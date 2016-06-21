Выступая перед членами профильного комитета Конгресса США, заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии, Дэниел Розенблюм попросил увеличить финансирование программ сотрудничества со СМИ в странах региона на 2017 год. В своём выступлении Розенблюм выделил две главных угрозы национальной безопасности США в регионе: во-первых, угроза суверенитету и независимости государств Средней Азии, во-вторых, опасность превращения региона в привлекательное убежище для международных исламских террористов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хор солистов «свободы слова» имени США

С международным терроризмом более-менее ясно, учитывая находящийся по соседству Афганистан. Руководители Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, на которых во многом держится определенная стабильность региона, стареют, а убедительных преемников у них нет. Потенциальная дестабилизация региона и массовый приток террористов не устраивает ни Россию, ни США, ни сами эти государства.

В свою очередь, не вполне очевидную формулировку «угроза суверенитету и независимости государств Центральной Азии» Розенблюм растолковал как недостаточный доступ жителей республик к получению объективной информации. По мнению чиновника, российская информационная политика, имеющая надлежащее финансирование, стала определяющим фактором в формировании отношения к России и её действиям в мире.

Тем более интересно, что в нынешних условиях выступление Дэниела Розенблюма совпало с рядом аналогичных заявлений и действий высокопоставленных чиновников США. Ещё в апреле 2015 года председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс требовал от коллег немедленно усилить противодействие «пропагандистской машине России», главным инструментом которой, по мнению конгрессмена, стал телеканал «Russia Today». Эндрю Лэк, бывший руководитель Совета по вопросам вещания США напрямую сравнил RT с «Исламским государством». Нынешний госсекретарь США Джон Керри также охарактеризовал RT как «рупор российской пропаганды» и затребовал от Конгресса несколько сотен миллионов долларов для противодействия ей в Европе.

На слушаниях в Сенате небезызвестный помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Виктория Нуланд пожаловалась на нехватку средств во внешнеполитическом ведомстве для борьбы с «российской пропагандистской машиной». Госпожа Нуланд посетовала на то, что «наш объём финансирования СМИ даже ниже, чем в годы Холодной войны». Из этой фразы можно сделать вывод, что руководство США открыто признаёт факт войны, как минимум информационной, с Россией по всем возможным фронтам. «Мы проводим в Европе тренинги для бежавших журналистов и тех, кто затем собирается вернуться на родину. Мы поддерживаем ряд русскоязычных новостных организаций в Прибалтике и других странах, граничащих с Россией. Эти СМИ обращаются к русскоговорящему населению данных стран… Кроме того, мы поддерживаем русскоязычное вещание на Украине — это производит некоторый эффект и в России», — констатировала помощник госсекретаря. Особую зону интересов представляет для американской политики Средняя Азия, сопредельный с Россией регион, богатый энергоносителями. При этом, если на Украине и в Прибалтике заметный успех в сфере информационной войны с Россией был достигнут американцами, то в среднеазиатских государствах политика Вашингтона заметно буксует.

Безусловно, стоит отметить, что ряд важнейших направлений внешней политики США в центральноазиатском регионе потерпел неудачу. Евразийская интеграция так и не получила вменяемой конкуренции со стороны интеграционных проектов западных стран или даже Турции. Попытки строительства демократии и рыночной экономики своим условным успехом имели разве что две революции в Бишкеке и ещё большее усугубление экономических проблем страны. Проект «нового шёлкового пути» так и не был реализован, равно как провалилась идея интеграции Средней Азии с Пакистаном и Афганистаном ‑ и превращения её в американскую «Центральную Азию»

В условиях западных санкций и значительного сокращения сотрудничества со странами Европы, Центральная Азия приобретает всё большее значение как экономический и политический партнёр нашей страны. В свою очередь, имея перед глазами опыт цветных революций в Грузии, Киргизии и на Украине, вызванных, в том числе, и сильным американским влиянием в средствах массовой информации, пожилые лидеры центральноазиатских государств также не стремятся к чрезмерному усилению сотрудничества с американскими «партнёрами».

Ввиду отсутствия видимых успехов в расширении влияния США в Средней Азии на протяжении 2000-х годов и возрастания интереса к окружающим Россию государствам в настоящее время, Белому Дому потребовалось углубленное исследование и разработка практических рекомендаций по стратегии действий в Средней Азии. В начале 2016 года вашингтонским «Фондом Карнеги» на данную тему был подготовлен 47-страничный доклад. Интересен состав авторов данной работы: Ричард Сокольски — бывший сотрудник Госдепартамента США, Юджин Румер — бывший аналитик ЦРУ, ныне директор программ «Фонда Карнеги» по России и Евразии, Пол Стронски — экс-координатор Совета национальной безопасности США по российским делам. В исследовании отмечен ряд реальных и вымышленных достижений американской политики в регионе — создание безъядерной зоны и вывоз всего атомного оружия из Казахстана, «успешное противодействие попыткам России монополизировать топливно-энергетический комплекс региона». Достаточно места уделено в докладе и неудачам дипломатии Вашингтона: плохая ситуация с построением демократии и защитой прав человека, не осуществившаяся диверсификация внешнеэкономических связей стран региона, провал попыток интеграции Средней Азии с АфПаком и соответствующих экономических проектов.

Разработчики доклада рекомендуют выстраивать индивидуальную стратегию с каждой среднеазиатской страной по отдельности. Наиболее приоритетным государством назван Казахстан ввиду его экономических возможностей и амбиций стать региональным лидером. Вторым по значимости является Узбекистан из-за его важного геостратегического положения. Отдельно упомянуто о перспективном наращивании связей с Ташкентом в случае прихода к власти в стране «реформаторов» в «посткаримовский период». Страной, представляющей интерес, названа и Киргизия как «единственная демократия в регионе», хотя и весьма нестабильная. Таджикистан и Туркмения охарактеризованы как «проблемные» страны для изменения политической жизни которых будут необходимы «дополнительные ресурсы». Отдельно авторы доклада говорят, что необходимо сменить нереалистичные требования защиты прав человека по западному образцу на более понятные местным жителям формулировки угроз и проблем, с которыми необходимо бороться. При этом, одной из угроз в докладе обозначена зависимость стран региона в ряде сфер от Москвы.

Свидетельством растущего интереса Вашингтона к Средней Азии стоит упомянуть визит Джона Керри в столицы всех пяти государств региона летом-осенью 2015 года. 27 сентября 2015 года в ходе встречи государственного секретаря США с министрами иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении в Нью-Йорке был создан новый формат взаимодействия — США + С5, в дополнение к регулярным двусторонним контактам. Новый формат призван способствовать более эффективному решению региональных проблем, в том числе ситуации с Афганистаном, а также более плодотворному экономическому сотрудничеству. Также в ходе встреч со своими среднеазиатскими коллегами, шеф американской дипломатии подчеркнул необходимость «многовекторной» внешней политики для каждой из стран региона, а также важность нового свежего взгляда на мировую политику, в которой не должно быть места региональным гегемонам. Вполне очевидно, в обход какого «регионального гегемона» должны прорасти новые векторы дипломатии стран Средней Азии.

Анализу ситуации в Средней Азии и деятельности США в регионе был посвящён международный семинар «Центральная Азия: взгляд извне и изнутри», прошедший 27 января сего года в Алма-Ате под эгидой Фонда исследований им. Ф. Эберта. Экспертами было отмечено, что Соединённые Штаты стремятся ограничить влияние Москвы и Пекина в регионе. А вследствие пристального внимания России к событиям на Украине и ведения боевых действий в Сирии, внимание Москвы к региону будет ослаблено, что позволит Вашингтону более эффективно реализовывать свои стратегические задачи в регионе, в частности ослабить экономические и военно-политические связи пяти государств региона с Российской Федерацией.

За словом, то есть теоретической подготовкой политической стратегии и чередой громких заявлений американских чиновников, последовало дело: кровавые события 5 июня 2016 года в Актюбинске. Власти республики однозначно признали их терактом, а Назарбаев недвусмысленно увязал произошедшее с подготовкой «цветной» революции: «Признаки подготовки «цветных» революций имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств и стремления захватить власть. Эти признаки появились и у нас». Казахстанский лидер отметил также пагубность подобных переворотов для экономик и политической жизни стран, в которых они были проведены. Пример «тюльпановой» революции в непосредственной близости казахстанской границы является более чем наглядным историческим примером для немолодого президента.

Однако оппозиционная часть общественности Казахстана в ходе и по завершению актюбинских событий взорвалась откровенно антироссийскими инсинуациями. В социальных сетях как грибы после дождя начали плодиться комментарии, призывающие КНБ и полицию работать жёстче и не допустить появления «народных республик» на Севере страны. Ряд оппозиционеров напрямую обвиняет российские спецслужбы и «боевиков с Донбасса» в организации захвата воинской части Нацгвардии Казахстана и перестрелке с полицейскими.

Разумеется, нагнетание массового психоза на тему «русского сепаратизма» выгодно казахской националистической оппозиции. Но не только ей. Подогревать подобные настроения удаётся и ряду «авторитетных» зарубежных СМИ. Так ещё 3 марта текущего года агентство Reuters опубликовало статью казахского журналиста Олжаса Ауэзова под заголовком «После Украины Казахстан опасается провозглашения русской автономии». 10 марта на портале «УкрИнформ» киевские журналисты В. Сямро и Е. Якунов публикуют текст с не менее провокационным названием «Русский мир атакует. Теперь Казахстан». 28 марта на украинском же сайте «ИнформНапалм» появляется расследование В. Соколенко «РФ раскачивает пророссийский сепаратизм в Республике Казахстан». 4 мая радио «Азаттык» (казахстанская редакция радио «Свобода») «своевременно» подготовило обзор зарубежной прессы на тему «В западных СМИ пишут об угрозе сепаратизма в Казахстане». Именно о такой информационной активности США на Украине и говорила Нуланд.

Даже при нынешней повышенной активности западных СМИ в Казахстане и Средней Азии американские чиновники всеми силами стремятся увеличить финансирование информационной деятельности и связей США с неправительственными организациями в регионе, намеренно раздувая и преувеличивая роль «российской пропаганды».

Конечно, не может не радовать тот факт, что Россию кто-то назвал одной из 30 стран с самой эффективной «мягкой» силой в мире, а телеканал RT действительно стал успешным проектом информационной политики и «мягкой силы» России. В свою очередь, какой-либо последовательной, долгосрочной и разноплановой системы влияния в информационно-политическом поле на постсоветском пространстве до сих пор нет, а основные ресурсы «мягкой» силы России направлены на западную аудиторию.

Но свято место пусто не бывает. Недостаточное внимание к внешней и внутренней политике стран, находящихся в «мягком подбрюшье» нашей страны, равно как и слабая вовлеченность сил и средств «мягкой» силы России в Средней Азии открывают широкие возможности для занятия информационного поля Соединёнными Штатами. А опыт «плодотворной» работы американских кураторов с журналистами и общественными организациями в Грузии, на Украине и в Прибалтике потенциально создаёт колоссальный очаг политической нестабильности вдоль широчайшего участка российской границы: от Нижней Волги до Горного Алтая.