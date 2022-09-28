Казахстан сохранит свою сбалансированную, разнонаправленную и конструктивную внешнюю политику, заявил 27 сентября президент республики Касым Токаев в ходе встречи с общественностью Шымкента:

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте».

Многовекторное балансирование внешней политики республики между глобальными центрами силы давно и хорошо известно, и президент Касым Токаев лишь подтвердил преемственность курса предыдущего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Однако выбор места и времени выступления, некоторые акценты, расставленные в Шымкенте, проливают дополнительный свет на видение лидером крупнейшего среднеазиатского государства домашней и международной повестки.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

После неудачного путча в январе 2002, подавленного с помощью ОДКБ (прежде всего России), Касым Токаев оказался в сложной ситуации: политические и социально-экономические факторы, вызвавшие попытку переворота, не исчезли. Сама острота кризиса поставила под сомнение эффективность государственного устройства и стабильность политического режима Казахстана во главе с его новым президентом. В этих условиях Касым Токаев был вынужден объявить о масштабных реформах и назначить уже на ноябрь 2022 г. досрочные президентские выборы — фактически референдум о доверии возглавляемой им власти. Выступление в Шымкенте носит предвыборный характер, этим объясняется широта повестки, с которой президент Казахстана обратился к гражданам.

Внеочередные выборы назначены в сложнейший исторический период открытого политического, экономического и уже военного противоборства. Россия и Китай противостоят США и возглавляемому ими блоку НАТО, коллективному Западу в справедливой борьбе против одностороннего доминирования, неоколониализма за многополярное мироустройство и реальное равенство в международных отношениях. У Казахстана протяженные сухопутные границы и критически важные для его стабильности торгово-экономические и инфраструктурные связи с РФ и КНР. В то же время, как и многие другие государства, созданные на развалинах СССР, Казахстан видел именно в западной политической поддержке гарантию своей независимости, тем более имея на своих границах столь мощных соседей. В своем выступлении в Шымкенте Касым Токаев обозначил приоритеты внешней политики именно в порядке и терминах, отражающих его видение сложного геополитического положения Казахстана на разломе эпох.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Шымкенте

Стратегический нейтралитет при укреплении отношений с США и НАТО является осознанным выбором руководства республики, опасающегося усиления влияния Китая и России. Успешное насаждение этнического национализма в качестве идеологической основы государственного строительства, распространение русофобии и синофобии делают неизбежным сохранение прозападной ориентации казахстанских элит, независимо от развития ситуации вокруг бывш. УССР. Изменение позиции Казахстана будет происходить постепенно, по мере ослабления неоколониальной «хватки» западного капитала, которому принадлежат основные экономические активы республики.

Казахстан на собственном опыте знает бесцеремонность колониально-репрессивного финансового аппарата США. Еще в 2017 г. по очень сомнительным обвинениям были заморожены более 20, а по некоторым данным, около 30 млрд долл. средств Национального фонда Казахстана, хранившихся в западных банках. Борьба за разблокирование этих значительных средств заняла почти два года и, по всей видимости, сопровождалась закулисными политическими договоренностями на фоне происходившего в это же время транзита власти в Казахстане. Руководство и СМИ республики тогда неоднократно и громко заявляли об утере доверия к западным финансовым институтам. Возмущения по поводу скандального ареста российских золотовалютных резервов в 2022 г. в Казахстане не наблюдалось.

Во время своей сентябрьской поездки в США Касым Токаев не только выступил на 77-й Генассамблее ООН, но и встретился с руководством ключевых западных банков и инвестиционных фондов — глобальных финансовых «диктаторов» и проводников неоколониальной модели мироустройства. В официальных сообщениях об этих встречах указывается, что речь шла об инвестициях в Казахстан и инфраструктурных проектах, в том числе строительстве альтернативных российским маршрутов для экспорта нефти — основы экономической стабильности республики. Маловероятно, чтобы эти, безусловно, важнейшие вопросы были единственными и даже главными для президента Токаева и его западных собеседников. Политическая и экономическая зависимость Казахстана от коллективного Запада настолько велика, что вопросы стабильности республики во время и после проведения предстоящих выборов, а также гарантий сохранения и укрепления позиций западных компаний, скорее всего, были одними из главных вопросов. По всей видимости, Касым Токаев также обсуждал границы дозволенного в экономическом сотрудничестве с КНР и РФ в условиях нарастающего противостояния и санкционной войны. Последствия, в том числе политические, этой исключительно важной встречи президента Казахстана проявятся уже после предстоящих выборов.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Шымкент не случайно был выбран президентом Касымом Токаевым для произнесения программной предвыборной речи. Чимкент, как ранее назывался этот город, и Чимкентская, ныне Туркестанская, область еще в советское время заслужили неофициальное наименование «техас» и являлись одним из центров этнического казахского национализма. Регион расположен на границе с Узбекистаном; конкуренция малонаселенного обширного Казахстана со своим южным соседом, обладающим существенно меньшей территорией, но гораздо большим демографическим потенциалом, носит объективный характер и во многом определяет расстановку сил в регионе. В своем выступлении Касым Токаев прямо указал на необходимость быстрейшего развития Туркестанской области в контексте этого соседства: Шымкент и Ташкент разделяет всего чуть более 100 км автомобильной дороги.

Казахстан — крупнейшая постсоветская среднеазиатская республика, от нее во многом зависит региональная стабильность и безопасность. Издержки национально-государственного строительства и ошибки в проведении политики многовекторности поставили страну в зависимое и уязвимое перед Западом положение, что проявилось и во время январской попытки государственного переворота, купированной с помощью России. Возможности для проведения многовекторной политики в условиях нарастающего глобального экономического и военно-политического кризиса все более сужаются. Попытки США и их союзников по НАТО будут продолжаться тем более активно, чем менее решительно руководство Казахстана будет им противостоять.

В своем выступлении в Шымкенте президент Касым Токаев многократно и настойчиво проводил мысль о необходимости сохранения национального и гражданского единства. Это означает понимание серьезности внутриполитических, региональных и глобальных вызовов, с которыми все более сталкивается Казахстан. Для того чтобы справиться с ними и найти свое достойное место в грядущем многополярном мире, руководству республики предстоит не только осознать всю серьезность кризиса, но и выработать более эффективную внешнюю политику, сводя к минимуму свою искусственно созданную зависимость от Запада.