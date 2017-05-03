21 апреля официально вступил в должность избранный президент Южной Осетии, Анатолий Бибилов. В ходе выборов 9 апреля, набрав 54,8% голосов, он уверенно обошёл предыдущего главу государства Леонида Тибилова, отставшего от победителя почти на 20%. По свидетельствам наблюдателей, выборы прошли в спокойной обстановке при высокой (81%) явке избирателей. Результат показывает назревший запрос граждан Южной Осетии на перемены в жизни республики и надежду на их претворение, которую они связывают с президентом Бибиловым.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

Проблем у республики более чем достаточно. Это неудивительно, поскольку практически все 1990-е и 2000-е годы республика жила между состоянием войны и состоянием ожидания новой войны. В 2008 году, после того как Россия заявила о своём присутствии здесь всерьёз и надолго, южные осетины приступили к восстановлению своей республики практически из руин. И до сих пор многое не восстановлено.

В первую очередь это касается разрушенного грузинскими войсками жилья. Газетные страницы пестрят объявлениями о продажах квартир «без ремонта и с частичным разрушением». Трудно развивать экономику, инфраструктуру и сельское хозяйство, когда людям банально негде жить. Дыры от снарядов жители чаще всего затыкают стекловатой. Нередки перебои с электричеством и водоснабжением.

Закономерно, что немалая часть граждан Южной Осетии ищет лучшей жизни за пределами республики. Общее число обладателей югоосетинских паспортов составляет 85 тысяч человек, из которых порядка 30−35 тысяч в октябре покидают малую родину, как правило, до мая. С началом отопительного сезона до трети жителей едут во Владикавказ и далее по всей России, благо позволяет наличие российского паспорта (гражданами РФ являются 98% жителей республики).

Respublikarso.org Память

Тем не менее состояние республики всё же не катастрофическое, каким оно было после войны 2008 года. Построен Дворец детского творчества, киноконцертный зал, спортивные сооружения, открыты несколько больниц. Выход из социально-экономического кризиса идёт, но очень медленными темпами. Здание университетского комплекса строится уже 9 лет и должно вступить в строй в конце 2017 — начале 2018 года.

Все понимают, что строительство и восстановление республики идёт на деньги из российского федерального бюджета. У населения уже выработалась стойкая ассоциация, что мир и безопасность — это Россия, экономический рост — это Россия, социальное развитие — Россия. Поэтому для многих жителей РЮО вхождение в состав России является синонимом стабильной, достойной и защищённой жизни на века вперёд.

В отличие от других политических сил, туманно излагающих отдалённые перспективы интеграции, партия «Единая Осетия», возглавляемая Бибиловым, открыто заявила избирателям, что цель и идеологический стержень партии — объединение двух Осетий в составе Российской Федерации. Простой и всем понятный лозунг привёл партию к победе на парламентских выборах в 2014 году, 20 из 34 депутатских мандатов получила партия Анатолия Бибилова.

Уверенной победе новой политической силы способствовали достаточно высокая явка (свыше 60%) и спокойная обстановка проведения выборов. Поскольку предыдущие парламентские выборы в Южной Осетии неизбежно оканчивались политическим кризисом, негативно влиявшим на и без того тяжёлое социально-экономическое положение, победа «Единой Осетии» была воспринята большей частью югоосетинского общества как начало серьёзных перемен: от политической чехарды к стабильно работающей государственной системе.

По итогам выборов ставший тогда председателем парламента Анатолий Бибилов часть своей деятельности, как и его предшественники, посвятил критике предыдущей власти. В то же время он дал простой и понятный жителям республики план развития. Назван этот план был ёмко и лаконично «5 шагов в Россию». Первый шаг — парламент РЮО инициирует референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации на правах нового субъекта. Второй шаг — собственно проведение самого референдума. Третий шаг — обращение парламента РЮО к президенту, Совету Федерации и правительству РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России. Четвёртый шаг — создание межправительственной группы переходного периода с широким привлечением к работе югоосетинской общественности. Предполагается, что общественный контроль над работой позволит не допустить попадания в новую власть чиновников и депутатов, замешанных в коррупционных схемах. И, наконец, пятый шаг — принятие новой Конституции и полный переход на российское законодательство.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

Бибилов, что называется, нащупал нерв текущих политических изменений и грамотно смог использовать это в своей кампании. Если до 2014 года его идеи могли казаться радикальными и несколько оторванными от реальности (хоть и желательными в отдалённом будущем), то с началом Русской весны на Украине они обрели почву под ногами. Референдум в Крыму и вхождение в состав России двух новых субъектов Федерации дали объективное подтверждение идеям Анатолия Бибилова.

В глазах осетин, испытавших на себе несколько войн с Грузией, пример Крыма, с одной стороны, и Донбасса, с другой, более чем показателен. В первую очередь как пример выживания и безопасности, ведь на территории, официально являющиеся частью РФ, нападение озабоченных реваншизмом украинского и грузинского империализма маловероятно, в то время как, чтобы отыграться на мирных жителях независимых республик Донбасса или Южной Осетии, Киев и Тбилиси используют всякую удобную возможность.

В то же время жители Крыма практически сразу ощутили лично на себе социально-экономические преимущества от присоединения полуострова к Российской Федерации. В течение нескольких месяцев зарплаты крымчан были увеличены почти вдвое и до сих пор продолжают повышаться. Равно и Южная Осетия, будучи включённой в федеральные социальные программы, за очень короткое время испытает повышение уровня жизни жителей, будь то зарплаты, пенсии, стипендии или сфера здравоохранения. К тому же очевидно, что приток инвестиций для развития экономики может пойти только в тот регион, который надёжно может защищать вклады инвесторов. А такие гарантии может предоставить только Россия, её правовая и финансовая системы.

Вхождение РЮО в состав России также означает включение республики в федеральные и региональные программы по сохранению и развитию национальной осетинской культуры и языка, реставрации исторических и архитектурных памятников. Республика также будет включена в программы природоохранной деятельности по сохранению флоры и фауны природных заповедников. Всё это жители Южной Осетии могут видеть на примере той же Республики Крым. И, в конце концов, сбудутся многолетние чаяния осетинского народа по его объединению в одном государстве. Исчезнут таможенные и пограничные барьеры, очереди на государственной границе.

Весьма убедительными для осетин также выглядят доводы Анатолия Бибилова о необходимости скорейшего проведения референдума о присоединении к России. По его словам, «если откладывать вступление в РФ на неопределённое будущее, то можно упустить очень важное время воссоединения земель, начатое в 2014 году. Сейчас происходят стремительные процессы изменения карты мира. Через несколько лет всё может сильно измениться, и республика останется в полной изоляции, действовать надо быстро и решительно».

Южная Осетия на карте

В своего рода подтверждение слов лидера «Единой Осетии» Россия также сделала ряд очень важных шагов на пути интеграции. В 2016 году РФ направила в Цхинвал 195 миллионов рублей на 16-кратное повышение зарплат в Южной Осетии с формулировкой «для приближения к уровню регионов Северного Кавказа». В марте этого года было подписано соглашение о вхождении отдельных подразделений вооружённых сил РЮО в состав российской армии. По этому соглашению военнослужащим будет выплачиваться российская зарплата, признаётся история военных билетов, сохраняются все звания. Перед президентскими выборами республика по договорённости с «Газпромом» смогла решить проблему газификации высокогорных сёл.

Несмотря на то, что все эти шаги были сделаны президентом Леонидом Тибиловым, переизбраться на второй срок ему не удалось. 70-процентная явка избирателей и 58% голосов, отданных за радикальную программу Анатолия Бибилова, показали, что население Южной Осетии желает не постепенной, растянутой на года и десятилетия интеграции, а максимально скорого вхождения в состав России.

Параллельно с президентскими выборами был проведён референдум о новом названии страны. Свыше 70% граждан поддержали наименование «Государство Алания», которое будет использоваться наряду с «Республикой Южная Осетия». Это действие тоже носит хоть и не практический, но символический характер, показывающий главное политическое намерение осетинского народа.

Южная Осетия и Россия

Большинство экспертов с серьёзными сомнениями относятся к возможностям скорого присоединения РЮО к России. На то необходимо согласие руководства РФ, а сигналов к тому пока не поступало. В то же время российский президент отметил, что в курсе инициативы по югоосетинскому референдуму: «Мы не можем этому противиться, нас ничего не сдерживае, кроме воли самого югоосетинского народа». В этих словах чувствуется крымский опыт, что всё же сохраняет надежду на присоединение Южной Осетии к России.

Не стоит забывать о словах избранного президента Тибилова: «Мир меняется молниеносно», НАТО продолжает наращивать всевозможное военное присутствие у российских границ. Союзником и ревностным защитником интересов альянса является Грузия, не оставившая своих планов по возвращению двух непокорных Вандей. Более того, притязания Тбилиси на Абхазию и Южную Осетию официально прописаны в стратегии национальной безопасности страны. Что даёт все законные основания очередному грузинскому президенту без промедления приступить к окончательному решению осетинского вопроса. Тем более что практически всё население Южной Осетии (как и Абхазии) — не просто наши соотечественники, а российские граждане. В таких условиях «радикально-популистская» инициатива Бибилова может остаться единственным выходом. Главное, чтобы осознание руководством России необходимости её реализации не наступило слишком поздно.