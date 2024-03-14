Материалы с тегом «СМИ»
Во Франции объяснили желание Макрона отправить войска на Украину
Вопрос отправки французских военных на Украину обсуждается с лета 2023 года. Об этом пишет французская газета Le Monde. В материале сказано, что французское руководство обеспокоено слабостью Вооружённых сил Украины (ВСУ) после недавних неудач на поле боя, поэтому рассматривает возможность отправить...
14 марта 2024
Личного помощника Джилл Байден обвинили в многолетних домогательствах
Высокопоставленный чиновник Белого дома Энтони Бернал, в настоящее время являющийся личным помощником первой леди США Джилл Байден, уже более десяти лет издевается над коллегами и домогается их. Об этом пишет американское издание The New York Post со ссылкой на источники. По данным источников...
13 марта 2024
Песков рассказал, как выбирают интервьюеров Путина
Администрация президента России Владимира Путина, выбирая для него интервьюеров, обращает внимание на то, готовы ли они слышать разные мнения, а также на то, чтобы материал смогли увидеть как можно больше людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Всемирном...
6 марта 2024
В Германии назвали оружие, которое ВС РФ эффективно применяют против ВСУ
Вооружённые силы России эффективно применяют тяжёлые авиабомбы ФАБ-500 и уничтожают позиции ВСУ. Об этом говорится в репортаже немецкого журналиста Юлиана Репке в для Bild. «Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это...
3 марта 2024
В США объяснили разговоры об отправке войск НАТО на Украину провалами ВСУ
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Североатлантического альянса (НАТО) на Украину и дальнейшие сообщения об этом в странах Запада стали следствием территориальных потерь и провалов ВСУ на фронте. Об этом говорится в публикации американского журнала Military Watch...
3 марта 2024
В Британии заявили об уникальности российской ракеты «Сармат»
Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен поражать сразу несколько целей одновременно. Об этом говорится в статье британской газета Daily Express. «Имея ошеломляющие 116 футов в длину (35 метров. — Прим. ред.), «Сатана-II» (по классификации НАТО. — Прим. ред.) весит 220 тонн и...
2 марта 2024
Мировые СМИ отреагировали на предостережение Путина западным странам
Мировые СМИ отреагировали на предостережение президента России Владимира Путина об отправке западных войск на Украину, которое он озвучил в своём послании к Федеральному собранию 29 февраля. Многие читатели изданий согласились с российским лидером и указали на неразумность подобной идеи. Так...
29 февраля 2024
Украинский дрон заснял НЛО в небе над зоной спецоперации
Украинские операторы беспилотников зафиксировали «бесшумный НЛО» в небе над зоной боевого соприкосновения. Видеокадры опубликовало британское издание The Daily Mail. В публикации говорится, что НЛО заметили в феврале с помощью беспилотника Mavic военные 406-й отдельной артиллерийской бригады на...
28 февраля 2024
В офисе Зеленского обеспокоились проблемой его легитимности после 20 мая
Офис главы киевского режима Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины (КСУ), чтобы прояснить вопрос легитимности пребывания на посту главы государства после 20 мая. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники. В публикации сказано, что в...
27 февраля 2024
В США назвали танк Abrams переоценённым после его уничтожения в зоне СВО
Американские танки M1 Abrams «сильно переоценены», поэтому нельзя рассматривать их в качестве «непобедимого чудо-оружия». Об этом пишет американское издание National Interest. «M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценён — так же, как британские ОБТ Challenger 2 и немецкие Leopard 2. Несмотря...
27 февраля 2024
В США заявили, что в ЕС готовы идти на крайние меры для поддержки Украины
Для обеспечения боеспособности Украины страны Европейского союза готовы идти на крайние меры. Об этом говорится в статье журнала Military Watch Magazine (MWM). Так, издание приводит в пример Данию, которая решила предоставить Киеву все артиллерийские запасы страны, оставив себя «без артиллерии...
26 февраля 2024
Дмитрий Киселёв попросил об интервью с президентом США Байденом
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Он отметил, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга. Он назвал...
18 февраля 2024
В Германии предрекли катастрофу Украине из-за потери Авдеевки
Отступление из Авдеевки станет катастрофой для Украины с далеко идущими последствиями. Об этом написало немецкое издание Stern за несколько часов до официальных сообщений украинского руководства о сдаче города. «Поражение в Авдеевке — это катастрофа для Украины с более далеко идущими последствиями...
17 февраля 2024
Медведев ответил Маску на его заявления о цензуре в США
Американский предприниматель Илон Маск продолжит подвергаться атакам за свою борьбу с цензурой, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Они только начали свою охоту, Илон», — написал Медведев в соцсети Х, отвечая на публикацию предпринимателя о том, что он и его...
17 февраля 2024
Российские аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам
В России провели проверку военных аэродромов на устойчивость к массированным ударам. Об этом пишут «Известия». Согласно источником издания из Минобороны РФ, мероприятия прошли в ряде регионов страны на западном и южном стратегическом направлениях. Отмечается, что подобные учения актуальны в...
15 февраля 2024
Эквадор может получить от США вертолёты Black Hawk в обмен на Ми-171
Эквадор может получить от Соединённых Штатов вертолёты UH-60A/L Black Hawk в обмен на российские Ми-171, пишет портал Infodefensa. «Передача этих самолётов, в свою очередь, связана с передачей эквадорской армии российских вертолётов Ми-171 и Ми-17-1В, которые в настоящее время находятся в...
новость часа
14 февраля 2024
Sky News неохотно признал правдивость слов Келина о конфликте на Украине
Заявления российского посла в Лондоне Андрея Келина об украинском конфликте «в целом правдивы», признал британский телеканал Sky News после интервью с дипломатом. Об этом говорится в сообщении на сайте канала. Келин в числе прочего указал на смещение линии боевого соприкосновения к западу и отметил...
14 февраля 2024
США отвергли предложение России по прекращению огня на Украине, пишут СМИ
Предложение о прекращении огня на Украине, якобы сделанное Россией, было отвергнуто США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три российских источника. В материале говорится, что предложение обсуждалось в рамках контактов между посредниками двух стран. «Источник в США опроверг факт...
13 февраля 2024
Захарова заявила, что аресты и убийства журналистов на Западе стали нормой
На Западе угрозы в адрес журналистов, их преследование и даже убийства стали нормой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля. «Нормой для Запада стали угрозы в адрес журналистов, их преследование по политически мотивированным обвинениям, лишение свободы и даже убийства»...
13 февраля 2024
Основательницу «Дождя»* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Пресненский суд Москвы оштрафовал основательницу телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Наталью Синдееву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Такое решение было вынесено из-за её отказа указывать в своих постах в социальных сетях статус иноагента, сообщила...
12 февраля 2024