Недавно прошедшая в Минске акция «Помоги белорусскому солдату», целью которой был сбор средств в поддержку волонтёров из Белоруссии, участвующих в боевых действиях в Донбассе в составе Вооружённых сил Украины, вызвала достаточно большое количество комментариев и отзывов в СМИ. Действительно, подобное мероприятие, проведённое в столице страны, считающейся ближайшим союзником России, закономерно вызывает возмущение как у Российского государства, так и представителей русской общественности. Тем более что белорусские националисты традиционно являлись врагами не только России, но и в первую очередь президента республики Александра Лукашенко.

politicalillusionsexposed.com Пути Лукашенко к национальной демократии столь разнообразны

С момента прихода к власти Александр Григорьевич позиционировал себя как противник белорусского национализма даже на символическом уровне. В итоге инициированного руководителем Белорусского государства референдума были изменены флаг и герб страны, русскому языку был придан государственный статус, а также был официально утвержден курс на интеграцию с Россией. Политическое поле постепенно было зачищено от белорусских националистов. Не находя себе места в политике, многие приверженцы идей «свядомай Беларуси» осели в вузах страны на различных кафедрах гуманитарного профиля, информагентствах, книжных издательствах или заняли пустующую в то время нишу правозащитников. Откуда и вели распространение своих идей, создавая тем самым культурно-информационный задел на будущее.

Так, к примеру, в большинстве книжных магазинов на протяжении 2000-х годов всегда можно было в достаточном количестве найти книги на историческую тематику с названиями вроде: «Запретная история Беларуси», «Русь. Другая история», «Войны Московской Руси с Великим Княжеством Литовским и Речью Посполитой», «1812 год — трагедия Беларуси» и многие другие. Как нетрудно догадаться уже из названия, книги продвигали в массовое сознание антироссийские, антиимперские идеи, в которых русские, как водится, вечные угнетатели. Большинство из них напечатано довольно популярным не только в Белоруссии, но и в других постсоветских государствах издательством «Харвест». Редактор этого издательства Анатолий Тарас неоднократно и твёрдо подчёркивал свои намерения вывести пропаганду подобных идей на государственный уровень.

На университетских кафедрах националистическая пропаганда также заметна. Заведующий сектором военной истории Института истории НАН Белоруссии А. М. Литвин в своей монографии писал: «…Белорусские националисты сотрудничали в годы войны с фашистами с целью возрождения белорусской государственности и армии… Советскому режиму удалось выстоять через привязку белорусских националистов к изменникам и предателям…» [2, с.166]. Или учебник по истории Белоруссии, изданный в 2003 году под редакцией профессора З. Шибеко называет присоединение западно-белорусских земель к БССР в 1939 г. «захватнической акцией».

Безусловно, данные идеи не были официальной позицией белорусских властей. Просто, по-видимому, Александр Григорьевич полагал, что важнее зачистить политическое поле, а остальное уже мелочи, на которые не стоит обращать особенного внимания.

В то же время любые попытки относительно радикального волеизъявления, включая несанкционированные митинги и демонстрации, жёстко пресекались властями. Подобные ужесточения во внутренней политике находили понимание у большинства белорусов как необходимые меры для сохранения стабильности в условиях «лихих 90-х» и «непростых нулевых». Тем более что многие начинания Лукашенко были весьма успешными. В свою очередь, оппозиция, будь-то националистическая или либеральная (также разделяющая многие националистические идеи), ассоциировалась с экономической неразберихой и политической непредсказуемостью начала 90-х годов и всё больше превращалась в маргиналов, не имеющих серьёзной поддержки в обществе.

Видимых политических успехов оппозиция не добилась, за исключением нескольких многочисленных демонстраций, приуроченных к переизбранию Лукашенко в президенты. Ни националисты, ни либералы не смогли выставить достойной кандидатуры в противовес популярному у простого народа харизматичному «бацьки». Отдельные попытки критики в адрес власти или обвинения её в систематическом нарушении прав человека неизменно разбивались о жёсткую вертикаль белорусской государственности. Так оно и продолжалось вплоть до начала 2014 года.

Свержение Януковича и приход к власти радикальных украинских националистов, присоединение Россией Крыма и русское восстание на Юго-Востоке Украине, а затем и война в Донбассе, в которой с обеих сторон приняли участие многие белорусские добровольцы, породили в верхах белорусского государства беспокойство о вероятном повторении украинского сценария. Разогретый Евромайданом, получивший военный опыт, регулярно подпитываемый Западом белорусский национализм уже не выглядит тем безобидным собранием студентов, каким он, по сути, являлся долгие годы стабильности. Жёсткая борьба с его проявлениями может дать Лукашенко эффект, обратный желаемому. Националисты стали реальной силой, с которой руководству страны приходится считаться.

Добровольческий отряд «Погоня», тактическая группа «Беларусь», бойцы батальонов «Донбасс-1», «Азов», «ОУН» из числа граждан республики активно и открыто поддерживаются известными представителями белорусской национальной интеллигенции, той самой, что долгие годы вела националистическую пропаганду на культурном и информационном поле. Открытую поддержку сбору средств для участников АТО оказали певец Андрей Мельников, поэт Михаил Анемпадистов, художница Наталья Бордак и другие.

Не меньшую популярность обрела история Михаила Жизневского, гражданина Белоруссии и активиста УНСО, погибшего на Майдане и вошедшего, таким образом, в список «Небесной сотни». Показательной также можно считать и историю погибшего Алеся Черкашина, уроженца Бреста, воевавшего на стороне украинских силовиков в должности капеллана. Судьбы последних двух людей вряд ли получили такую широкую известность, если бы не совместная работа представителей белорусского и украинского шоу-бизнеса по раскрутке в интернете и эксплуатации образа солдат, сражавшихся «за вашу и нашу свободу».

Подобные действия сопровождаются многочисленными менее тревожными, на первый взгляд, событиями. Как грибы после дождя, по всей республике за последние два года открылось большое количество различных клубов и кружков по изучению белорусского языка, культуры и истории. Причём той истории, в которой мало говорится об историческом братстве русских и белорусов. Подтверждением тому стало установление белорусским государством в Витебске памятника князю Ольгерду, известному тем, что он много и довольно успешно воевал с Москвой. А также торжественные государственные празднества, поддержанные «свядомай» интеллигенцией по поводу 500-летней годовщины победы Великого Княжества Литовского над 80-тысячным московским войском под Оршей.

Немало создано за последнюю пару лет различных объединений военно-патриотической направленности, наиболее заметным из которых является клуб «Ваяр», учреждённый небезызвестной организацией «Молодой Фронт». Данная организация является молодёжным ответвлением Консервативно-христианской партии «Белорусский Народный Фронт», позиционирующей себя как истинного продолжателя идей Зенона Позняка. Стоит отметить, что «Молодой Фронт» официально зарегистрирован в Чехии как общественная организация. А основной задачей созданного военно-патриотического клуба «Ваяр» является «борьба с пророссийской пятой колонной». «Молодой Фронт» активно проявлял себя в уличных столкновениях с минской милицией в ходе массовых гражданских выступлений в дни президентских выборов.

Всё это очень сильно напоминает развитие деятельности украинских националистических организаций: «Патриот Украины», «Тризуб имени Степана Бандеры», «Социал-Национальная Ассамблея» и др. Они также занимались военно-патриотическим воспитанием, изучали наследие украинских националистов прошлого и тоже не скрывали своего отношения к России, русскому языку и пророссийски настроенным гражданам Украины.

В свою очередь, и белорусская власть действует, используя опыт украинских коллег. С 1991 года и по настоящий момент украинское государство, даже при номинально пророссийских Кучме и Януковиче, не преследовало украинских националистов, в то же время активно подавляло любые проявления русского национализма. Достаточно вспомнить мирный захват нацболами башни клуба моряков в Севастополе, «пыточное дело» в Одессе, запрет общественной организации «Донецкая республика» и другое. Украинский национализм был главным союзником официальной власти в деле единства и независимости Украины. А пророссийские активисты виделись угрозой целостности государства и власти украинских олигархов над угольными шахтами Донбасса и многочисленными объектами недвижимости на черноморском побережье. Белорусский президент пытается найти золотую середину, с одной стороны, одинаково преследуя в уголовном порядке участников войны в Донбассе с обеих сторон, с другой — пытаясь выйти на диалог с белорусскими националистами, показав себя самым последовательным сторонником независимости страны и её территориальной целостности, решительно не допускающим попыток строительства «Русского мира» в республике.

Вне всякого сомнения, Лукашенко сегодня контролирует внутриполитическую ситуацию — и именно поэтому несёт прямую ответственность за белорусский «Правый сектор». Тем не менее стремительно меняющаяся и крайне непредсказуемая международная обстановка может пошатнуть и испытать на прочность белорусское государство и его действующую власть. А передовым отрядом по её свержению в ходе гипотетического минского майдана (или «плошчы») станут те самые националистические организации под бело-красно-белым флагом, занимающиеся борьбой с «пророссийской пятой колонной» и вербующие боевиков для войны с народом Донбасса. На их стороне будет боевой опыт, военные навыки и широкомасштабное освещение и поддержка как на Западе, так и среди доморощенных оппозиционных СМИ, где неонацисты вновь будут показаны «воинами света», а Лукашенко — новым воплощением Пол Пота и Бокассы в одном лице. В таком случае Александру Григорьевичу останется выбирать лишь между судьбой Виктора Януковича и судьбой Сальвадора Альенде.

Рига