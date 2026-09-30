Однажды, в позапрошлом феврале, я лег спать обычным, самодовольным, умеренно пьющим гражданином без вредных привычек, а проснулся… дедом.

ИА Регнум

Утром, в телефонной трубке слышались ангельские голоса — всхлипы, звучание которых свидетельствовало о том, что невозможно осмыслить — ново-рождении. В каком-то смысле, новорождении меня же самого в другой плоти.

Пускай часть эта была и есть ничтожна. Но все же, это был я.

Я, вышедший в тираж. Я, мобилизованный в полк, куда там, в полчище-воинство бабушек-дедушек.

Говорят, что в организме общества нашего, кроме прочих недостач и провалов, остро не хватает… бабушек. «Бабушки» — как явление, как идиома, как культ — мы беззастенчиво приписываем нашему чернозему.

Мол, такие бабушки только в России произрастают и колосятся в силу исторических обстоятельств. Бабушка — это сила. Конечно, есть горячие итальянские бабушки, есть холодные американские бабушки и есть даже японские бабушки (ни разу в жизни последних не встречал, но верю на слово).

Но наши — это другое. И смотреть на них необходимо иной оптикой.

Феномен русской бабушки (кстати, еврейская бабушка, а также армянская, грузинская, татарская и проч. тоже в нашем культурно-бабулечном полку служат вместе и вечно) прост. Запишем в столбик несколько известных определений.

Женщина домашняя, очажная, гнездовая, запечная.

Женщина, переступившая навсегда порог возраста — то ли вечно молодая, то ли вечно древняя.

Женщина с уникальным опытом взращивания и ухода за всем, что способно цвести и чахнуть — рассада, дети, огород, домашний интерьер, бестолковое мужское население.

Женщина, прошедшая большой отрезок жизненного пути, нагруженная всеми коромыслами и ведрами, но не расплескавшая главного дара — любви.

Любовь — дар, который невозможно скопить и удержать. Он вообще проявляется, когда его тратят, а не пытаются сберечь, сиречь в землю закопать. А с возрастом и опытом этот дар приобретает совершенно уникальное свойство. Только бабушки (и дедушки) умеют любить безусловно. Отцы и матери пытаются воспитать, вложить, нагнать, нагнуть, набить (знаниями) и еще десяткам прочих жизненно необходимых «скиллов» на… учить. И только бабушки умеют любить просто так. Потому, что ты (внук) есть.

В общем и целом ничего нового я не придумал. Но нехватка бабушек в организме общества, говорят, чувствуется все острее. Бабушки исчезают? Как явление, как идиома, как культ? Бабушки повывелись как жар-птицы? В бабушках больше не аккумулируется любовь? Женщины бунтуют и больше не хотят, чтобы их беззастенчиво записывали в домашние, очажные, гнездовые и запечные?!

Наверное, всё так или еще хуже. Как ни крути, размыть любовь до безобразия, растворить до мыльных пузырей — это же тоже идея. Мировая. За ней ого-го какие бабаёжные силы стоят.

Но есть и другая сторона вопроса.

Не всякий человек достоин стать дедом или бабкой. Звучит как игра слов. Всем известно, что нет более простого волшебства, чем превратиться в дедушку или бабушку. Сидишь себе на печи, ешь калачи, почесываешь репу, позевываешь в небо, и тут тебе звонят, и ага…

К чему я это? Стать — легко, быть — сложно. Дедовство — занятие очень рискованное. Явно, не для слабаков. Дед и бабка — фигуры загадочные, мистические. Они должны существовать, присутствовать, в нужный момент оказаться под боком и при этом не отсвечивать. Не влиять, не строить, не указывать.

Правильные деды — это родственники бесплотных эльфов, у которых мечи бесшумные, доспехи невидимы, терпение — запредельное, служение не за спасибо, и они переносят внуков с цветка на цветок, как из одного мира в другой и обратно.

Пойди попробуй всему этому соответствовать. Пойди откажись от себя, выкинь в пропасть свой нежно лелеемый эгоизм, попробуй зачеркнуть свое знание «как правильно жить и воспитывать». В каком-то смысле дед — это обнуленный до заводских настроек мужчина, которому предложили стать последним по значимости пажом у королевы. Родители ребенка лучше знают, как его воспитывать, а ваше дело, дедуля, лужу кафтаном застилать под ногами королевы.

И много ли сейчас таких найдется? Готовых к самоотречению заради прикосновения бабочки к бородатой щеке? Понимающих свою роль и место становится всё меньше, поскольку «жизнь для себя» давит сильнее крыла бабочки. Ты обязан отдать внуку-внучке — всё свое время и внимание. Другие дары не принимаются и в расчет не берутся. А ты у себя один.

С бабушками еще сложнее. Вместо того, чтобы варить клубничное варенье и кормить королевишну исподтишка (мама за ЗОЖ и безсахареж), бабушка решает «проживать свою лучшую жизнь», как советуют психологи. Спа, курорты, тренинги роста — да. А пеленки, недосып, колясочные марафоны по парку — нет.

Мы свое уже отпеленали и отмарафонили. Последний абзац надо самым мелким шрифтом писать, чтобы часом не отхватить от какой-нить знакомой свободолюбивой небабули.

Но у всей картины есть и третья сторона. Даже если деды есть и могут, а бабушки в наличии и хотят. Где внуки? Внуки где? Мое поколение 40–50-летних — последние из тех, кто выходили замуж и женились рано и к тридцати годам выдавали на-гора по два-три-четыре отпрыска, обеспечивая бабушек и дедушек бесперебойным потоком детской радости во всех видах и формах.

Чтобы те и вздохнуть не успевали и считали пенсию наказанием по сравнению с ежедневным производством.

В Союзе 40-летних бабушек было пруд пруди. А сегодня только мамами становятся в первый раз после тридцати. Наши дети не очень стремятся рожать. Детского народцу катастрофически мало. И прибывает он в час по чайной ложке.

У меня есть только одна близко знакомая семья, в которой бабушка «вешается» от радости, когда ей звонит дочь и обещает завезти внучат. Потому, что их, спиногрызов, шестеро.

Все остальные, как я — в лучшем случае по одному внуку-внучке. И то рады, на воду дуем, Бога благодарим. Но годы идут и силы тают.

В обществе нашем плотная нехватка любви. И не какой-то там высокой, замудренной барокко и рококо, а самой обычной, семейственной.

И что прикажете делать? Жениться на молодой под благовидным предлогом увеличения рождаемости? (Лучше сразу в нескольких регионах, чтобы плотнее работать над вопросом.) Или терпеть, вздыхать, смотреть в окно, ждать у моря погоды?

Все варианты будут одинаково негодными.

И тогда я ставлю себя на место той прекрасной бабули, что взорвала намедни интернет своим чтением сказок. Она нашла выход. Она перестала сидеть и ждать. Она поступила как терпящий кораблекрушение — отправила письмо в бутылке с сообщением о катастрофе.

Ведь ее чтение — вряд ли от хорошей жизни. По сути, это признание в одиночестве и нежелании мириться с ним. Но это еще не катастрофа!

Бутылки с записками обычно были последними весточками от погибающих моряков. А здесь бабуля прорывается из глубины, возвращается к живым людям. Живой голос, скрипучий смех, неподдельная искренность. Никому не в тягость, нечаянная радость.

Возможно, у нее нет своих внуков, а теперь они появляются как грибы по всей интернет-стране.

Ее пример — нам наука. Хочешь внуков — ищи их. Читай вслух, пой на людях, танцуй на площадях, иди в поход, раздавай свои дары любви, не задумываясь и пока силы есть.

А Бог разберется с нерадивыми неродящими.