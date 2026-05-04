В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы, российская армия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Об этом 4 мая заявили в Минобороны.

Сообщение было сделано в связи с решением президента Владимира Путина объявить перемирие на 8 и 9 мая. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — говорится в сообщении Министерства обороны.

Но тут же обращается внимание на заявление Владимира Зеленского в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая.

В Минобороны подчеркнули: ранее Россия по гуманитарным соображениям отказывалась от нанесения ракетных ударов по центру Киева. Но сейчас провокации режима Зеленского будут пресекаться. В связи с этим российское оборонное ведомство предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости «своевременно покинуть город».

Военное ведомство, выполняя указание президента, сделало весьма серьезное предупреждение.

ВС России располагают всеми необходимыми средствами для того, чтобы массированно и убедительно ответить на срыв перемирия. В этом противник мог уже неоднократно убедиться, в том числе с начала года. Так, в феврале была произведена скоординированная атака с использованием БПЛА и высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования. Были поражены предприятия украинского ВПК и обслуживающие их объекты энергетики.

Враг признал, что были поражены цели в шести регионах по всей Украине: в Сумской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Винницкой областях.

21 апреля по завершении объявленного Владимиром Путиным пасхального перемирия и в ответ на срыв украинскими военными нашей гуманитарной инициативы ВС России за ночь нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками-камикадзе «Герань». Вновь география «прилетов» была обширной: БПЛА и ракеты уничтожили военные цели в Киеве, Днепропетровске, Николаевской, Одесской, Харьковской областях.

Не следует забывать и о точечном ударе российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ноябре 2024 года.

Опыт боевых действий показывает: технические возможности ВС России (в частности ракетных войск и войск беспилотных систем) таковы, что ответ на срыв перемирия будет асимметричным — значительно превосходящим те силы, которые враг может задействовать для провокаций.

Если киевский режим попытается прибегнуть к террористическим методам, то удар по центрам принятия решений будет адекватной реакцией.

Поведение группы, удерживающей власть на Украине, хорошо известно. Режим и подотчетные ему ВСУ срывали и перемирие, объявленное в честь 80-летия Победы в 2025 году.

Тогда Зеленский отверг предложение Москвы и — так же, как и сейчас — выступил с угрозами атаковать парад Победы. Позднее Владимир Путин рассказал президенту США Дональду Трампу, что на Красной площади было предотвращено несколько терактов.

Киев срывал прекращение огня на православную Пасху в этом году. По данным Минобороны, украинская сторона нарушила перемирие 6558 раз.

Сейчас Зеленский повышает ставки, и в Москве не испытывают никаких иллюзий относительно вменяемости киевского режима. Поэтому совершенно логично обращение напрямую к мирному, гражданскому населению столицы Украины.

Россия обозначает серьезное намерение защитить себя от провокаций противника. Стоит напомнить, что похожее обращение к населению Украины российский президент делал и применительно к запуску ракеты «Орешник». Киевлянам в самом деле следует обезопаситься, выехав из города.

Общее указание, которое дало Минобороны, звучит так: «Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий».

Это означает, что ВС России будут находиться в режиме, отработанном во время предыдущих перемирий. С нашей стороны будет приостановлено наступление на линии боевого соприкосновения, но войска продолжат находиться в состоянии боеготовности. При первой же необходимости армия перейдет в контратаку. Уверенности в том, что киевский режим даст ВСУ реальный приказ соблюдать прекращение огня даже при формальном согласии на перемирие, нет. Поэтому и все рода войск ВС России будут находиться в полной боеготовности.