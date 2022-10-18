Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Издательство Санкт-Петербургского государственного университета выпустило книгу «Хо Ши Мин. Законы войны Сунь-цзы» в переводе и с комментариями профессора СПбГУ, доктора исторических наук В. Н. Колотова.

Хо Ши Мин. Законы войны Сунь-цзы. 1945-1946. СПб., 2022

Сам факт обращения национального лидера Вьетнама к переводу и адаптации одного из величайших произведений мировой военной мысли заслуживает пристального внимания экспертного сообщества, военных аналитиков, дипломатов, а также специалистов в области государственного управления. Первый перевод данного произведения на русский язык (на другие языки этот текст еще не переводился) также является знаковым событием в научной жизни.

В современной публицистике часто цитируют трактат Сунь-цзы, используя в том числе и фейковые цитаты, игнорируя смыслы и точность его текста, тем самым обнуляя историческое значение его труда.

Владимир Колотов со свойственной честному ученому дотошностью не только перевел работу Хо Ши Мина, но и сверил дошедший до нас текст Сунь-цзы на китайском с ранее сделанными переводами на французский, английский и русский языки. Глубину погружения в тему показывает обстоятельное и внимательное изучение значимых работ предшественников. Для достижения научной целостности и объективности еще в октябре 2021 года СПбГУ в лице проректора по научной работе С. В. Микушева обратился в Военную академию Генерального штаба ВС РФ с просьбой предоставить копию перевода трактата Сунь-цзы, выполненного в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны. Сам факт, что в тяжелейшее для СССР время в военном ведомстве посчитали необходимым обратиться к великому китайскому мыслителю свидетельствует о понимании важности, актуальности и историческом значении «Законов войны».

К стратегемам китайского мыслителя неоднократно обращался основоположник современной социалистической китайской государственности Мао Цзэдун. В его понимании Сунь-цзы заложил фундаментальные основы, принципы государственного управления в кризисные военные исторические периоды.

Не меньшее внимание трактату Сунь-цзы уделял Хо Ши Мин, под руководством которого вьетнамский народ добился освобождения от французского колониального господства и заложил основы для отражения американской агрессии в ходе знаменитой вьетнамской войны.

Впервые работы Хо Ши Мина были изданы в 1945–1946 годах, во время героических сражений против японских и французских захватчиков. Как свидетельствовал легендарный вьетнамский военачальник Во Нгуен Зяп, актуализированное в условиях национально-освободительной войны ХХ века издание «Законов войны», адаптация текста для новых условий оказали значительное влияние на военное и государственное строительство в Демократической, а затем Социалистической Республике Вьетнам.

В книге В. Н. Колотова приведен высокопрофессиональный параллельный перевод с вьетнамского языка текста Хо Ши Мина, даны необходимые пояснения и комментарии к его работе. Как отметил в своем Вступительном слове к изданию Санкт-Петербургского государственного университета Чрезвычайный и Полномочный Посол СРВ в России товарищ Данг Минь Кхой, «это ценные документы, используемые не только в военных целях, но и во многих других областях, таких как дипломатия, экономика, политика, культура и т.д.».

Примечательно, что книга «Хо Ши Мин. Законы войны Сунь-цзы» издана в момент обострения международной ситуации, исторического пика национально-освободительной борьбы против западного колониализма и однополярного мироустройства. Книга пользуется повышенным вниманием профессионального сообщества, а также всех интересующихся Востоком, военным искусством и вопросами государственного управления.

Приятно поздравить коллегу профессора СПбГУ В. Н. Колотова с блестяще выполненным научным трудом, а сам Университет с поддержанием традиционно высокой планки востоковедения.