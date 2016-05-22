



Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовёт! 1941

Всё больше лет проходит со дня Великой Победы, и всё меньше остаётся в строю живых героев той Войны, самим существованием своим напоминающим нам о поистине титанических усилиях нашего народа в борьбе с мировым злом. Единая страна, творившая сверхчеловеческие подвиги, уже четверть века разделена на полтора десятка национальных квартир, владельцы которых всё больше стремятся к построению своих исторических мифов, старательно избавляясь от недавнего прошлого.

Политика национального строительства в новых независимых государствах строилась и строится на последовательной замене советских символов на новые национальные. Переименования улиц, населённых пунктов и географических объектов, смена официальной символики, отказ от памятных дат и приуроченных к ним торжественных мероприятий — всё это имеет место быть. Что-то порождало народное недовольство, что-то происходило относительно незаметно.

Тем не менее, именно 9 мая оставалось и остаётся той датой, которая в сердцах и умах жителей всего бывшего СССР соединяла максимальное количество исторического трагизма и величия одновременно. Новые национальные власти, будь то Туркмения или Армения, Азербайджан или Казахстан, чувствовали, что именно праздник Победы является тем символом, резкий отказ от которого может привести к непредсказуемым последствиям для этой власти. Так, руководители стран СНГ продолжали некоторое количество лет проводить торжественные шествия почётных караулов, возлагая венки у Вечного Огня, во многом, по инерции, надеясь, что с течением времени при соответствующем национальном воспитании и образовании данный праздник забудется, открыв дорогу народному восхищению во славу какого-нибудь дня независимости.

В то же время, военный парад в честь Дня Победы и предполагает соответствующее отношение политического руководства к советскому прошлому, а участие в нём солдат и офицеров показывает преемственность идеалов Красной Армии и армии нынешней.

Русская весна в Крыму и на Юго-Востоке Украины в определённом смысле подвела черту лицемерной политике постсоветских государств, показав, что нельзя в одно и то же время «уважать своих ветеранов» и ненавидеть Россию. Украина откочевала в разряд государств, открыто перечёркивающих советское прошлое, наряду с Литвой, Латвией и Эстонией. Теперь попытки местных жителей почтить память предков 9 мая сопровождаются провокациями со стороны бойцов добровольческих батальонов, а полиция препятствует всякой попытке развернуть знамя Победы. Военный парад отныне проводится 24 августа в день независимости Украины. Не удивительно, что днём защитника Украины стал день создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 14 октября.

Кровавые события в Киеве в 2014 году посеяли серьёзные опасения за своё будущее у многих представителей казахстанского истеблишмента. Многие представители власти полагали, что их страна станет следующим полигоном для «цветной революции». С целью демонстрации силы и политической решимости в честь Победы Назарбаев провёл крупный военный парад с участием пяти тысяч военнослужащих двухсот единиц боевой техники. Парад прошёл 7 мая, а 9 числа президент Казахстана лично присутствовал на Красной площади. Однако, уже в следующем, 2016 году, в преддверии праздника в пресс-службе Минобороны Казахстана заявили, что традиционного военного парада не будет. По заявлению военных, в этом году парад проведут в честь дня независимости.

Историк и режиссёр Глеб Кузнецов, который родился и вырос в Алма-Ате, отмечает, что данные акции не случайны, поскольку и в политических элитах, и в среде интеллигенции есть достаточно большое количество как пророссийских сил, так и антироссийских. А учитывая что приватизация советской собственности проходила при активном участии западных компаний, очевидно, что последние финансируются гораздо лучше. Поскольку «елбасы» Назарбаев серьезно постарел, кланы усиливают внутриполитическую борьбу. В рамках данной борьбы вопрос отношения к России, советскому наследию и Дню Победы, в том числе приобретает символическое отношение.

Помимо Казахстана отказалась от проведения военного парада 9 мая и Белоруссия. Это тем более удивительно, что Лукашенко официально выстраивает государственную традицию именно из подвига белорусов в годы Великой Отечественной Войны. Государственные флаг, герб, гимн имеют прямые отсылки к советскому времени, а днём независимости республики считается 3 июля 1944 года, день освобождения Минска в ходе операции «Багратион». Тем не менее, нынешние попытки интеграции белорусского президента в мировое сообщество и налаживания диалога с белорусскими националистами в целях «недопущения строительства русского мира» в республике требуют и некоторых значительных символических уступок со стороны власти.

После столь резких заявлений лидеров Казахстана и Белоруссии их примеру последовал и киргизский президент Алмазбек Атамбаев, предпочтя проведение военного парада в честь дня независимости Киргизской Республики. В Таджикистане, Узбекистане, Туркмении и Азербайджане праздничные парады уже традиционно проводятся в дни создания местных вооружённых сил, а в Армении, Грузии и Молдавии — в честь дня независимости.

В целом налицо последовательные попытки политических элит постсоветских государств максимально дистанцироваться от России и совместного исторического наследия. Для властей, разумеется, желательно, чтобы данный развод происходил постепенно и аккуратно, не вызывая неприятия и тем более резкого осуждения в обществе, как это в настоящее время пытаются осуществлять в Средней Азии и Закавказье. Но если приспичит, то, как показывает пример Украины, даже кровь мирных жителей не помеха на пути к строительству национальных мифов.

Крайне неожиданной в условиях, казалось бы, взаимного отчуждения государств и народов постсоветского пространства стала акция «Бессмертный полк». Впервые она была проведена в Томске в 2012 году инициативной группой местных общественных активистов. В последующие годы численность её участников стремительно растёт, а география проведения значительно расширяется. Главная её особенность — исключительно народная инициатива участия. Так в 2016 году по всей России численность участников «Бессмертного полка» составила несколько миллионов человек. Особенностью нынешнего года стало проведение данной акции в 61 государстве мира. Разумеется, акция прошла и во всех без исключения странах бывшего СССР.

Неудивительно, что колоссальный импульс данная акция испытала на фоне возвращения Крыма домой и начала Русской весны на Украине. Простые люди редко разбираются в геополитических хитросплетениях и философских концепциях, однако, искренне чувствуют единство прошлого, настоящего и будущего. Память о предках, воевавших за общую Родину, стала тем стержнем, вокруг которого в наше время строится осознание общности людей, независимо от границ, по разные стороны которых они были раскиданы в 1991 году.

Тем более знаменательно проведение акции в постсоветских государствах. В некоторых странах данная акция прошла даже с одобрением местного руководства, как, например, в столицах Белоруссии, Армении, Азербайджана и среднеазиатских республик. В других государствах не обошлось без серьёзного противодействия со стороны властей. В Эстонии полиция задержала организатора «Бессмертного полка» в Таллине, однако, это вовсе не воспрепятствовало проведению массового шествия в эстонской столице. В Риге шествием в честь Дня Победы прошло порядка 5 тысяч человек. Впервые в этом году «Бессмертный полк» прошёл и в Литве. Несмотря на непрекращающуюся русофобскую истерию в прибалтийских СМИ, как и на размещение всё новых и новых иностранных контингентов НАТО, запугать местное русское население не удаётся, напротив, это лишь укрепляет единство наших соотечественников и укрепляет их в решимости противостояния общему врагу.

В Молдавии с 3 по 20 мая проходили совместные молдавско-американские военные учения «Dragon Pioneer — 2016». Пользуясь случаем, молдавские власти совместно с военными представителями США решили провести выставку американской военной техники, использовавшейся в учениях, аккурат 9 мая, что вызвало сильное противодействие со стороны общественности. Было решено перенести смотр военной техники на 8 мая, однако, на фоне протестов уже через несколько часов после начала показа решено было вывезти технику обратно на полигон. Общественные активисты раздали американским солдатам георгиевские ленты и потребовали не нарушать праздничной атмосферы своим присутствием.

Поистине трудным испытанием стало проведение «Бессмертного полка» на Украине. Несмотря на регулярные угрозы в адрес пророссийских активистов со стороны боевиков украинских националистических организаций, Киев собрал на шествии 9 мая около 10 тысяч человек. Вопреки многочисленным запретам, связанным с процессом «декоммунизации», многие участники несли с собой символы Победы: георгиевские ленты, флаги СССР, знамёна воинских частей и соединений Красной Армии. Украинские националисты распылили в толпе слезоточивый газ, сожгли у Вечного Огня георгиевскую ленту, неоднократно пытались устроить провокации. Аналогичными столкновениями отметился марш «Бессмертного полка» в Славянске, Одессе, Харькове, Николаеве, Полтаве, Черкассах. Национальная полиция Украины старалась либо проявлять нейтралитет, либо, выбирая сторону конфликта, задерживать участников «Бессмертного полка». За 9 мая сего года украинской полицией даже было заведено несколько уголовных дел за публичное использование «запрещённой советской символики».

Таким образом, в странах ближнего зарубежья «Бессмертный полк» становится не просто праздничной традицией, но традицией русского сопротивления. Вспоминая своих предков, участники акции видят перед собой тех же врагов, с которыми сражались их предки: будь то продолжатели дел боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потомки «лесных братьев» или наследники румынских оккупантов. Происходит своеобразный ответ народных масс на действия политического руководства: «Если вы отказываетесь от истории, и ваша армия — не армия Победы, то мы всё сделаем сами без вас».

«Бессмертный полк» действительно является первым шагом на пути формирования общей точки зрения на настоящее, прошлое и будущее, чёткому разделению на своих и чужих. Очерчиваются контуры «Русского Мира», существующего и проявляющего себя даже там, где нет вовсе никакой официальной «руки Москвы». Тем показательнее, что даже при столь напряжённой обстановке, как на Украине, в Молдавии или Прибалтике, местные участники «Бессмертного полка» проявили храбрость и решимость, становясь фактором, с которым этнократиям со временем придётся считаться.