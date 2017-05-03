Александр Куркин
Последние публикации
Южная Осетия: только с Россией, только в России
21 апреля официально вступил в должность избранный президент Южной Осетии, Анатолий Бибилов. В ходе выборов 9 апреля, набрав 54,8% голосов, он уверенно обошёл предыдущего главу государства Леонида Тибилова, отставшего от победителя почти на 20%. По свидетельствам наблюдателей, выборы прошли в...
3 мая 2017
Туманные перспективы шотландской независимости
28 марта шотландский парламент проголосовал за проведение повторного референдума о независимости от Соединённого Королевства. Перевес составил всего десять депутатов. В поддержку референдума закономерно выступили представители Шотландской национальной партии (ШНП) и «зелёных», общей численностью 69...
6 апреля 2017
Донбасс не одинок
Недавнее заявление венгерского вице-премьера Жолта Шемьена о необходимости сохранения национальной идентичности венгров в соседних государствах вызвало шквал негодования в украинской политической среде. Первым возмутился один из самых горячих и впечатлительных украинских политиков, бывший...
27 марта 2017
Киев ведёт Украину к созданию крымско-татарской автономии в Херсоне
Последние несколько недель события вокруг крымско-татарского батальона «Аскер» неизменно находятся в фокусе внимания СМИ. 18 февраля сотрудниками ФСБ России в Крыму при незаконном пересечении государственной границы был задержан Сеит-Ибраим Зайтуллаев, боец заслужившего сомнительную славу...
22 февраля 2017
Рай в океане — больше не рай: между Индией, Китаем и Халифатом
Для большинства наших соотечественников Мальдивские острова известны лишь тем, что это богатый курорт. Однако островная республика, несмотря на свою туристическую привлекательность, за последние десятилетия успела претерпеть немало политических испытаний. И угроза превращения райских островов в...
3 ноября 2016
Испании и Италии приготовиться: Новый фронт исламистов в Северной Африке
Западная Сахара, последняя не деколонизированная территория Африки. Страна, располагающаяся на северо-западе Чёрного континента и обладающая значительными природными ресурсами при достаточно немногочисленном населении (586 тыс. человек, по оценке ООН на 2015 год), до сих пор находится под...
1 августа 2016
«Наполовину беременные» на финише: милитаризация Швеции и Финляндии
Прошедший 8−9 июля саммит НАТО в Варшаве показал растущий интерес альянса к Балтийскому региону. 4 батальона, примерно по тысяче человек в каждом, теперь будут размещаться на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. По батальону на страну соответственно. Однако внимание к Балтике было проявлено...
19 июля 2016
Rail Baltica: военная железная дорога НАТО ведёт прямо к Санкт-Петербургу
21 июня сего года Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия совместно с координаторами «Балтийского транспортного коридора» от Европейской комиссии подписали в Роттердаме совместную декларацию, подтвердив намерения и заинтересованность в активной реализации строительства новой железной дороги...
11 июля 2016
Второй фронт США против России
Выступая перед членами профильного комитета Конгресса США, заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии, Дэниел Розенблюм попросил увеличить финансирование программ сотрудничества со СМИ в странах региона на 2017 год. В своём выступлении Розенблюм выделил две главных угрозы...
21 июня 2016
Грузинский империализм или НАТО?
Желание заполучить всё и сразу, ничем при этом не поступившись, является традиционным целеполаганием большинства постсоветских государств. Часто это связано с общей исторической неразвитостью государственности, не слишком длительным сроком её фактического существования и маниакальным страхом высших...
28 мая 2016
«Бессмертный полк» — символ народного сопротивления
Всё больше лет проходит со дня Великой Победы, и всё меньше остаётся в строю живых героев той Войны, самим существованием своим напоминающим нам о поистине титанических усилиях нашего народа в борьбе с мировым злом. Единая страна, творившая сверхчеловеческие подвиги, уже четверть века разделена на...
22 мая 2016
Таджикистан: диктатура уничтожает всё русское, кроме русских штыков и хлеба
Последние два месяца Таджикистан стабильно находится в фокусе внимания средств массовой информации. Параллельно с усилением культа личности руководителя республики, Эмомали Рахмона, приходят известия о переименованиях последних населённых пунктов с русскими названиями, дискриминационной политике в...
4 марта 2016
Лукашенко — новый Янукович или Альенде? «Правый сектор» зовут во власть
Недавно прошедшая в Минске акция «Помоги белорусскому солдату», целью которой был сбор средств в поддержку волонтёров из Белоруссии, участвующих в боевых действиях в Донбассе в составе Вооружённых сил Украины, вызвала достаточно большое количество комментариев и отзывов в СМИ. Действительно...
2 февраля 2016
Для чего Атамбаеву нужна Турция, а Турции — Атамбаев?
Возросшие амбиции Турции и её конфликт с Россией заставляют её искать союзников среди близких по языку и культуре стран Центральной Азии. Но не все готовы в одночасье отказаться от имеющихся проектов с другими региональными державами ради возможной выгоды будущих отношений с Анкарой. Тем не менее...
24 декабря 2015
Россия или Турция? Абхазский выбор
Инцидент со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 и последовавшая за ним угроза торговой войны вызвали неоднозначную реакцию среди многих государств, в том числе и на постсоветском пространстве. Тем не менее традиционно считающаяся абсолютно пророссийской Абхазия также не выразила...
3 декабря 2015
Латышские ультраправые наращивают силы
Теракты в Париже и последовавшее за ними введение чрезвычайного положения во Франции, безусловно, всколыхнули общественное мнение в Европе, вызвав с одной стороны прилив сочувствия семьям погибших, с другой желание пересмотреть некоторые аспекты государственной политики в области миграции и...
27 ноября 2015