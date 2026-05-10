Ярким завершением празднования 81-й годовщины Победы стало общение президента Владимира Путина с представителями прессы.

Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ/ТАСС

Участники беседы отмечают, что разговор получился эмоциональным и позитивным. Лидер страны отвечал на вопросы с присущим ему юмором — что помогло разрядить напряжение, накопившееся за прошедшие непростые недели.

По содержанию ответы Путина на вопросы стали продолжением его обращения к участникам парада Победы на Красной площади, которое слышала вся страна. Президент говорил о сплоченности народа и об общей — как и во времена Великой Отечественной — уверенности в победе над врагом.

«Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто, и всё. Вот к этому и будем стремиться», — сказал президент, отвечая на вопрос корреспондента Первого канала Анны Курбатовой.

Путин напомнил об ответных мерах, которые готово было принять Минобороны «в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий».

Глава государства упомянул и предложенное им перемирие на День Победы, и акцентировал внимание на том, что идею поддержали и в Вашингтоне:«В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными в эти два дня».

Поддержка США идеи перемирия возникла после того, как в Москве недвусмысленно заявили: в случае обещанных Зеленским провокаций во время Парада Победы будет нанесен удар по центру Киева (где поблизости от центров принятия решений располагается и американское посольство).

Киевский режим не смог не посчитаться с тем, что предложение России было подхвачено и в Белом доме, но в офисе Владимира Зеленского сделали всё возможное, чтобы выхолостить эту идею и превратить ее в фарс.

«Спустя день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединённых Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать. Но как отреагировать? Согласиться просто с нашим предложением, видимо, посчитали для себя невыгодным и поэтому придумали другое предложение — с 6-го числа», — напомнил Путин.

Заявления режима Зеленского в духе «мы первые объявили перемирие» выглядят нелепо. Особенно если учесть, что на деле в Киеве и не думают соблюдать прекращение огня. Только за 9 мая Минобороны зафиксировало 8970 нарушений со стороны ВСУ. Российские военные зеркально и эффективно реагируют на подобные действия, нанося ответные удары.

Что же до «игр» киевского режима с датами, сроками и условиями перемирия, то, как подчеркнул президент, «для нас, для России, всё-таки 9 Мая — это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах». «Для нас это святой день», — добавил Путин.

Недавно увлеченно, хотя и нестройно, музицировали Никол Пашинян и его гость Эммануэль Макрон — один за барабанами, другой за фортепьяно. Оба шоумена также были участниками прошедшего в Ереване саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Мероприятие в столице республики, формально всё еще входящей в ОДКБ, посетил и Зеленский. У которого также есть опыт игры на клавишных инструментах.

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия» Алексея Конопко — «Как вообще будут дальше строиться отношения с Ереваном?» — Путин подчеркнул: Россия будет ориентироваться на интересы и мнения армянского народа. А не на выходки действующего премьер-министра республики.

Президент также напомнил: у Армении сейчас есть преимущества за счет участия в Евразийском экономическом союзе, которые будут потеряны при продолжении курса на сближение с ЕС.

«И на мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам как к главному экономическому партнёру определиться как можно раньше, например, провести референдум. Это не наше дело, но в принципе вполне было бы логично», — отметил Путин.

В Москве дали понять, что для России важнее собственные интересы, и если в Армении предпочтут сделать в ущерб себе «европейский выбор», то наша сторона изыщет возможность для безболезненного развода.

При этом Путин заметил: «Мы поддержим всё, что выгодно армянскому народу. У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий. И если армянскому народу выгодно то или иное решение — пожалуйста, мы против не будем».

Что же до отношений с Европой (о которых также был задан вопрос), то, как подчеркнул Путин, элиты этих стран действовали во вред собственным странам. Поведение глобалистских западных элит — это глупость, которая «может довести до нищеты, в конце концов», отметил президент.

Западные элиты, которые воюют с Россией руками украинцев, пытаясь взять реванш за поражение нацизма в 1945-м, в 2022 году рассчитывали на ослабление нашей страны.

«Ведь я уже сказал, и мы все это знаем, что все рассчитывали на быстрый крах России — в течение шести месяцев всё должно было бы, по их мнению, развалиться, — напомнил Путин. — Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице. У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран «двадцатки» — 2,2 процента до сих пор. И все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения».

Этим объясняется и ускоренное присоединение некогда нейтральных скандинавских государств к Североатлантическому альянсу.

Например, с соседней Финляндией у России давно были разрешены все территориальные споры, напомнил Путин. «Что в НАТО-то пошли? А в надежде на то, что у нас здесь всё рухнет, а они тут как тут, цап-царап», — прокомментировал президент России поведение финских элит.

«Вот они уже там границу строят по реке Сестре», — заметил Путин. По реке Сестре (сейчас в Ленинградской области) проходила советско-финская граница до войны 1939-40 годов.

«Я бы и жест определённый сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь», — отозвался президент России о реваншистских мечтах соседей.

Страны Евросоюза пытаются повышать ставки в русофобской игре. Но Путин выразил уверенность в том, что рано или поздно отрезвление наступит. Рецепт прост — борьба с нами будет слишком дорого стоить Западу. «Чем сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет — первое. Второе, что касается того, почему это вообще происходит. Я считаю, что это проявление, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит», — подчеркнул Путин.

Россия же всегда готова к конструктивному диалогу: это касается и отношений с Вашингтоном, и с европейцами, и даже с Киевом — но на наших условиях.

Беседуя с обозревателем «Коммерсанта» Андреем Колесниковым, президент подчеркнул: Россия никогда не отказывалась от возможности встречи с представителями Украины.

«Я не предлагаю эту встречу, но, если кто-то предлагает, — пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся», — отметил Путин.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договорённости о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать», — продолжил российский лидер.

Но, подчеркнул он, это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры, потому что мы знаем, что такое сами переговоры.

«Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке Минских соглашений», — добавил президент.

Глава государства также вновь прямо указал — главная цель состоит в том, чтобы все угрозы нашей безопасности были устранены. Этого можно будет добиться как за столом переговоров, так и посредством организации буферной зоны, исключающей удары по России.

«Значит ли это, что зону безопасности нам нужно расширять ещё и до какого предела? Может быть, до самых западных границ Украины?» — задала вопрос сотрудница Первого канала Анна Курбатова.

«Вот вы и ответили на этот вопрос», — заметил Путин. Добавив, что наша главная задача — «сделать так, чтобы нам никто не угрожал».