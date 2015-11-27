Теракты в Париже и последовавшее за ними введение чрезвычайного положения во Франции, безусловно, всколыхнули общественное мнение в Европе, вызвав с одной стороны прилив сочувствия семьям погибших, с другой желание пересмотреть некоторые аспекты государственной политики в области миграции и безопасности. Не стала исключением и Латвия.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Уже на следующий день после терактов, в Риге был заявлен митинг против мигрантов в самом центре города, у памятника независимости. Около сотни молодых людей не принесли с собой ни флагов, ни плакатов. Очевидно, что ничего необходимого для подобного мероприятия подготовить организаторы не успели, а вместо митинга примерно в течение 15 минут прошло ничем не примечательное собрание граждан, часть из которых затем отошла к находящемуся неподалёку посольству Франции для возложения цветов и продолжения бесед на отвлечённые темы.

Тем не менее, спустя всего несколько дней, ситуация радикально поменялась. 18 ноября отмечался знаменательный для многих латышей день независимости Латвии, который стал отличным поводом собраться гражданам не только для празднования, но и для массового выражения своей политической позиции. К тому же, для этой цели, в отличие от впопыхах заявленного митинга, подыскалась и организующая сила. Ей, как и в предыдущие годы, оказалась ультранационалистическая партия Visu Latvijai («Всё — для Латвии»). Злободневная и тревожная повестка дня прибавила к численности традиционно проводимого в день независимости факельного шествия пару десятков тысяч человек. Для примерно семисоттысячного населения латвийской столицы это очень много. По признанию, как организаторов шествия, так и полиции, данное мероприятие из числа аналогичных стало самым многочисленным за последние годы.

Возмущение латышей терактами и наплывом беженцев понять можно. Также вполне понятно и то, что многие доселе политически не ангажированные граждане обратят свой взор на «VisuLatvijai», как единственную политическую партию, занявшую с самого начала резко отрицательную позицию по отношению к приему нескольких тысяч беженцев. А недавняя парижская трагедия и вовсе ставит радикалов-националистов и их лидера, Райвиса Дзинтарса в положение умудрённых опытом политиков, разводящих руками и произносящих: «Мы же предупреждали!».

Усиление и радикализация националистических настроений среди латышского населения в текущей политической обстановке не может не затронуть и русскую половину Латвии. В условиях непрекращающейся в течение уже почти двух лет антироссийской пропаганды по всем возможным масс-медиа, и на всех уровнях всерьез обсуждаемой возможности появления буквально завтра «вежливых людей» где-нибудь в Латгалии или даже в самой Риге, Латвия в сознании латышского обывателя становится прямо-таки оплотом западной цивилизации, защищающим всю объединённую Европу от лютого врага, топчущегося у самой кромки восточной границы. Именно так готовилось общественное мнение под новости о размещении иностранных воинских контингентов из других стран НАТО в Латвии. Ведь без информационной обработки, подобные новшества могут вызвать крайне неоднозначную, а часто и вовсе негативную реакцию среди латышей.

Поступательно латвийское руководство, наряду с Литвой и Эстонией, размещает иностранные воинские контингенты, проводит одно за другим военные учения, часто более похожие на отработку военно-полицейских операций по подавлению восстаний. Попутно осуществляется фабрикация уголовных дел против русских общественных деятелей, обвиняемых якобы в «вербовке террористов для отправки на Донбасс». Информационно власти Латвийской Республики дают понять латышскому обывателю, что не напрасно очень многие русские в стране имеют статус неграждан. Значительная часть русских (кто не актуально, тот потенциально) — агентура влияния России и готовый материал для возможных пророссийских вооружённых формирований. Таков тон большинства латышских изданий. В качестве доказательства предоставляется даже ношение «нелояльными латвийцами» георгиевских ленточек, тех самых, что являются отличительным знаком ополченцев ДНР и ЛНР.

Таким образом, создаётся питательная среда для усиления радикальных политических сил националистического толка. «VisuLatvijai» и ей подобные силыкак раз дают простые ответы на сложные злободневные вопросы. Беженцев — не пускать, русских — в Россию. Тем более что в сознании молодых латышей русские Латвии — такие же мигранты, буквально вчера приехавшие в их страну, и требующие какого-то равноправия с титульным этносом. Этому способствует тот факт, что из официальной истории старательно вычищаются страницы многовекового проживания русского народа в Латвии и его вклада в экономику, науку и культуру страны.

В связи с этим, вполне вероятно увеличение депутатского веса радикальных националистов в Сейме, а также осуществление ещё более жёсткой политики, как в отношении России, так и в отношении собственного русского населения. Самые неприятные меры, вроде продолжения сокращения числа русских детских садов и школ, дальнейшего давления на русских политиков и общественников и фабрикация новых уголовных дел, равно, как и старательное участие Латвии в различных военно-политических авантюрах НАТО (например, присоединение к американской системе ПРО в Восточной Европе), могут стать реальностью в самом ближайшем будущем.

Рига