Со стороны Баку было вполне естественно и предсказуемо использовать сложившуюся ситуацию для военного давления на Ереван. Армянские власти продолжают придерживаться тактики затягивания переговоров и фактически саботируют положения трехстороннего заявления, положившего конец вчистую проигранной Ереваном осенней войны 2020 года. Заявление подписано президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Россия своим политическим влиянием остановила победное наступление азербайджанских войск и ввела на линию военного соприкосновения своих миротворцев, договорившись не только с самими противостоящими сторонами, но и основным союзником Баку — президентом Турции Реджепом Эрдоганом — о совместном мониторинге армяно-азербайджанского конфликта и содействии его мирному урегулированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Последовавший после трехстороннего заявления саботаж Ереваном его ключевых положений закономерно подтолкнул Баку к дальнейшему использованию военных методов. Правительство Пашиняна уже давно лишило Нагорный Карабах — главный территориальный спор между двумя бывшими советскими республиками — любой политической субъектности. Многолетнее и последовательное непризнание Ереваном независимости бывшей автономии в составе советского Азербайджана исключало возможность решительной поддержки со стороны других государств, а неприкрытая политическая травля лидеров так называемого «карабахского клана», одно время правившего в самой Армении, породила серьезный раскол в армянском политикуме.

Между Арменией и Азербайджаном до сих пор не заключено всеобъемлющее мирное соглашение, не осуществлена делимитация границ. Наконец, критически важный для Баку вопрос — Зангезурский транспортный коридор, связывающий «материковую» основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской автономией, — также пока остается только на бумаге. Одним из пунктов трехстороннего заявления было разблокирование транспортного сообщения: Армении с Карабахом через территорию Азербайджана и Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении.

President.az Момент подписания Шушинской декларации, один из пунктов которой напрямую касался Зангезурского коридора

Для Баку этот пункт гораздо более важен, чем для Еревана: Нахичеванская автономия имеет сухопутную границу с его главным союзником Турцией, надежное транспортное сообщение между странами жизненно важно. Для нынешнего Еревана, уже фактически не только отказавшегося от Нагорного Карабаха, но и обрушающего отношения с Россией, Зангезурский коридор является последним аргументом в попытке подтвердить свою региональную геополитическую значимость. Лачинский коридор между Арменией и Карабахом уже не нужен официальному Еревану, вопрос его сохранения и развития может использоваться только как дополнительный и отвлекающий аргумент в переговорах.

Позиция премьер-министра Армении иногда ошибочно представляется как неразумная и волюнтаристская. Между тем Никол Пашинян успешно победил на выборах, состоявшихся уже после разгрома Армении во Второй карабахской войне, и продолжает, несмотря на неорганизованное гражданское сопротивление, вести прежний курс, который пользуется поддержкой большинства армянских граждан.

Пашинян пришел к власти по итогам очередной цветной революции на постсоветском пространстве не без западной помощи хотя бы в лице активно действующих в республике структур известного «филантропа» Джорджа Сороса, и перед ним стоят куда более амбициозные задачи, чем просто ликвидация карабахского армянства. Это лишь попутная и отчасти вынужденная тактическая цель в непрерывной борьбе за власть. Стратегической задачей Пашиняна является окончательное изгнание России из Закавказья через ряд военно-дипломатических провокаций, последствия которых существенно ослабят влияние Москвы в регионе. Ослабленная Армения может временно сохранить формальные атрибуты суверенной государственности, но в реальности всё больше становится криптоколонией Анкары и Запада во главе с США. При этом ответственность за сознательный антинациональный курс Еревана, по задумке западных покровителей Пашиняна, должна нести Россия, которая упорно, но малоэффективно добивается восстановления стабильности в Закавказье. Визит спикера американского конгресса Нэнси Пелоси в Ереван, как и проходящие в эти дни демонстрации под лозунгами «Остановите российско-азербайджанскую агрессию» (против Армении), уже совсем открыто показывают прозападный внешнеполитический вектор армянского руководства.

Primeminister.am Никол Пашинян и Нэнси Пелоси

Закавказский кризис самым прямым образом затрагивает Иран. Исламская республика граничит и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Турцией. Напряженные отношения с Западом, исторически обусловленная геополитическая конкуренция с Анкарой и значительная численность этнических азербайджанцев в Иране, в разы превышающая население самого Азербайджана, заставляют Тегеран настороженно относиться к растущей напряженности. Особое беспокойство там вызывает неопределенность статуса Зангезурского коридора. Пока со стороны Азербайджана и стоящей за ним Турции не объявлено о необходимости придания ему экстерриториального и наднационального статуса, однако действия правительства Пашиняна неизбежно ведут к таким требованиям. Экстерриториальность транспортной артерии поставит армяно-иранскую границу под азербайджанско-турецкий контроль, этого в реальности добивается Пашинян и стоящий за ним коллективный Запад своими якобы непродуманными действиями.

Подобного развития событий можно было бы избежать, держись официальный Ереван национальных, а не чужих западных интересов. Разблокирование вывоза зерна с территории бывшей УССР показало, что логистические проблемы решаемы даже в чрезвычайных условиях. Бормотание Пашиняна о том, что он готов согласовать Зангезурскую дорогу, но не коридор, является очевидным приглашением Баку решить жизненно важный для него и согласованный в том числе с Москвой вопрос военным путем.

Проколониальная, прозападная политика Пашиняна неизбежно ведет к закату или даже концу реального суверенитета Армении. Этнический национализм, настойчивое внедрение исторических мифов о восстановлении Великой Армении в ее почти доисторических границах, самохвальство и неизбежный отрыв от реальности привели армянское общество к последовательным поражениям и возвращению к диаспоральному существованию.

России еще только предстоит познать и выработать адекватный ответ на все трагические последствия своего снисходительного отношения к высокомерному и потребительскому этнонационализму на бывших своих территориях.