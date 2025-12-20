Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ветераны — не только герои фронта, но и надежная опора для будущего страны.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря 2025 года глава государства выразил уверенность в их способности внести вклад в гражданскую жизнь и сравнил их с ветеранами Великой Отечественной войны.

Путин глубоко убежден в потенциале бойцов СВО и уверен в их успехе на гражданской службе. Эти герои стали настоящей опорой его команды, как отметил президент в апреле 2025 года на встрече с руководителями муниципалитетов:

«Элита — те, кто Родину защищает. Вот эти люди — вот это элита, за ними будущее страны, не страшно в руки страну передать таким людям. Надо им помочь, надо помочь им получить образование, надо помочь им получить необходимый стаж».

Верховный главнокомандующий уделяет ветеранам особое внимание: в программе «Итоги года» он пригласил выступить командира штурмового батальона, поделился историями о защитниках Отечества.

Вся речь президента была пронизана гордостью за военнослужащих, их братство и преданность. После эфира Путин встретился с волонтёрами-ветеранами, работавшими в кол-центре, и выразил благодарность за их вклад.

Президент приводит убедительные сравнения, снимающие сомнения в способности ветеранов адаптироваться к мирной жизни. Во многом благодаря героям-фронтовикам Великой Отечественной войны 80 лет назад была построена великая держава, с которой считался весь мир.

Многие из них стали выдающимися учёными, инженерами, актёрами, руководителями предприятий и политиками. Их энергия позволила стране восстановиться в кратчайшие сроки после разрушений.

Сегодняшние бойцы СВО, правнуки победителей, по словам Путина, повторят этот подвиг. Это подтверждается примерами из программы «Время героев» и её региональных аналогов.

В 2025 году программа показала высокую эффективность: более 70 участников получили новые назначения, включая должности губернаторов, министров и депутатов. Путин признаёт успех программы:

«Получается. И у вернувшихся бойцов СВО всё получается».

Государство усиливает все уровни власти такими патриотами, предоставляя возможности для карьеры. «Потенциал бойцов СВО очень хороший. Тем, кто хочет сделать карьеру на гражданке, государство должно предоставить все возможности для этого», — подчеркивает президент.

Забота о бойцах и семьях: личный контроль и реформы

Путин считает заботу о бойцах и их семьях внутренним долгом государства. Он держит на личном контроле все вопросы помощи, требуя полной отдачи от властей.

При подготовке к «Итогам года» президент внимательно изучает запросы о выплатах военным и их семьям. Значительные перемены уже наметились: количество таких вопросов сократилось по сравнению с прошлым годом.

Решается проблема пропавших без вести — созданы специальные отделы в группировках войск и реестр поиска, что уменьшило число случаев на 50%. Запросы бойцов и родственников решаются оперативно через фонд «Защитники Отечества».

Эмоциональной кульминацией эфира «Итогов года», пожалуй, стало извинение Путина перед женой погибшего бойца за задержку выплат:

«Во-первых, я хочу принести Вам извинения, хочу извиниться перед Вами за нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю Вас: в Вашем случае это будет сделано, и сделано быстро. Но проблема действительно есть. <…> Мы, безусловно, будем над этим работать — надеюсь, рассчитываю на это и тоже возьму под дополнительный контроль всё, что в этой сфере происходит».

Это демонстрирует личную ответственность президента — даже за такие острые проблемы. В конечном итоге бюрократия должна служить на пользу людям, и личное внимание президента гарантирует приоритетное решение имеющихся проблем.

В 2025 году приняты законы, усиливающие поддержку ветеранов: добровольцы СВО получили статус ветеранов боевых действий, а бойцы с детьми-инвалидами — право на получение жилья вне очереди.

В ноябре на встрече с главой комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным президент подчеркнул: необходимо адаптировать квалификационные требования для ветеранов СВО при их приёме на государственную и муниципальную службу, создать продуманную систему подготовки управленческих кадров из числа участников спецоперации. Социальная адаптация — ключевой аспект программы, по словам президента.

«Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них — интересы Отечества», — подчеркнул Путин.

Примеры успеха и региональные инициативы

Программа «Время героев», запущенная по поручению лидера страны в 2024 году, стала флагманом интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь.

К 2025 году обработаны тысячи заявок, а выпускники программы занимают высокие посты: Артём Жога — полпред в Уральском округе, Евгений Первышов — губернатор Тамбовской области, Мария Костюк — глава Еврейской АО.

Региональные аналоги программы расширяют её охват, а фонд «Защитники Отечества» помогает с трудоустройством ветеранов через единую базу специально подобранных вакансий.

Среди ключевых назначений ветеранов СВО в 2025-м также можно отметить Дениса Диденко, который стал главным советником в Администрации президента в феврале уходящего года; Виталия Дроздова, назначенного вице-президентом «Ростелекома» в апреле; Юрия Абаева, возглавившего министерство труда и социального развития Северной Осетии в мае; Евгения Мишина, ставшего заместителем директора корпоративной академии «Роскосмоса» в ноябре; Евгения Выльцана, избранного депутатом Брянской областной думы в сентябре.

В части мер государственной поддержки ветеранов СВО следует выделить присвоение статуса ветерана добровольцам, включая инвалидов боевых действий, в соответствии с законом от 27 октября 2025 года.

Следует также упомянуть предоставление жилищных субсидий для бойцов с детьми-инвалидами первой группы по закону от декабря 2025 года; создание реестра и отделов для поиска пропавших без вести через государственный фонд «Защитники Отечества».

Ветеранам обеспечено образование и получение стажа через программу «Время героев» при поддержке РАНХиГС.

Предусмотрены и гибкие требования для трудоустройства ветеранов СВО на гражданские должности. Эти меры обеспечивают комплексную помощь бойцам СВО, минимизируя бюрократические препоны.

Несмотря на достигнутые успехи, социальную адаптацию ветеранов необходимо продолжить. Владимир Путин обещает по-прежнему держать ситуацию под личным контролем: «Мы, безусловно, будем над этим работать».

В 2025 году тема прав ветеранов вошла в число самых значимых вопросов на прямой линии президента, совмещённой с большой пресс-конференцией.

В заключение необходимо отметить, что ветераны СВО — именно та сила, что способна привести Россию к новым вершинам, помочь занять стране достойное место в числе великих держав. Президент убеждён: с государственной помощью ветераны в конце концов займут ведущие места в науке, экономике и политике.

Руководство России продолжит усиливать поддержку, обеспечивая героям достойное будущее. Это не только моральный долг перед защитниками Родины, но и инвестиции в её процветание.