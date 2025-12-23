Государство должно сделать всё, чтобы предоставить участникам СВО — «людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя» — возможность реализоваться в мирной жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря на итоговой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией.

Иван Шилов ИА Регнум

То, как власти организуют процесс адаптации ветеранов к мирной жизни, находится на особом контроле руководства страны.

Президент неоднократно указывал на значимость вовлечения людей с фронтовым опытом в управленческие процессы на всех уровнях власти, от федерального до муниципального.

Как отмечает ТАСС, по состоянию на декабрь недавние участники СВО занимают руководящие должности в каждом четвёртом регионе России. Показателем доверия к фронтовикам стали региональные выборы 12–14 сентября 2025 года: из более чем 1,6 тысячи баллотировавшихся участников спецоперации 1035 получили властные мандаты.

Приход ветеранов во властные структуры — это часть масштабного процесса вовлечения фронтовиков в гражданскую жизнь.

По состоянию на октябрь более половины — 57% — участников спецоперации было трудоустроено. Такие данные привёл министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пояснив, что процент вернувшихся на «мирную» работу нужно повышать.

Но и упомянутые 57% — это высокая доля, учитывая, что (как отметил Котяков) многие вернувшиеся с передовой сейчас «находятся либо на реабилитационных процедурах, либо в процессе переобучения».

«Сотрудничаем с крупнейшими работодателями»

Успешное возвращение ветеранов СВО «на гражданку» — во многом заслуга действующего с 2023 года фонда «Защитники Отечества».

«Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны, заключаем соглашения с региональными предприятиями и компаниями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью, для них запущены специальные программы», — отметила, подводя итоги 2025-го, председатель фонда, статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилёва.

Фонд «Защитники Отечества», в частности, заключил соглашения о сотрудничестве с Минэнерго России, ОАО «РЖД», «Ростехом» и «Роскосмосом».

С начала работы «Защитников Отечества» в эту структуру по поводу помощи в поиске работы обратилось свыше 16,5 тысячи участников СВО и их близких, и более 66% были трудоустроены.

По данным Минтруда и социальной защиты, за этот год свыше 3,5 тысячи ветеранов и их ближайших родственников прошли бесплатное переобучение в кадровых центрах «Работа России».

Ранее мы подробно рассказывали о том, как государство стимулирует бизнесменов брать на работу участников спецоперации. За их трудоустройство компаниям полагаются налоговые льготы и компенсации — от 3 до 6 МРОТ.

На федеральном уровне закреплены гарантии участникам СВО. Речь идёт как о сохранении рабочих мест, так и о преимущественном праве при трудоустройстве. В ряде регионов установлены квоты: юридические лица с численностью сотрудников от 100 человек не менее 3% штата должны выделять для ветеранов.

Для стимулирования предпринимательских инициатив ветеранов начата федеральная программа «СВОй бизнес». Её поддерживают партия «Единая Россия», объединение «Опора России» и корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП).

Правительство даёт участникам СВО возможность для начала собственного бизнеса в сельском хозяйстве.

Нельзя не упомянуть культурные инициативы, помогающие ветеранам реализовать таланты. Это, в частности, флагманская программа #СВОяМУЗЫКА, которая развивается на базе творческого кластера «Таврида. АРТ», и смежные проекты, такие как #СВОёКИНО.

Значительным подспорьем в процесс адаптации стало «Время героев». Эта программа развития для участников СВО реализуется по поручению президента Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

На местах ветеранам также помогают региональные аналоги «Времени героев». О том, как работают эти программы, в частности, рассказывали участники декабрьского форума ветеранов боевых действий «Вместе победим», чью работу освещало ИА Регнум.

«Боевой опыт научил»

Один из тех, кто благодаря программе «Время героев» нашел работу в органах региональной власти — Юрий Коваленко, ветеран СВО, а с 2024 года — начальник режимно-секретного отдела Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Юрий — боец добровольческого штурмового отряда «Крым» Минобороны, участвовал в боях в Запорожской области в составе диверсионно-разведывательной группы.

В одном из столкновений с ВСУ, под миномётным обстрелом, быстро восстановил связь подразделения, координировал работу беспилотников — в результате боевая задача была успешно выполнена. За эти действия ему вручен ряд ведомственных и общественных наград, в том числе медали «Zа заслуги», «Участнику СВО» и «Доброволец. За Мужество».

Из личного архива Юрий Коваленко

По возвращении из зоны СВО Коваленко, благодаря предыдущему гражданскому опыту и навыкам, освоенным на фронте, получил работу в ставропольском управлении Россельхознадзора.

«Боевой опыт научил меня нести ответственность не только за себя, но и за сотрудников вверенного мне отдела, а также плодотворно сотрудничать с другими отделами для выполнения поставленных руководством задач, сохранять спокойствие в нестандартных ситуациях и при принятии решений», — рассказывает ветеран.

Коллега Юрия Коваленко по работе в Россельхознадзоре — Алексей Травкин из города Сорочинска (Оренбургская область) — ещё весной этого года служил пулемётчиком в группе огневой поддержки. В апреле участвовал в тяжёлых боях у посёлка Белогоровка к западу от Лисичанска.

Из личного архива Алексей Травкин

В послужном списке Травкина — уничтожение вражеских беспилотников, обезвреживание взрывных устройств, активная оборона боевых позиций. Под обстрелом ВСУ боец выносил с поля раненых однополчан. Награждён медалью ЛНР «За Веру и Волю».

Сейчас у Алексея Травкина сугубо мирная специальность. Он — государственный инспектор отдела ветеринарного надзора в оренбургском управлении Россельхознадзора. Главная забота недавнего пулемётчика — предотвращать распространение опасных болезней.

Но умения, полученные на передовой, помогают Алексею и на новой работе. «Во время службы повидал многое. Теперь принимать решения в жизни стал гораздо увереннее», — вспоминая боевой опыт, отмечает ветеран.

«Считаю, что нам всем сегодня, чтобы обеспечить России достойное будущее, нужно честно работать и всегда оставаться человеком, беречь наши традиции и чтить память об исторических событиях и героях Отечества», — подчёркивает Травкин.

Анатолий Катков из подмосковного Видного в апреле 2022-го ушёл на СВО добровольцем. Дослужился до звания прапорщика, участвовал в боях на харьковском направлении — в районе города Изюм, в составе артиллерийского расчёта.

«Труднее всего было успокоить семью, — рассказывает Анатолий. — Детям на тот момент было 9 и 7 лет, жена мое решение приняла не сразу… С моей стороны это был душевный порыв, желание выполнить свой долг перед Родиной, не посрамить память воевавшего под Сталинградом деда».

В одном из боёв прапорщик Катков был ранен осколком. За храбрость, проявленную на передовой, награждён орденом Мужества и медалью участника спецоперации.

«Мой боевой опыт утвердил меня в мысли, что природой задумано, чтобы человек выходил из зоны комфорта, попадал в ситуации, которые испытывают и закаляют его характер», — делится Анатолий.

После тяжёлого ранения Катков заново учился ходить, реабилитация заняла долгие месяцы. Но ветеран не воспринял инвалидность как приговор.

Из личного архива Анатолий Катков

При поддержке фонда «Защитники Отечества» и Минсоцразвития Московской области Анатолий создал «Центр поддержки творческих инициатив и культурной интеграции «Свои». Эта общественная организация одновременно поддерживает бывших участников СВО (привлекая их к творческим мероприятиям) и работает с молодёжью. Так, ко Дню Победы «Свои» проводили концерт-митинг с возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата, организовывали концерт в Московском областном реабилитационном центре «Ясенки».

Опыт, полученный на СВО, стал основой работы в мирной жизни, уверен Анатолий.

«Будучи человеком гражданским, я мог себе позволить некоторые вольности в обычной жизни. СВО научила быть четким и собранным, выполнять все в срок, быть требовательным к себе и окружающим, соблюдать субординацию. Опыт СВО приучил меня к дисциплине», — подчёркивает Катков.

Государство помогает ветеранам спецоперации не только в старте карьеры на госслужбе, в открытии своего дела, в общественных начинаниях — но и в получении образования.

Житель «столицы Подмосковья», Красногорска, Рамиль Мустафин —военный со стажем. Рамиль на службе с 2011 года, участвовал в операции в Сирии, на СВО побывал в боях на самых «горячих» участках — в Артёмовске, Авдеевке, Купянске.

Из личного архива Рамиль Мустафин

За решительность и смелость старший лейтенант Мустафин удостоен ордена Мужества, медалью Суворова и награды Башкирии — ордена генерала Шаймуратова.

Рамиль Мустафин подчёркивает, что на фронте ему помогало следование принципу: «Не бойтесь трудностей — они боятся вас больше, чем вы».

Сейчас ветеран посвятил себя общественной работе в Центре реабилитации и социализации. Центр объединяет усилия волонтёров, медиков и социальных работников, помогает людям с инвалидностью вернуться к полноценной жизни.

Одной из главных задач ветеранского сообщества Мустафин называет работу с молодёжью.

«Основа сильного правового государства — патриотически воспитанная молодёжь, которая понимает свою ответственность за страну, — подчёркивает ветеран. — Будущее России строится через образование, науку и технологии, через развитие экономики и поддержку тех, кто создаёт рабочие места и новые смыслы. Главное — каждый из нас может внести вклад в это будущее, начиная с личной ответственности и участия в жизни общества».