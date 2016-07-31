



westernsaharaproject.files.wordpress.com Западная Сахара

Западная Сахара, последняя не деколонизированная территория Африки. Страна, располагающаяся на северо-западе Чёрного континента и обладающая значительными природными ресурсами при достаточно немногочисленном населении (586 тыс. человек, по оценке ООН на 2015 год), до сих пор находится под оккупацией иностранных властей. Фосфатные рудники, залежи железной руды, рыбные ресурсы, также как и потенциальные месторождения нефти разжигали и продолжают разжигать аппетиты соседних государств.

С конца ХIХ века Испания, заинтересованная в обеспечении защиты подступов к Канарским островам, начинает строительство стратегически важных постов на побережье Атлантики и развитие там рыбных промыслов. Как и на остальных территориях Магриба, в Западной Сахаре на протяжении первой половины ХХ века растёт национально-освободительное движение. В 1968 году был создан Фронт освобождения Сахары, предшественник созданного в 1973 году Фронта ПОЛИСАРИО (Народный Фронт освобождения Сегиет Аль-Хамра и Рио-де-Оро), организации, возглавляющей борьбу народа сахаруи за независимость и ведущей её по сей день.

В 1970-х годах Франсиско Франко согласился с требованием ООН «отпустить» Западную Сахару в независимую жизнь. Однако у соседей Западной Сахары, вчерашних горячих последователей деколонизации и независимости от империй — Марокко и Мавритании — были свои планы на эти территории. Несмотря на то, что Международный суд в 1975 году отказал Марокко в праве на западно-сахарские территории, король Хасан II организовал в том же году так называемый «Зелёный марш», в ходе которого свыше 300 тысяч марокканцев без оружия вторглись на земли Западной Сахары. Многие из них и их потомки проживают в Западной Сахаре по сей день. Переживающая последние годы франкистского правления Испания отдаёт свою бывшую колонию на откуп Марокко и Мавритании, подписав с ними трёхстороннее соглашение, что кладёт начало долгой войне Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), объявленной Фронтом ПОЛИСАРИО, с одной стороны, и Марокко и Мавританией — с другой.

Мавританская армия в боях с повстанцами продержалась недолго и в 1976 году передала Марокко оккупированную южную часть САДР. Боевые действия же фронта ПОЛИСАРИО с марокканской армией шли до 1991 года, когда было подписано перемирие. Марокканскими властями была построена 2200-километровая «стена позора» с минным полем, отделяющая территорию, контролируемую САДР, «Свободную зону» и остальную часть Западной Сахары, оккупированную Марокко. Начиная с 1990-х годов и по настоящее время в стране сложилась ситуация «ни войны, ни мира». Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) так до сих пор и не смогла выполнить свои функции по обеспечению права народа сахаруи на волеизъявление. Боевые действия хоть и не ведутся, но в новостях регулярно слышно о жёстких подавлениях протестов марокканской армией и полицией в «южных провинциях». Несмотря на репрессии марокканских властей, народ сахаруи продолжает демонстрировать своё намерение обрести независимость.

Скоропостижная кончина генсека ПОЛИСАРИО и президента САДР Мухаммеда Абдель Азиза 31 марта 2016 года во многом подрывает позиции сторонников мирного урегулирования конфликта с Марокко. Фронт ПОЛИСАРИО является единственной признанной ООН организацией, выражающей национальные интересы народа сахаруи. Фронт, учитывая его многочисленность, по сути, является не просто военно-политической организацией, но системой представительных и исполнительных органов власти Западной Сахары. В связи с этим, разумеется, ПОЛИСАРИО не является монолитной структурой, и взгляды его участников на затянувшееся уже на четверть века полумирное-полувоенное положение их страны различаются. Разделить их можно на три крупные фракции: «молодёжную», «политическую» и «военную».

«Молодёжная» фракция выступает за возобновление войны. Ими допускается ведение переговоров, но не более двух лет и с обязательным началом ведения боевых действий в случае негативного исхода переговоров.

«Политическая» фракция тесно связана с распределением международной гуманитарной помощи и руководством лагерей для беженцев. На неё в значительной степени влияет мнение мирового сообщества и возобновление войны для неё — наименее желательный исход, хотя и допустимый.

Фракция «военных» является своего рода промежуточной силой между фракцией «политиков» и «молодёжной» фракцией. Состоит она в основном из боевых командиров, демобилизованных и отстранённых от власти «политиками» в начале 90-х годов в связи с перемирием и вынужденных заниматься всем, чем придётся, лишь бы прокормить свои семьи, вплоть до мелкой розничной торговли и частного извоза. «Военные» осознают непредсказуемость результатов новой войны, требуя в то же время политических перемен, которых весьма опасаются «политики». Таким образом, внутри Фронта ПОЛИСАРИО фактически отсутствует «фракция мира» как таковая. А возобновление войны становится вопросом времени.

9 июля сего года состоялся внеочередной съезд ПОЛИСАРИО, на котором был избран новый генсек Фронта и президент Сахарской Арабской Демократической Республики, Брахим Гали. Долгое время он являлся министром обороны и командующим военным округом, был также представителем САДР в Испании и посланником в Алжире. Фактически это закрепило победу «военной» фракции внутри ПОЛИСАРИО.

Свыше двадцати лет ожиданий мирного урегулирования, сопровождающиеся невыполнением от лица ООН обязательств по организации референдума, а также всё более ожесточающаяся политика марокканских властей на оккупированных территориях оставляют у сахарцев всё меньше надежд на политическое решение проблемы. Причём не только у тех, что проживают в оккупации, но и у тех, которые живут в «свободной зоне» под контролем САДР и в лагерях для беженцев в Алжире. Закономерно, что в своём докладе на съезде Брахим Гали значительное внимание уделил военному строительству и реформированию армии, а также отдельно подчеркнул необходимость омоложения офицерского состава. Очевидно, что пополнение военных командиров произойдёт во многом за счет представителей «молодёжной» фракции, настроенных наиболее радикально.

Марокканские власти будто подливают масла в огонь, жестоко подавляя любые протесты в своих «южных провинциях» и тем самым убивая последние надежды сахарцев урегулировать вопрос в политическом ключе. Только за последние три месяца в Эль-Аюне, Смаре и других городах под контролем Марокко все мирные демонстрации сахарцев, выражающих недовольство социальной политикой королевства, были разогнаны полицией с применением оружия. 9 мая марокканская армия разогнала акцию протеста в городе Глемим, участники требовали объективного расследования гибели западно-сахарского общественного активиста Брахима Сайкка. 26 мая в Эль-Аюне полиция королевства арестовала западно-сахарского журналиста Эмбарека Фахими, обвинив его в подрывной деятельности и информационной войне.

Меньше чем через месяц, 22 июня, марокканская полиция разогнала социальный протест безработных в городе Смара, требовавших реализации своего права на труд, множество манифестантов получили ранения. 30 июня в Эль-Аюне марокканские силы безопасности не менее жестоко подавили протест сахарцев, выступающих против разграбления природных ресурсов страны иностранными компаниями, получившими подряд от марокканского правительства, в частности польской Geofizyka-Krakow. 23 июля марокканской полицией вновь была разогнана очередная акция сахарских безработных. Помимо этого сахарские политзаключённые в тюрьме Тинизите объявили голодовку, выражая протест против антигуманных условий содержания и политики Марокко в отношении сахарского населения на оккупированных территориях.

Подобная нервная и чрезмерно агрессивная реакция со стороны марокканской полиции и военных заставляет усомниться в том, что власти королевства вообще в состоянии полноценно контролировать ситуацию в Западной Сахаре.

Ещё одним фактором, подрывающим стабильность и придающим непредсказуемый характер потенциальной новой войны в Западной Сахаре, является исламистский. По данным Центрального бюро судебных расследований Марокко, около полутора тысяч подданных королевства воюют на стороне ИГ (запрещено в РФ). Часть из них, получив опыт в зоне конфликта, пытается использовать его у себя на родине.

Так, 10 февраля сего года марокканские спецслужбы задержали четверых членов террористической ячейки, планировавших проведение терактов в крупных городах страны. Спустя неделю, 18 февраля, были задержаны десять человек, у которых при себе было биологическое оружие. В Танжере 16 мая был задержан гражданин Чада, у которого в ходе допросов было выяснено, что он по поручению ИГ (запрещено в РФ) должен был создать «спящие ячейки» из числа марокканских и алжирских радикальных исламистов. По имевшемуся плану данные ячейки должны были немедленно приступить к терактам в случае обострения политической ситуации в королевстве. Всего через полмесяца, 2 июня, марокканская полиция задержала в Касабланке шестерых человек, планировавших серию взрывов на севере страны. Пока что спецслужбы королевства действуют достаточно эффективно, нанося упреждающие удары по исламским радикалам. Однако маловероятно, что они смогут противодействовать терроризму с той же эффективностью в случае начала войны в Западной Сахаре.

По сообщениям марокканских спецслужб, террористы имеют связи не только с исламистами на территории Ирака и Сирии, но также с исламистскими анклавами в Ливии и террористами на территории Сахеля, полупустынного района на юге пустыни Сахара. Эти обширные территории слабо контролируются местными государствами, в связи с чем там укрывается не поддающееся подсчетам число исламских террористов со всего континента, к которым могут присоединиться отчаявшиеся и недовольные ситуацией сахарцы. К этому стоит добавить весьма непростую ситуацию в соседнем Алжире, испытавшем на себе почти десять лет гражданской войны и где до сих пор сильны позиции местных салафитов из «Исламского фронта спасения». Важно и то, что именно Алжир является политическим, экономическим и военным тылом Западной Сахары и, несомненно, не останется в стороне от возможного конфликта вокруг Марроко.

Нынешняя политика марокканских властей, направленная на жестокое подавление любой инициативы волеизъявления народа сахаруи и усугубление его и без того тяжёлого социально-экономического положения, может привести к совершенно непредсказуемым последствиям для всего североафриканского региона. В ближайшем будущем Марокко может оказаться в ситуации ведения войны на два фронта: с силами САДР и с радикальными исламистами. Рост военно-политической напряжённости в Западной Сахаре может спровоцировать разрастание террористической активности до ливийских или даже иракских масштабов и вместо способного на переговоры полностью светского режима САДР Рабат получит ИГ (запрещено в РФ), а репутации самого благополучного и безопасного североафриканского государства придёт конец.