Свергнутый в марте 2022 г. премьер-министр Пакистана Имран Хан вернулся к активной политической деятельности: сняты ограничения на его публичные выступления, также возобновилось вещание оппозиционных телеканалов. Судебные власти рекомендовали снять с Имрана Хана обвинения в терроризме, ранее выдвинутые против него за резкие политические заявления и угрозы в адрес политических оппонентов, свергнувших его в результате переворота весной 2022. Политик не преминул воспользоваться этими возможностями: в стране проходят многотысячные митинги в его поддержку, сторонники Имрана Хана и его партии «Движение за справедливость» («Техрик-и-Инсаф») обвиняют действующее правительство во главе с его старым политическим противником Шахбазом Шарифом в коррупции и неспособности к государственному управлению.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Политическое обострение в Пакистане происходит на фоне небывалого по масштабам стихийного бедствия. В результате наводнения, которое уже признано самым страшным в истории страны, погибли более тысячи человек, сотни тысяч остались без крова, треть территории Пакистана оказалась под водой. Наводнение привело к социально-экономическому кризису: обеспечение пострадавших жильем и продуктами питания и восстановление пострадавших территорий требует значительных средств, которыми государство не располагает. От наводнения серьезно пострадало сельское хозяйство, в том числе хлопковые поля, что угрожает не только продовольственной, но и текстильной промышленности — одной из основных отраслей экономики Пакистана. Правительство Шахбаза Шарифа уже обратилось за международной помощью.

Массовое недовольство социально-экономическими условиями стало дополнительным фактором дестабилизации ситуации в стране, и без того переживающей острый политический кризис и расколотой на сторонников и противников Имрана Хана. Глубину раскола показало апрельское голосование в Национальной ассамблее Пакистана — премьер-министр был отстранен только со второй попытки незначительным большинством. За вотум недоверия Имрану Хану и назначение Шахбаза Шарифа главой правительства проголосовало 174 депутата при необходимом минимуме 172 голоса. Отсутствие явного перевеса одной из сторон, а также процедурные оплошности при проведении голосования сделали дальнейшее развитие политического конфликта неизбежным.

Shehbaz Sharif Шахбаз Шариф

Свержению Имрана Хана во многом содействовала напряженность его отношений с военной элитой страны. Вооруженные силы Пакистана традиционно играют значительную роль в политической жизни страны и напрямую руководили ею более 30 лет с обретения государственности в 1947 году по итогам распада колониальной Британской Индии. Резкая критика в адрес влиятельного начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Баджвы существенно осложнила положение Имрана Хана и лишила его части поддержки. Камар Баджва должен покинуть свой пост в ноябре 2022 г., обвинения, в том числе в коррупции, со стороны Имрана Хана не могли не встревожить генерала и стали одной из причин его враждебной к нему позиции.

Разногласия и вражда между новым и старым руководством Пакистана особенно ярко проявились в их внешнеполитических приоритетах. Сразу после своего прихода к власти правительство Шахбаза Шарифа начало разворот на Запад, мотивируя это тем, что Пакистан попал в зависимость от Китая, якобы теряет международную субъектность и даже суверенитет. Генерал Камар Баджва занимает резко антироссийскую позицию в событиях вокруг бывш. УССР и активно участвует в происходящем военно-политическом сближении Пакистана с США и Великобританией, в том числе в организации поставок вооружений и боеприпасов киевскому режиму.

ManfredFX Камар Баджва

Смещение Имрана Хана произошло вскоре после его визита в Россию в конце февраля. Положительная динамика российско-пакистанских и особенно китайско-пакистанских отношений, происходившая на фоне ухудшения отношений Москвы и Пекина с Западом, не могла не беспокоить Вашингтон и его союзников. Сразу после своей отставки Имран Хан заявил об иностранном вмешательстве и центральной роли западных спецслужб в организации смены власти в Исламабаде. Эту точку зрения разделяют и многие международные наблюдатели.

В действительности попытка Вашингтона и Лондона закрепить Пакистан — одно из ключевых государств Южной Азии — в составе антикитайской и антироссийской коалиции может иметь только краткосрочный успех. Стратегически и даже в среднесрочной перспективе любое национальное руководство Пакистана будет вынуждено ориентироваться на КНР — естественного союзника против Индии. Именно отношения между Пекином и Нью Дели, давний исторический конфликт между Китаем и Индией, определяет геополитический расклад в Азии и со временем будет определять глобальную повестку.

Официальное интернет-представительство президента России Имран Хан

США и Великобритания в рамках своей колониальной и неоколониальной иллюзорной парадигмы считают, что их военной и экономической мощи всё ещё достаточно, чтобы контролировать развивающиеся страны Азии и всего мира, а политического, дипломатического и информационного влияния — для формирования их внешнеполитических приоритетов. В современных условиях исторически потрепанного авторитета Вашингтона и Лондона объективно недостаточно для изменения стратегического баланса сил в Азии, сформированного, в первую очередь, напряжением между Китаем и Индией.

В результате распада колониальной империи Великобритании в Южной Азии образовался целый ряд новых государств, которые часто конфликтовали друг с другом. В результате Третьей индо-пакистанской войны 1971 г. от Пакистана была отторгнута его территория Восточный Пакистан и образовано новое независимое государство Бангладеш. До сих пор остается нерешенным кашмирский конфликт, начавшийся еще в 1947 году в ходе раздела Британской Индии.

Отношения между Индией и Пакистаном будут оставаться напряженными как минимум в среднесрочной перспективе. В условиях индийско-китайского противостояния естественным союзником Нью-Дели является враждебный Пекину Вашингтон. Для Исламабада стратегическим союзником является конкурирующий с Индией Китай. Попытки Запада, в первую очередь США и Великобритании, изменить реальность и подверстать объективно сложившуюся геополитическую реальность под свои интересы обречены на стратегический провал — им не удастся оторвать Исламабад от КНР. Любые политические изменения в конечном счете не затронут этот ключевой для безопасности Пакистана союз.

Запад оказался заложником собственной колониальной политики: его политическое влияние на Китай полностью подорвано, а экономическая зависимость уже давно носит взаимный характер, жизненно важный для обеих сторон. При этом по мере расширения глобального влияния КНР, на что и направлен амбициозный проект «Один пояс один путь», зависимость Китая от Запада будет неуклонно падать. Индия находится в союзнических отношениях с США в пределах своего противостояния с КНР и проявляет всё больше и больше самостоятельности в своей политике, что особенно заметно проявилось в отказе присоединиться к антироссийской коалиции. Пакистан по результатам текущего кризиса, какую бы острую форму этот кризис ни принял, также не станет подвергать опасности свои национальные интересы для сохранения западной глобальной гегемонии.

Тенденция к защите национальных интересов и противостоянию однополярному мироустройству всё более отчетливо проявляется не только в Азии, но и по всему миру. Только привычное для западных элит «политическое косоглазие» мешает им понять, что после краха колониализма во второй половине ХХ века мир теперь переживает крах неоколониализма и входит в эпоху многополярности.