«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий», — подчеркнул Владимир Путин на совещании, посвященном снабжению регионов топливом.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин во время совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка

На встрече, которая прошла в Кремле вечером 28 июня, президенту о ситуации доложили руководители крупнейших нефтегазовых компаний — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть». В совещании участвовали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, два вице-премьера: Александр Новак, курирующий топливную политику, и Денис Мантуров, в чью сферу ответственности входит промышленная и экспортная политика.

Перед президентом отчитались ряд министров, включая главу Минобороны Андрея Белоусова, руководителя Минпромторга Антона Алиханова, министра энергетики Сергея Цивилева и министра транспорта Андрея Никитина.

Поводом для столь представительного совещания стала непростая ситуация на внутреннем топливном рынке, которая в последние недели стала одной из главных тем для миллионов россиян. «Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. Очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. И нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», — подчеркнул Путин, открывая совещание.

Путин не стал умалчивать о трудностях — напротив, озвучил всё то, о чем сегодня говорят люди в очередях на АЗС.

Ключевое решение, уже принятое властями, — временный полный запрет на экспорт ряда видов топлива. «В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», — заявил Путин.

Для крупнейшей нефтедобывающей страны мира отказ от экспорта нефтепродуктов — мера неординарная. Но президент расставил приоритеты: внутренний рынок, российские потребители и сельхозпроизводители важнее экспортной выручки. Принципиальная позиция демонстрирует: в условиях кризиса государство ставит интересы граждан выше коммерческих.

При этом Путин предупредил о рисках: «Знаю, что сейчас мы будем обсуждать — могут подниматься вопросы о возможном затоваривании. Мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Нам проблемы дополнительные не нужно создавать самим себе».

Для разрешения ситуации задействован весь производственный потенциал отрасли. «Сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — отметил президент.

Это комплексная мера, требующая координации десятков предприятий. Плановые ремонты — неотъемлемая часть технологического цикла НПЗ, их перенос связан с рисками для оборудования. Но в текущих условиях приоритет — объем производства.

Особо Путин указал на роль нефтяных компаний: «В сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные, компании показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан».

Несмотря на использование накопленных запасов, ситуация с резервами остается стабильной.

«Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. По справке, которую представило Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Есть небольшое снижение, всего 4 процента», — привел цифры Путин.

Это означает: у страны есть резерв прочности. Дефицит не критический, а логистический и ценовой. Задача властей — не допустить паники и обеспечить равномерное распределение топлива по регионам.

Отдельный акцент президент сделал на обеспечении топливом агропромышленного комплекса.

«Конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива: от этого зависит урожай», — подчеркнул глава государства.

Летние полевые работы и уборочная страда требуют бесперебойного снабжения дизельным топливом и бензином. Срыв графиков грозит потерей урожая, что в условиях санкций и импортозамещения недопустимо.

Путин поставил задачу выстроить долгосрочную систему стабилизации, а не ограничиться точечными решениями. «В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — заявил он.

При этом президент подчеркнул: «Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка».

Круглосуточный штаб — это механизм, который позволяет реагировать на сбои в реальном времени, перераспределять потоки, корректировать поставки. Такой уровень контроля свидетельствует о решимости властей.

Отдельно президент остановился на ударах ВСУ по объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры: «Несколько дней назад на совещании с членами правительства мы подробно говорили, обсуждали ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Хотел бы вновь повторить: нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным, гражданским объектам, по объектам инфраструктуры».

Это — внешний фактор, который невозможно устранить полностью, но последствия которого можно и должно локализовать. Быстрое восстановление поврежденных мощностей, перераспределение потоков, активация резервных схем — всё это работает сейчас.

Совещание 28 июня продемонстрировало несколько ключевых моментов. Во-первых, Путин лично включился в оперативное решение топливного кризиса. Во-вторых, принимаемые меры носят комплексный характер: от производства и запретов до ценового регулирования и логистики. В-третьих, приоритет однозначен — внутренний потребитель.