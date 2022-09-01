Новое геополитическое положение, самопозиционирование России в условиях гибридной войны с Западом, включая санкционное давление, заставляют государство и бизнес искать новые возможности для обеспечения стабильного развития экономики страны. В условиях фактического разрыва торгово-экономических отношений с западными государствами Россия все больше активизирует связи с развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. Большинство из них имеют в своей истории мрачный колониальный период и добились независимости лишь по итогам Второй мировой войны. Многим пришлось отстаивать свое право на независимость с оружием в руках и после официального признания мировым сообществом.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

СССР всегда последовательно выступал против колониального угнетения и помогал национально-освободительным движениям по всему миру. Крах колониальной системы произошел по итогам Второй мировой войны при решающем вкладе Советского Союза. Интернационализм и межнациональное согласие были и остаются одними из главных столпов советской и российской государственности. Западный колониализм с его хищнической сутью не исчез после провозглашения независимости бывших колоний во второй половине ХХ века. Произошла защитная мимикрия — на смену открытой эксплуатации колоний с отрицанием их права на самоопределение и государственность, откровенному расизму пришло экономическое подавление развития. Для этого использовалось, прежде всего, абсолютное доминирование доллара США в послевоенной мировой финансовой системе — пострадавшим от войны европейские государствам было нечего противопоставить наступившей долларовой диктатуре.

На смену традиционному колониализму пришел неоколониализм — колониализм в «бархатных перчатках». Зависимость от американского доллара мировой экономики в целом и национальных экономик в частности остается критичной и до сих пор. Это позволяет США произвольно наращивать свой государственный долг, достигший астрономической суммы — около 30 триллионов долларов, контролировать международную торговлю через расчеты в долларах и сделать из своей валюты геополитическое оружие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

В новой реальности развивающиеся страны оказались перед сложным выбором. С одной стороны, им очевидно не по душе неоколониалистские замашки Запада, прежде всего США. Они понимают преимущества многополярного мира, за который сейчас борется Россия, видят прямые экономические выгоды от сотрудничества с нашей страной. С другой стороны, используя финансово-экономический шантаж, США и их союзники откровенно угрожают им вторичными санкциями за расширение сотрудничества с РФ. Этим вызвана определенная осторожность и двоякость позиции многих стран, которые заявляют о своем нейтралитете в идущем глобальном конфликте и искусственно ограничивают взаимодействие с Россией. Такой подход характерен для многих стран, в том числе тех, кто имеет давние и прочные дружественные отношения с СССР, а затем с РФ.

Вьетнам (СРВ) имеет давние и прочные отношения с нашей страной. СССР активно поддерживал национально-освободительную борьбу, которую вел вьетнамский народ под руководством Хо Ши Мина и созданной им военно-политической организации Вьетминь. В эти дни СРВ празднует 77-ю годовщину независимости — 2 сентября 1945 г. по итогам Августовской революции, в ходе которой было свергнуто прояпонское марионеточное правительство императора Бао Дая, Хо Ши Мин выступил с Декларацией независимости и объявил о создании Демократической республики Вьетнам (ДРВ).

Хо Ши Мин

СССР (и до определенного момента КНР) поддерживали независимость ДРВ и дальше — в ходе войны против колониальных претензий бывшей метрополии — Франции. Эта война закончилась в 1954 г. разделением Вьетнама на северную независимую часть — ДРВ со столицей в Ханое и марионеточную «Республику Южный Вьетнам» со столицей в Сайгоне. Дальнейшая освободительная борьба вьетнамского народа привела к прямому военному вмешательству США и началу многолетней кровопролитной войны, закончившейся в 1976 г. объединением Южного и Северного Вьетнама в единую Социалистическую Республику Вьетнам. На всех этапах освободительной борьбы вьетнамского народа и в период послевоенного восстановления СССР оказывал Вьетнаму значительную военную и экономическую помощь.

Распад Советского Союза означал одновременно и распад мировой социалистической системы, который, судя по мемуарам членов руководства ЦК КПСС, давно и последовательно готовился в окружении Генерального секретаря Михаила Горбачева. После 1991 г. Россия погрузилась в собственные проблемы и на время забыла о своих союзников. На ее место пришли западные страны, совсем недавно чудовищными методами воевавшие во Вьетнаме за сохранение своего господства.

Теперь, когда Россия вернула себе статус лидера в борьбе против колониализма и за многополярное мироустройство, обеим странам предстоит переоценить исторические уроки и активизировать практическое сотрудничество во всех сферах.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком

Директор института Хо Ши Мина Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ так оценивает состояние и перспективы российско-вьетнамских отношений:

«Бросается в глаза явное противоречие: наиболее активно развиваются экономические отношения с бывшими противниками, которые бомбили и захватывали разные части Вьетнама, а наша страна, которая была рядом в трудные годы, по эффективности взаимодействия с Вьетнамом не то что в разы, а на порядки отстает. Пока реальные достижения явно не соответствуют имеющимся возможностям. Стратегические преимущества сотрудничества очевидны — Вьетнам получает больше пространства для маневра между Пекином и Вашингтоном, а Москва прорывает санкционную блокаду коллективного Запада. Пора конвертировать высокий уровень доверия в наполнение конкретным содержанием программ сотрудничества между нашими странами. У Вьетнама имеются территориальные споры с КНР и политические противоречия с США, тогда как никаких заметных препятствий политического характера с РФ у Ханоя нет.

В то же время провозглашенный «Поворот на Восток» уже не первый год пытаются провести без востоковедов, что приводит к легко прогнозируемым неудовлетворительным результатам.

Нынешняя ситуация наглядно показала, что объявленный много лет назад курс «поворота на Восток» не работает в полную силу. Если бы этой инициативе было оказано приоритетное внимание, то мы бы вообще не заметили последствия западных санкций. Поворот на Восток должен стать стратегическим курсом, который укрепит позиции нашей страны в АТР. И реальное развитие взаимовыгодных отношений с азиатскими партнерами должно стать первым шагом на этом критически важном для нашей страны пути».

Актуальность практической и эффективной реализации выдвинутой уже несколько лет назад концепции «поворота на Восток» требует значительных усилий не только со стороны профильных органов государственного управления. Чтобы реализовать потенциал российско-вьетнамского сотрудничества, должна быть налажена совместная скоординированная работа заинтересованных ведомств, деловых кругов и специалистов-востоковедов со своими вьетнамскими коллегами. Пока, несмотря на всю актуальность этого вопроса, никаких прорывных тенденций не наблюдается.