном подбрюшье России — в Закавказье и Средней Азии — стремительно формируется новая геополитическая и геоэкономическая реальность. Этот процесс напрямую связан с резкой активизацией в регионе Турции и укреплением ее политического, экономического и гуманитарного влияния. Фактически речь идет о...
1 сентября 2022