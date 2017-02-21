Последние несколько недель события вокруг крымско-татарского батальона «Аскер» неизменно находятся в фокусе внимания СМИ. 18 февраля сотрудниками ФСБ России в Крыму при незаконном пересечении государственной границы был задержан Сеит-Ибраим Зайтуллаев, боец заслужившего сомнительную славу общественного объединения «Аскер». Следствию и прессе Зайтуллаев рассказал, что в «Аскере» готовят боевиков для разведывательно-диверсионных актов на территории полуострова и пунктах пограничного пропуска в частности.

Иван Шилов ИА REGNUM Стела у въезда

Неожиданным откровением слова задержанного ни для кого не стали. С момента победы Крымской весны и украинские силовики, и радикальные националисты неоднократно указывали на роль крымско-татарского фактора как ключевого в деле возвращения полуострова Украине. Идея вызывала серьёзные сомнения, поскольку большая часть крымско-татарского населения на референдуме сказала «да» России и «нет» Украине, к огромной неудаче ряда «профессиональных» крымских татар на киевской зарплате. Неудивительно, ведь «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишился прямой связи с народом, от имени которого он два десятка лет стабильно выбивал гранты западных стран, осваивал финансирование различных фондов из Турции и дружил с салафитами из «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За 20 лет руководство меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), главным образом в лице Мустафы Джемилева и его преемника Рефата Чубарова, освоило очень удобную для себя схему эксплуатации проблем крымских татар. Фактически самовольно монополизировав собою представительские функции крымско-татарского народа, Джемилев и его коллеги старательно выставляли себя перед западными странами и международными организациями, как якобы единственную общественно-политическую силу, способную спасти свой народ от гибели и способствовать его возвращению на историческую родину. Киевской же власти на протяжении долгих лет меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) старательно преподносил себя, как единственно возможных медиаторов реальных и потенциальных конфликтов, будь то земельный вопрос, распространение исламского фундаментализма или межэтнические столкновения. То, что из любой мелочи, хоть как-то связанной с крымскими татарами, меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно переходил к шантажу Киева, то грозя бунтами и физическими столкновениями, то убеждая аргументами в духе: «вы же не хотите неконтролируемой агрессии и газавата, так доверьте дело нам, мы всё урегулируем, вы же нас знаете». При всём этом, меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не был официальным представительным органом крымских татар, а лишь самовольно выступал от имени народа.

Данная схема исправно работала на протяжении двух десятков лет и для меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и для Киева. Разумеется, проблемы самих крымских татар при этом никак не решались. Урегулирование земельного вопроса тянулось годами и при Украине так и не осуществилось, крымско-татарскому языку не давали государственного статуса, а салафиты, открыто и щедро финансируемые арабскими фондами, продолжали проповедовать свои идеи по мечетям и молельным домам, повышая градус общественного напряжения. Таким образом, слова депутата Госдумы, бывшего зампредседателя Совета министров Республики Крым, Руслана Бальбека, назвавшего меджлисовцев «кровопийцами на теле крымско-татарского народа», имеют своё подтверждение.

После референдума привычной схеме взаимодействия меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинских властей пришёл конец. Крымско-татарский язык, наряду с русским и украинским, стал государственным в российской Республике Крым. Многие рядовые члены меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и крымские татары, не состоявшие в данной организации, решили воспользоваться предоставленными Россией возможностями и приступить к непосредственному решению проблем полуострова, войдя в различие государственные структуры России. Примером тому служат упомянутый выше Руслан Бальбек, глава госкомитета Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, советник полпреда президента России в Крыму Искандер Билялов, вице-мэр Симферополя Тейфук Гафаров и другие.

Меньшинство меджлисовцев покинули полуостров и уехали на Украину. Джемилеву и Чубарову под общее горе украинских патриотов об утрате Крыма удалось выпросить у президента Порошенко ряд немыслимых прежде привилегий. Ещё в марте 2014 года меджлис был признан украинской властью высшим исполнительным органом власти крымско-татарского народа и получил свою статью в госбюджете. Так, на 2016 год по данным сайта президента Украины из госбюджета на деятельность меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выделено 40 млн гривен. Всё это время Джемилевым, Чубаровым и их коллегами продолжались высказываться идеи о необходимости создания отдельного крымско-татарского батальона по аналогии с добровольческими подразделениями украинских националистов. Однако необходимого количества крымских татар для этой цели киевские меджлисовцы набрать не могли.

Помимо привычных глазу Джемилева и Чубарова, открывшиеся возможности окрылили и бизнесмена Ленура Ислямова, решившего профессионально заняться крымско-татарским национализмом. До Крымской весны Ислямов занимался бизнесом, владел более чем 20 компаниями в России и на Украине, включая несколько московских банков, транспортных компаний, а также небезызвестный телеканал «ATR», вещающий преимущественно на крымско-татарскую аудиторию. Референдум и предоставленные российской властью возможности для крымских татар в Крыму позволили Ислямову войти во власть и занять пост вице-премьера Республики Крым. Однако два месяца своей службы Ислямов посвятил решению личных бизнес-проблем и собственному пиару. В итоге Госсовет отправил Ислямова в отставку.

После этого Ислямов отправился в Киев, где получил украинское гражданство. В сентябре 2015 года Ленур Ислямов стал одним из организаторов (наряду с депутатами Верховной рады Джемилевым и Чубаровым) и, по сути, главным идеологом «гражданской блокады» Крыма. Под эту деятельность Ислямов создал общественное объединение «Аскер», которое вместе с боевиками из «Азова» и Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (организация запрещена в России) должно было осуществлять контроль, пропуск, досмотр автомобилей на всех КПП между Крымом и Украиной.

Желая показать себя более деятельным и перед Киевом, и перед турецкими властями, нежели Джемилев и Чубаров, Ленур Ислямов сразу занял более радикальную позицию. Он был главным идейным вдохновителем создания на базе «Аскера» (числящегося всего лишь общественной организацией) полноценного добровольческого батальона, носящего имя Номана Челибиджихана. Челибиджихан был руководителем недолго существовавшей в годы гражданской войны Крымской народной республики, провозглашавшей независимость Крыма и возрождение крымско-татарской государственности. Ислямову удалось договориться с турками о снабжении создаваемого батальона. В частности, осенью 2016 года он отметил, что из Турции волонтёрами отправлено 250 комплектов военного обмундирования, а Минобороны этой страны, по его словам, уже оказывает военную помощь «Аскеру».

В перспективе данный батальон должен был осуществлять почётную миссию подготовки возвращения Крыма Украине, посредством диверсионных актов на территории полуострова. Но это в перспективе, а для начала перед «аскеровцами» была поставлена задача блокады Крыма. Однако даже и с этим возникли серьёзные проблемы. Для начала, руководящий блокадой Меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) успел разругаться со всеми остальными её участниками, представленными украинскими националистическими организациями. Представители Добровольческого украинского корпуса прекратили участие в блокаде, поскольку Меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью отстранил их от совместного принятия решения. Боевики полка «Азов» отметили невозможность совместных действий с «аскеровцами», занимающихся, по их словам, вместо дела «пропагандой своих религиозных верований».

Задачи перед формируемым крымско-татарским батальоном менялись по нескольку раз: от разведывательно-диверсионных до полицейских. Правда, функции правопорядка «аскеровцы» поняли как-то по-своему. К декабрю 2016 года дошло до того, что жители посёлка Каланчак на юге Херсонской области собрались на народный сход и начали создавать отряд самообороны местных жителей от непрекращающихся актов разбоя, грабежа и мародёрства со стороны «людей в камуфляжной форме». Параллельно с этим Джемилев от лица Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает крымских татар не уезжать далеко от полуострова и оставаться на Херсонщине. Меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также выдвинул проект создания на территории пяти южных районов Херсонской области автономии крымских татар, на страже которой и будет стоять создаваемый батальон имени Челибиджихана.

Тем не менее, помимо Киева, Чубаров и Джемилев ведут активные переговоры с Анкарой. 16−17 декабря они провели официальные встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, премьер-министром Ахметом Давутоглу и президентом Реджепом Эрдоганом. В ходе встреч депутаты Верховной рады также поделились своими планами о создании крымско-татарского подразделения, отметив при этом, что Украина тянет с его созданием и возможности её в этом деле весьма ограничены, а вопросы вооружения, обустройства места службы, обмундирования, питания и медобслуживания могла бы профинансировать Анкара. Взамен Джемилев пообещал всеми силами лоббировать в Киеве соглашение о зоне свободной торговли с Турцией.

Подобное наглое поведение меджлисовцев и преступные действия «аскеровцев» начали вызывать серьёзные возмущения даже у тех украинских националистов, которые считали крымско-татарский фактор важным в деле дестабилизации жизни полуострова. Так, Дмитрий Корчинский отметил: «Зачем нам второй Крым с теми же проблемами? Все сепаратисты плохие — и русские, и крымско-татарские. Создаваемый батальон нужен им лишь для того, чтобы на законных основаниях заниматься рэкетом, а не воевать в зоне АТО».

Безнаказанное мародёрство «аскеровцев» привело к тому, что в ночь с 12 на 13 февраля произошли столкновения «Аскера» с находящейся неподалёку частью ВСУ. В результате, украинские силовики силой взяли базу добровольцев, где нашли внушительный арсенал нелегального стрелкового оружия и боеприпасов. Оказалось, что численность создаваемого батальона пока не превышает 80 человек и собраны они, что называется с миру по нитке. Присутствовали даже сомнительные личности из арабских стран. Вероятно, сказались давние связи меджлисовцев с исламистами-«хизбутчиками» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На следующий день после переговоров Чубарова с министром обороны Полтораком, командир военной части, устроивший обыск на базе «Аскера», принёс публичные извинения за инцидент и «недопонимания». А Полторак предложил «аскеровцам» добровольно написать заявления и поступить на службу в ряды «крымского» подразделения морской пехоты, где предполагается прохождение службы крымскими татарами и представителями других народов Крыма.

В целом, стоит отметить, что Киев решил прийти к компромиссному варианту. С одной стороны, подобную бандитскую вольницу терпеть уже просто невозможно, с другой, полностью отказывать меджлисовцам в обещанном военном подразделении — означает потерять над ними контроль и отдать их в руки турецких «партнёров». Таким образом, подразделение морской пехоты с особенностями крымско-татарского колорита (отсутствие свинины в рационе питания, присутствие исламского священнослужителя в части) создаёт видимость национального военного формирования, что в определённой степени удовлетворяет запросы меджлисовцев. В то же время, морпехи из «Аскера» будут вынуждены подчиняться приказам командования, включая возможные боевые действия на Донбассе, участия в которых они все эти два года сторонились. Сколько крымских татар добровольно пойдут на службу в морскую пехоту ВМС Украины — ровно такова же степень их украинского патриотизма, в котором столь настойчиво убеждают всех представители «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).