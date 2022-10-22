В Пекине продолжает свою работу юбилейный 20-й съезд Компартии Китая. После его окончания вновь избранный ЦК КПК должен будет определиться с составом Политбюро и его президиума, традиционно включающим первых руководителей государства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Перед съездом было много спекуляций вокруг переизбрания Си Цзиньпина на пост Генерального секретаря ЦК, в соцсетях даже пытались продвигать ложную информацию о его смещении и переходе власти к военным. Тем не менее многолетний лидер КНР успешно выступил с Отчетным докладом и уверенно побеждает на выборах. Острая международная ситуация и внутренние экономические проблемы, вызванные в первую очередь пандемией COVID-19 и ухудшением отношений с США, предопределяют успех Си Цзиньпина на предстоящих выборах. Его авторитет в партии и китайском обществе настолько велик, что и предстоящие выборы Политбюро и его президиума можно рассматривать как прямые назначения.

Вопрос заключается не в том, кто из высших функционеров сохранит свои посты в партийно-государственной верхушке и кто заменит выбывших по возрасту или другим причинам предшественников, а в том, как переизбранный Си Цзиньпин распорядится своей небывалой со времен председателя Мао Цзэдуна властью в определении главных направлений внутренней и внешней политики.

Если еще несколько лет назад авторитет и влиятельность Си Цзиньпина сравнивали с авторитетом и влиятельностью основоположника рыночных реформ Дэн Сяопина, то теперь его сравнивают с самим создателем КНР Мао Цзэдуном. Такое сравнение говорит о беспрецедентной за последние десятилетия концентрации в руках китайского руководителя идеологической, политической, военной и экономической власти.

Мао Цзэдун

Перед Пекином стоит сразу несколько международных и внутренних задач. Пандемия привела к разрушению производственных цепочек, а нынешний глобальный кризис сказался в том числе на потребительском спросе. Так называемая «нулевая терпимость» к COVID-19 до сих пор сдерживает не только контакты КНР с другими странами, но и ведет к замедлению его экономики. Прогнозы экономического роста Китая на 2022 год снижены с 5—6% до 2,5—3,5% в годовом исчислении. При этом Пекин не успел в полной мере осуществить свою программу стимулирования внутреннего спроса, а одна из базовых отраслей его экономики — строительство — оказалась перегретой. Финансовые вложения в строительство опережали платежеспособный спрос в течение нескольких лет, в результате ряд компаний и банков оказались под угрозой дефолта. В КНР существует значительная финансовая подушка безопасности, которая нивелирует этот перекос, однако маловероятно, что она сможет кардинально и быстро улучшить ситуацию внутреннего спроса, особенно в глубинке, где до сих пор сохраняется невысокий уровень жизни.

Неразвитость внутреннего рынка означает сохранение экспортно ориентированной модели развития Китая, его зависимости от внешних рынков сбыта, в первую очередь США, Евросоюза и государств Юго-Восточной Азии (ЮВА). Пекин, уже вступив в открытое противостояние с США, будет пока проводить максимально сдержанную политику в отношении Евросоюза и сопротивляться попыткам Вашингтона привлечь страны ЮВА в антикитайскую (и антироссийскую) коалицию. Появившиеся в западных СМИ сообщения о подготовке совместного заявления США и ряда стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с осуждением Китая и России полностью укладываются в американскую концепцию стратегического сдерживания и не останутся без внимания в Пекине и Москве.

KimonBerlin Порт Шанхая

Евросоюз как один из главных потребителей китайских товаров также остается важнейшим партнером КНР и зависит от импорта из Китая. В то же время события вокруг бывшей УССР показали несамостоятельность европейских стран и брюссельской бюрократии, их практически полную зависимость от США и готовность следовать указаниям из-за океана в ущерб собственной экономике и даже энергетической безопасности. Это один из важных уроков нынешнего глобального кризиса, который не могут не учитывать в Пекине.

Маловероятно, что Си Цзиньпин изменит свою выжидательную политику. В сложившихся условиях можно ожидать более значительных усилий по развитию внутреннего спроса и продолжению реализации проекта «Один пояс — один путь» в целях более интенсивного экономического освоения Евразии и Африки, а также более глубокой экономической привязки к себе Евросоюза.

В то же время, если все более агрессивный Вашингтон решится использовать против Пекина так называемый «тайваньский вопрос», признает независимость Тайбэя или разместит там свою военную базу, это неизбежно станет триггером глобальной эскалации. Такая эскалация может привести к военному вмешательству КНР с целью силового и окончательного возвращения острова в родную китайскую гавань, локальным боевым действиям между США и Китаем и полноценной экономической войне между ними. Для Евросоюза, и так переживающего серьезнейший кризис из-за своей поддержки Вашингтона в событиях на территории бывшей УССР, практическая поддержка США в их противостоянии с Китаем будет означать окончательное самоубийство и крах политического и экономического устройства.

Такое развитие событий не является пока неизбежным, но сама возможность экономической войны по принципу «все против всех» означает для Си Цзиньпина необходимость проведения прежней жесткой, но аккуратной внешней политики, осторожную поддержку России и, главное, скорейшее, не позже, чем к следующему, 21-му съезду КПК, достижение военного паритета с США.

Официальное интернет-представительство президента России Си Цзиньпин

Экономическая политика КНР будет направлена прежде всего на стабилизацию и развитие внутреннего рынка, экономическую экспансию в странах Азии и Африки в рамках проекта «Один пояс — один путь» и удержание Евросоюза в качестве нейтрального потребителя своей экспортной продукции. Вашингтон пока явно не готов спровоцировать резкое военно-политическое обострение отношений с Китаем, используя для этого так называемую тайваньскую проблему — США ограничиваются экономическими санкциями, прежде всего в высокотехнологичных отраслях.

Неизвестно, как долго продлится передышка для КНР в его противостоянии с Западом, напряжение пока нагнетается постепенно, но неумолимо. Переизбрание Си Цзиньпина и преемственность его курса станет лучшим подтверждением, что в Китае понимают объективную неизбежность этого противостояния и готовятся к нему, в том числе внимательно наблюдая и делая собственные выводы из событий вокруг бывш. УССР.